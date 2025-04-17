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Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi iddialarını yalanladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.Vergi affı iddiasıBakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddialara yanıt verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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vergi, hazine, maliye bakanlığı
vergi, hazine, maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi iddialarını yalanladı

16:54 17.04.2025
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

Vergi affı iddiası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddialara yanıt verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."
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