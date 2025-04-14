https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/istanbulda-ozel-halk-otobuslerinden-seferleri-durdurma-karari-1095382149.html
İstanbul'da özel halk otobüslerinden seferleri durdurma kararı
İstanbul'da özel halk otobüslerinden seferleri durdurma kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB’den 5 milyar TL’yi aşan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle, kent genelinde özel halk otobüsü... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T16:23+0300
2025-04-14T16:23+0300
2025-04-14T16:23+0300
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i̇ett
i̇stanbul özel halk otobüsü
kontak kapatma
otobüs
sefer
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aylardır alamadıkları ödemeler nedeniyle şehir genelinde hizmetlerini durduracaklarını açıkladı. Açıklamada, özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanacak gücü kalmadığı, mevcut koşullarda taşımacılık yapmanın mümkün olmadığı belirtildi.'5 milyar liralık alacak birikti'Odanın açıklamasında, özellikle son 5 yılda İBB’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri yaşattığı, bu durumun işletmeleri iflasın eşiğine getirdiği ifade edildi. Bugün itibarıyla belediyeden olan alacaklarının 5 milyar TL’yi aştığı kaydedildi."Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır" ifadeleriyle yaşanan sorunun toplumsal boyutuna dikkat çekildi.'Maliyetler Arttı, dayanacak güç kalmadı'Ekonomik dalgalanmalar, artan akaryakıt fiyatları ve yüksek işletme maliyetleri, halk otobüsü işletmecilerini zor durumda bırakmış durumda. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil."İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, yaşanan sürecin bir tehdit değil, “mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karar” olduğunu vurguladı. “Ya çözüm üretilir, ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker” uyarısıyla krizin boyutu ortaya kondu.Açıklamada, İBB ile sürdürülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, her defasında oyalama taktikleriyle karşılaşıldığı belirtildi. Esnaf Odası, bu duruma artık tahammül edilemeyeceğini vurgulayarak, hizmet durdurmanın kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/yeni-resmi-bayram-geliyor-kanun-teklifi-verildi-1095380820.html
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i̇ett, i̇stanbul özel halk otobüsü, kontak kapatma, otobüs, sefer
i̇ett, i̇stanbul özel halk otobüsü, kontak kapatma, otobüs, sefer
İstanbul'da özel halk otobüslerinden seferleri durdurma kararı
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB’den 5 milyar TL’yi aşan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle, kent genelinde özel halk otobüsü seferlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. “Artık ne yakıt alacak gücümüz ne de maaş ödeyecek imkanımız kaldı” sözleriyle durumun ciddiyeti vurgulandı.
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aylardır alamadıkları ödemeler nedeniyle şehir genelinde hizmetlerini durduracaklarını açıkladı. Açıklamada, özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanacak gücü kalmadığı, mevcut koşullarda taşımacılık yapmanın mümkün olmadığı belirtildi.
'5 milyar liralık alacak birikti'
Odanın açıklamasında, özellikle son 5 yılda İBB’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri yaşattığı, bu durumun işletmeleri iflasın eşiğine getirdiği ifade edildi. Bugün itibarıyla belediyeden olan alacaklarının 5 milyar TL’yi aştığı kaydedildi.
"Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır" ifadeleriyle yaşanan sorunun toplumsal boyutuna dikkat çekildi.
'Maliyetler Arttı, dayanacak güç kalmadı'
Ekonomik dalgalanmalar, artan akaryakıt fiyatları ve yüksek işletme maliyetleri, halk otobüsü işletmecilerini zor durumda bırakmış durumda. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil."
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, yaşanan sürecin bir tehdit değil, “mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karar” olduğunu vurguladı. “Ya çözüm üretilir, ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker” uyarısıyla krizin boyutu ortaya kondu.
Açıklamada, İBB ile sürdürülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, her defasında oyalama taktikleriyle karşılaşıldığı belirtildi. Esnaf Odası, bu duruma artık tahammül edilemeyeceğini vurgulayarak, hizmet durdurmanın kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu.