https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/guzellik-merkezi-sahibinin-hem-calisanlari-hem-de-musterileri-dolandirdi-iddiasi-ortaligi-1095467306.html

Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı

Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Adana'da bir güzellik merkezi sahibinin hem çalışanlarını hem de güzellik paketi sattığı müşterilerini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T13:07+0300

2025-04-17T13:07+0300

2025-04-17T13:09+0300

türki̇ye

adana

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Adana bir güzellik merkezinin sahibinin çalışanların maaşlarını üç aydır ödemediği, çok sayıda kişiye 'güzellik paketi' sattığı ve sonrasında da bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine güzellik merkezine gelenler karşılarında bir muhattap bulamadı. Güzellik merkezindeki eşyaları aldılar Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarını ve müşterilerini dolandırdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. S.Ç.D.'ye ulaşamayan çok sayıda kişi güzellik merkezi önünde toplandı ama bir bilgi alamadı,. Bunun üzerine alacaklılardan bazıları iş yerine girerek içerideki televizyon ve bilgisalar gibi çeşitli eşyaları alarak araçlarına yükledi. Herkes parasını kurtarma derdindeGüzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." diye yaşanan durumu anlattı.

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adana, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık