https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/gazeteci-rasim-ozan-kutahyali-serbest-birakildi-1095480880.html
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
CHP'ye kayyum iddiası sonrası gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kütahyalı hakkında adli kontrol şartı ve... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T21:04+0300
2025-04-17T21:04+0300
2025-04-17T21:04+0300
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rasim ozan kütahyalı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
rasim ozan kütahyalı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı
CHP'ye kayyum iddiası sonrası gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kütahyalı hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.