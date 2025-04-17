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Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
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Türk tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazdan çıkmaya çalışıyor
Türk tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazdan çıkmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
10 yıl önce kurulan ve Avrupa'nın bir çok ülkesine ihracat yapan CBF Tekstil konkordato ilan etti. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T10:44+0300
2025-04-17T10:44+0300
ekonomi̇
konkordato
tekstil
cbf tekstil
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Türkiye'nin önemli tekstil üreticileri arasında yer alan ve çoğunluğu kadın olmak üzere 400'ün üzerinde istihdam yaratan CBF Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Darboğazda olan şirket iflasın eşiğinde. Üç aydır darboğazdan çıkmaya çalışıyorPatronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil yaşadığı mali darboğazın ardından ilk olarak 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan’da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil’e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.Almanya'dan gelip Türkiye'ye yerleşmiştiAlmanya’da tekstil mühendisliği eğitimi alan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt 30 yıl önce İstanbul’a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Birlikte tekstil piyasasında çalışan Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu. Fadıloğlu çifti 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etti. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil’in çalışan sayısı zamanda 400’ü buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-33-yillik-hastane-konkordato-ilan-etti-uc-ay-muhlet-verildi-1095200543.html
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konkordato, tekstil, cbf tekstil
konkordato, tekstil, cbf tekstil

Türk tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazdan çıkmaya çalışıyor

10:44 17.04.2025
© AAVergi, sözleşme, anlaşma, imza
Vergi, sözleşme, anlaşma, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA
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10 yıl önce kurulan ve Avrupa'nın bir çok ülkesine ihracat yapan CBF Tekstil konkordato ilan etti.
Türkiye'nin önemli tekstil üreticileri arasında yer alan ve çoğunluğu kadın olmak üzere 400'ün üzerinde istihdam yaratan CBF Tekstil, konkordato başvurusunda bulundu. Darboğazda olan şirket iflasın eşiğinde.

Üç aydır darboğazdan çıkmaya çalışıyor

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil yaşadığı mali darboğazın ardından ilk olarak 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan’da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil’e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

Almanya'dan gelip Türkiye'ye yerleşmişti

Almanya’da tekstil mühendisliği eğitimi alan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt 30 yıl önce İstanbul’a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Birlikte tekstil piyasasında çalışan Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu. Fadıloğlu çifti 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etti. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil’in çalışan sayısı zamanda 400’ü buldu.
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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