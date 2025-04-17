https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/guzellik-merkezi-sahibinin-hem-calisanlari-hem-de-musterileri-dolandirdi-iddiasi-ortaligi-1095467306.html
Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı
Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Adana'da bir güzellik merkezi sahibinin hem çalışanlarını hem de güzellik paketi sattığı müşterilerini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T13:07+0300
2025-04-17T13:07+0300
2025-04-17T13:09+0300
türki̇ye
adana
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095467016_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5117d3a254cc960da7df42260f96ff7c.jpg
Adana bir güzellik merkezinin sahibinin çalışanların maaşlarını üç aydır ödemediği, çok sayıda kişiye 'güzellik paketi' sattığı ve sonrasında da bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine güzellik merkezine gelenler karşılarında bir muhattap bulamadı. Güzellik merkezindeki eşyaları aldılar Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarını ve müşterilerini dolandırdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. S.Ç.D.'ye ulaşamayan çok sayıda kişi güzellik merkezi önünde toplandı ama bir bilgi alamadı,. Bunun üzerine alacaklılardan bazıları iş yerine girerek içerideki televizyon ve bilgisalar gibi çeşitli eşyaları alarak araçlarına yükledi. Herkes parasını kurtarma derdindeGüzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." diye yaşanan durumu anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-beton-dolandiriciligi-13-katli-bina-icin-dokulen-hazir-beton-hileli-cikti-1095244710.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095467016_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5fd297e8d446e030602bf835751ba448.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
adana, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Güzellik merkezi sahibinin 'hem çalışanları hem de müşterileri dolandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı
13:07 17.04.2025 (güncellendi: 13:09 17.04.2025)
Adana'da bir güzellik merkezi sahibinin hem çalışanlarını hem de güzellik paketi sattığı müşterilerini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Adana bir güzellik merkezinin sahibinin çalışanların maaşlarını üç aydır ödemediği, çok sayıda kişiye 'güzellik paketi' sattığı ve sonrasında da bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine güzellik merkezine gelenler karşılarında bir muhattap bulamadı.
Güzellik merkezindeki eşyaları aldılar
Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarını ve müşterilerini dolandırdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. S.Ç.D.'ye ulaşamayan çok sayıda kişi güzellik merkezi önünde toplandı ama bir bilgi alamadı,. Bunun üzerine alacaklılardan bazıları iş yerine girerek içerideki televizyon ve bilgisalar gibi çeşitli eşyaları alarak araçlarına yükledi.
Herkes parasını kurtarma derdinde
Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." diye yaşanan durumu anlattı.