https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/istanbulda-ozel-halk-otobuslerinden-seferleri-durdurma-karari-1095382149.html

İstanbul'da özel halk otobüslerinden seferleri durdurma kararı

İstanbul'da özel halk otobüslerinden seferleri durdurma kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB’den 5 milyar TL’yi aşan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle, kent genelinde özel halk otobüsü... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T16:23+0300

2025-04-14T16:23+0300

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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aylardır alamadıkları ödemeler nedeniyle şehir genelinde hizmetlerini durduracaklarını açıkladı. Açıklamada, özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanacak gücü kalmadığı, mevcut koşullarda taşımacılık yapmanın mümkün olmadığı belirtildi.'5 milyar liralık alacak birikti'Odanın açıklamasında, özellikle son 5 yılda İBB’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri yaşattığı, bu durumun işletmeleri iflasın eşiğine getirdiği ifade edildi. Bugün itibarıyla belediyeden olan alacaklarının 5 milyar TL’yi aştığı kaydedildi."Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır" ifadeleriyle yaşanan sorunun toplumsal boyutuna dikkat çekildi.'Maliyetler Arttı, dayanacak güç kalmadı'Ekonomik dalgalanmalar, artan akaryakıt fiyatları ve yüksek işletme maliyetleri, halk otobüsü işletmecilerini zor durumda bırakmış durumda. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil."İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, yaşanan sürecin bir tehdit değil, “mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karar” olduğunu vurguladı. “Ya çözüm üretilir, ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker” uyarısıyla krizin boyutu ortaya kondu.Açıklamada, İBB ile sürdürülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, her defasında oyalama taktikleriyle karşılaşıldığı belirtildi. Esnaf Odası, bu duruma artık tahammül edilemeyeceğini vurgulayarak, hizmet durdurmanın kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu.

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i̇ett, i̇stanbul özel halk otobüsü, kontak kapatma, otobüs, sefer