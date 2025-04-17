Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BAE, Ahmed eş-Şera ile İsrail’i barıştırma rolünü üstlenmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hatay’da ‘acele kamulaştırma’ şiddeti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/guzellik-merkezi-sahibinin-hem-calisanlari-hem-de-musterileri-dolandirdi-iddiasi-ortaligi-1095467306.html
Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı
Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Adana'da bir güzellik merkezi sahibinin hem çalışanlarını hem de güzellik paketi sattığı müşterilerini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T13:07+0300
2025-04-17T13:09+0300
türki̇ye
adana
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095467016_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5117d3a254cc960da7df42260f96ff7c.jpg
Adana bir güzellik merkezinin sahibinin çalışanların maaşlarını üç aydır ödemediği, çok sayıda kişiye 'güzellik paketi' sattığı ve sonrasında da bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine güzellik merkezine gelenler karşılarında bir muhattap bulamadı. Güzellik merkezindeki eşyaları aldılar Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarını ve müşterilerini dolandırdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. S.Ç.D.'ye ulaşamayan çok sayıda kişi güzellik merkezi önünde toplandı ama bir bilgi alamadı,. Bunun üzerine alacaklılardan bazıları iş yerine girerek içerideki televizyon ve bilgisalar gibi çeşitli eşyaları alarak araçlarına yükledi. Herkes parasını kurtarma derdindeGüzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." diye yaşanan durumu anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-beton-dolandiriciligi-13-katli-bina-icin-dokulen-hazir-beton-hileli-cikti-1095244710.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095467016_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5fd297e8d446e030602bf835751ba448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
adana, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı

13:07 17.04.2025 (güncellendi: 13:09 17.04.2025)
© Mehmet SancakzadeAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Mehmet Sancakzade
Abone ol
Adana'da bir güzellik merkezi sahibinin hem çalışanlarını hem de güzellik paketi sattığı müşterilerini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Adana bir güzellik merkezinin sahibinin çalışanların maaşlarını üç aydır ödemediği, çok sayıda kişiye 'güzellik paketi' sattığı ve sonrasında da bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine güzellik merkezine gelenler karşılarında bir muhattap bulamadı.
© Mehmet SancakzadeAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
Adana
© Mehmet Sancakzade

Güzellik merkezindeki eşyaları aldılar

Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarını ve müşterilerini dolandırdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. S.Ç.D.'ye ulaşamayan çok sayıda kişi güzellik merkezi önünde toplandı ama bir bilgi alamadı,. Bunun üzerine alacaklılardan bazıları iş yerine girerek içerideki televizyon ve bilgisalar gibi çeşitli eşyaları alarak araçlarına yükledi.

Herkes parasını kurtarma derdinde

Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." diye yaşanan durumu anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da beton dolandırıcılığı: 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı
9 Nisan, 11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала