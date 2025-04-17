https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/1095457268.html

Türk tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazdan çıkmaya çalışıyor

Türk tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazdan çıkmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

10 yıl önce kurulan ve Avrupa'nın bir çok ülkesine ihracat yapan CBF Tekstil konkordato ilan etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T10:44+0300

2025-04-17T10:44+0300

2025-04-17T10:44+0300

ekonomi̇

konkordato

tekstil

cbf tekstil

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Türkiye'nin önemli tekstil üreticileri arasında yer alan ve çoğunluğu kadın olmak üzere 400'ün üzerinde istihdam yaratan CBF Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Darboğazda olan şirket iflasın eşiğinde. Üç aydır darboğazdan çıkmaya çalışıyorPatronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil yaşadığı mali darboğazın ardından ilk olarak 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan’da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil’e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.Almanya'dan gelip Türkiye'ye yerleşmiştiAlmanya’da tekstil mühendisliği eğitimi alan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt 30 yıl önce İstanbul’a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Birlikte tekstil piyasasında çalışan Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu. Fadıloğlu çifti 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etti. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil’in çalışan sayısı zamanda 400’ü buldu.

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konkordato, tekstil, cbf tekstil