https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-beton-dolandiriciligi-13-katli-bina-icin-dokulen-hazir-beton-hileli-cikti-1095244710.html

İstanbul'da beton dolandırıcılığı: 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı

İstanbul'da beton dolandırıcılığı: 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sultanbeyli'de 13 katlı binada kullanılmak için hazırlanan beton hileli çıktı. Müteahhit ise isyan etti. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T11:16+0300

2025-04-09T11:16+0300

2025-04-09T11:16+0300

türki̇ye

türkiye

esenyurt

yapı denetim

beton

dolandırıcılık

olası istanbul depremi

deprem

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İstanbul'da 13 katlı bina inşaatında kullanılmak üzere bir hazır beton firmasından gelen beton 'hileli' çıktı. İnşaatı yapan firma duruma isyan ederken, İstanbul gibi depremi bekleyen bir kentte bu durum faciaya davet çıkarıyor. Uzmanlar ise İstanbul'da çok sayıda inşaatta 'hileli beton' kullanıldığını öne sürerken gerekli denetimlerin yapılmaması en büyük neden olarak gösteriliyor. Maliyeti düşürmek için hile yapılıyorEkol TV'nin haberine göre; fiyatların artmasıyla beton dolandırıcılığı da artarken kimi zaman betonu beton olmaktan çıkartacak kadar çok su kullanılırken kimi zaman da maliyeti düşürmek için satın alınandan farklı, mevzuata uygun olmayan, dayanıklılığı düşük beton dökülüyor. Sahte betonu 'bakınca' anladıEsenyurt'ta 13 katlı binanın inşaatını yapan müteahhit Adil Güngör sahte beton dolandırıcılığını son anda fark etti. 13 katlı binanın inşaatına dökülmesi için 13 kamyonet beton getirildi. Ancak daha ilk kamyonda hile olduğu ortaya çıktı. Adil Güngör, normalde 15 dakikadan fazla süren beton dökümü sadece 4 dakika sürünce dolandırıldığını anladı. Müteahhit Adil Güngör dökülen sahte betonu kayıt altına aldı. İddiaya göre şikâyette bulunacağını söyleyince firma geri adım attı.Adil Güngör, “En kolay hırsızlık yapılacak iş betondur. Ne kadar su bastığını kim nereden anlayacak? Ancak betondan iyi anlamanız lazım. C-45 beton döküyorum, C-25 dozajında beton gönderiyor bana. Şantiyenin içini çek pasla temizledim. Çek pas nasıl temizler betonu?” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.Her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyorUzmanlara göre Türkiye’deki her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyor ve hileli beton kullanılıyor. Beton dolandırıcılığı her geçen gün artarken alınan numunelerin yapı denetim firmalarının onayından geçebilmesi ise dikkat çekiyor. İnşaat Mühendisi Batuhan Bakar, konuyu şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uzmanlar-siradan-degil-uyarisi-yapmisti-bursa-depremi-sonrasi-gozler-fay-hatlarinda-uluabat-fay-1095213221.html

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türkiye, esenyurt, yapı denetim, beton, dolandırıcılık, olası istanbul depremi, deprem