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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-beton-dolandiriciligi-13-katli-bina-icin-dokulen-hazir-beton-hileli-cikti-1095244710.html
İstanbul'da beton dolandırıcılığı: 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı
İstanbul'da beton dolandırıcılığı: 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli'de 13 katlı binada kullanılmak için hazırlanan beton hileli çıktı. Müteahhit ise isyan etti. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T11:16+0300
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türkiye
esenyurt
yapı denetim
beton
dolandırıcılık
olası istanbul depremi
deprem
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İstanbul'da 13 katlı bina inşaatında kullanılmak üzere bir hazır beton firmasından gelen beton 'hileli' çıktı. İnşaatı yapan firma duruma isyan ederken, İstanbul gibi depremi bekleyen bir kentte bu durum faciaya davet çıkarıyor. Uzmanlar ise İstanbul'da çok sayıda inşaatta 'hileli beton' kullanıldığını öne sürerken gerekli denetimlerin yapılmaması en büyük neden olarak gösteriliyor. Maliyeti düşürmek için hile yapılıyorEkol TV'nin haberine göre; fiyatların artmasıyla beton dolandırıcılığı da artarken kimi zaman betonu beton olmaktan çıkartacak kadar çok su kullanılırken kimi zaman da maliyeti düşürmek için satın alınandan farklı, mevzuata uygun olmayan, dayanıklılığı düşük beton dökülüyor. Sahte betonu 'bakınca' anladıEsenyurt'ta 13 katlı binanın inşaatını yapan müteahhit Adil Güngör sahte beton dolandırıcılığını son anda fark etti. 13 katlı binanın inşaatına dökülmesi için 13 kamyonet beton getirildi. Ancak daha ilk kamyonda hile olduğu ortaya çıktı. Adil Güngör, normalde 15 dakikadan fazla süren beton dökümü sadece 4 dakika sürünce dolandırıldığını anladı. Müteahhit Adil Güngör dökülen sahte betonu kayıt altına aldı. İddiaya göre şikâyette bulunacağını söyleyince firma geri adım attı.Adil Güngör, “En kolay hırsızlık yapılacak iş betondur. Ne kadar su bastığını kim nereden anlayacak? Ancak betondan iyi anlamanız lazım. C-45 beton döküyorum, C-25 dozajında beton gönderiyor bana. Şantiyenin içini çek pasla temizledim. Çek pas nasıl temizler betonu?” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.Her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyorUzmanlara göre Türkiye’deki her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyor ve hileli beton kullanılıyor. Beton dolandırıcılığı her geçen gün artarken alınan numunelerin yapı denetim firmalarının onayından geçebilmesi ise dikkat çekiyor. İnşaat Mühendisi Batuhan Bakar, konuyu şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uzmanlar-siradan-degil-uyarisi-yapmisti-bursa-depremi-sonrasi-gozler-fay-hatlarinda-uluabat-fay-1095213221.html
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türkiye, esenyurt, yapı denetim, beton, dolandırıcılık, olası istanbul depremi, deprem
türkiye, esenyurt, yapı denetim, beton, dolandırıcılık, olası istanbul depremi, deprem

İstanbul'da beton dolandırıcılığı: 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı

11:16 09.04.2025
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA
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İstanbul Sultanbeyli'de 13 katlı binada kullanılmak için hazırlanan beton hileli çıktı. Müteahhit ise isyan etti.
İstanbul'da 13 katlı bina inşaatında kullanılmak üzere bir hazır beton firmasından gelen beton 'hileli' çıktı. İnşaatı yapan firma duruma isyan ederken, İstanbul gibi depremi bekleyen bir kentte bu durum faciaya davet çıkarıyor. Uzmanlar ise İstanbul'da çok sayıda inşaatta 'hileli beton' kullanıldığını öne sürerken gerekli denetimlerin yapılmaması en büyük neden olarak gösteriliyor.

Maliyeti düşürmek için hile yapılıyor

Ekol TV'nin haberine göre; fiyatların artmasıyla beton dolandırıcılığı da artarken kimi zaman betonu beton olmaktan çıkartacak kadar çok su kullanılırken kimi zaman da maliyeti düşürmek için satın alınandan farklı, mevzuata uygun olmayan, dayanıklılığı düşük beton dökülüyor.

Sahte betonu 'bakınca' anladı

Esenyurt'ta 13 katlı binanın inşaatını yapan müteahhit Adil Güngör sahte beton dolandırıcılığını son anda fark etti. 13 katlı binanın inşaatına dökülmesi için 13 kamyonet beton getirildi. Ancak daha ilk kamyonda hile olduğu ortaya çıktı. Adil Güngör, normalde 15 dakikadan fazla süren beton dökümü sadece 4 dakika sürünce dolandırıldığını anladı. Müteahhit Adil Güngör dökülen sahte betonu kayıt altına aldı. İddiaya göre şikâyette bulunacağını söyleyince firma geri adım attı.
Adil Güngör, “En kolay hırsızlık yapılacak iş betondur. Ne kadar su bastığını kim nereden anlayacak? Ancak betondan iyi anlamanız lazım. C-45 beton döküyorum, C-25 dozajında beton gönderiyor bana. Şantiyenin içini çek pasla temizledim. Çek pas nasıl temizler betonu?” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyor

Uzmanlara göre Türkiye’deki her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyor ve hileli beton kullanılıyor. Beton dolandırıcılığı her geçen gün artarken alınan numunelerin yapı denetim firmalarının onayından geçebilmesi ise dikkat çekiyor. İnşaat Mühendisi Batuhan Bakar, konuyu şöyle anlattı:

“Ülkemizde yüzde 50 oranında beton döküm esnalarında maalesef ki reçete dışında su ekleyerek dayanımsız beton oluşturuluyor. Dayanımsız beton eşittir çürük bina demektir. Bu betonun doğru olması için doğru reçetede hazırlanması gerekiyor: Su, kum, mıcır ve çimento yüzdeliği. Yapı denetim firmasının sahibi ile mevcuttaki şantiyenin sahibi birbiriyle akran olmuş oluyor. İkili ilişkiler devreye giriyor. Projede yeri olmayan beton sahada oluyor. Beton hilesinin önüne geçilebilmesi için yapı denetim ağının, şantiye ağının çok güçlü olması, proje müelliflerinin çizmiş olduğu statik projeye göre uygun iş yapılması gerekiyor."

Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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