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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/iletisim-baskani-altun-gazetecilerin-uzerinde-mesleki-sorumluluk-bulunmaktadir-1095448476.html
İletişim Başkanı Altun: Gazetecilerin üzerinde mesleki sorumluluk bulunmaktadır
İletişim Başkanı Altun: Gazetecilerin üzerinde mesleki sorumluluk bulunmaktadır
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, bilgi kirliliği oluşturan paylaşımların yasal yaptırımla... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T00:38+0300
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türki̇ye
i̇letişim başkanlığı
fahrettin altun
medya
sosyal medya
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
medya takip merkezi (mtm)
ana akım medya
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliği oluşturan paylaşımlara karşı yasal işlem uygulanacağını duyurdu.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı net bir uyarıda bulundu. Altun, bilgi kirliliği yaratan her türlü içerikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tür paylaşımlarda bulunan kişilerin, yasaların öngördüğü yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Açıklamasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, bazı basın yayın organlarında yer alan 'CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP’ye kayyum atanıyor' yönündeki iddiaları yalanladığına dikkat çeken Altun, bu tür asılsız haberlerin hem yargı süreçlerine hem de toplumsal düzene zarar verdiğini vurguladı.DMM açıklamasına değinen Altun, "Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır. Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun, yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.Gazetecilere de doğrudan mesaj veren Altun, özellikle hassas dönemlerde medya mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirme yükümlülüğüne işaret etti. “Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır” diyen Altun, basın mensuplarının haber yaparken doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı.Altun, açıklamasının devamında, tüm basın kuruluşlarına çağrıda bulunarak, “Haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptal-edilecegini-iddia-eden-paylasimlarla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-adli-1095447304.html
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i̇letişim başkanlığı, fahrettin altun, medya, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, medya takip merkezi (mtm), ana akım medya, medya patronu
i̇letişim başkanlığı, fahrettin altun, medya, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, medya takip merkezi (mtm), ana akım medya, medya patronu

İletişim Başkanı Altun: Gazetecilerin üzerinde mesleki sorumluluk bulunmaktadır

00:38 17.04.2025
© AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, bilgi kirliliği oluşturan paylaşımların yasal yaptırımla karşılaşacağını belirtti. Gazetecilerin doğru ve teyitli bilgi paylaşma sorumluluğunu hatırlattı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliği oluşturan paylaşımlara karşı yasal işlem uygulanacağını duyurdu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı net bir uyarıda bulundu. Altun, bilgi kirliliği yaratan her türlü içerikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tür paylaşımlarda bulunan kişilerin, yasaların öngördüğü yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Açıklamasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, bazı basın yayın organlarında yer alan 'CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP’ye kayyum atanıyor' yönündeki iddiaları yalanladığına dikkat çeken Altun, bu tür asılsız haberlerin hem yargı süreçlerine hem de toplumsal düzene zarar verdiğini vurguladı.
DMM açıklamasına değinen Altun, "Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır. Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun, yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.
Gazetecilere de doğrudan mesaj veren Altun, özellikle hassas dönemlerde medya mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirme yükümlülüğüne işaret etti. “Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır” diyen Altun, basın mensuplarının haber yaparken doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı.
Altun, açıklamasının devamında, tüm basın kuruluşlarına çağrıda bulunarak, “Haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir” ifadelerine yer verdi.
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