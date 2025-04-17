https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/hazine-ve-maliye-bakanligi-vergi-affi-ve-yeniden-yapilandirma-paketi-iddialarini-yalanladi-1095475271.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T16:54+0300

2025-04-17T16:54+0300

2025-04-17T16:54+0300

ekonomi̇

vergi

hazine

maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.Vergi affı iddiasıBakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddialara yanıt verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/1095457268.html

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vergi, hazine, maliye bakanlığı