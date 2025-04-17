https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/gagavuzlardan-agit-ve-bmye-bolgedeki-durumu-kontrol-altina-alma-cagrisi-1095451552.html
Gagavuzlardan AGİT ve BM'ye bölgedeki durumu kontrol altına alma çağrısı
Gagavuzlardan AGİT ve BM'ye bölgedeki durumu kontrol altına alma çağrısı
Sputnik Türkiye
Gagavuzya’nın başkenti Komrat'ta düzenlenen bir mitingde, bölge sakinlerinin haklarına yönelik ihlallere son verilmesi amacıyla Avrupa Güvenlik İşbirliği... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T07:29+0300
2025-04-17T07:29+0300
2025-04-17T07:39+0300
dünya
moldova
gagavuzya
yevgeniya gutsul
birleşmiş milletler (bm)
agi̇t
avrupa konseyi
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Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, bölge sakinleri, ev hapsinde tutulan Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul'a destek vermek için 16 Nisan Çarşamba günü Komrat’taki İcra Komitesi binası önünde toplandı. Yerel parlamento ve bölge hükümeti üyeleri, kamu kuruluşları temsilcileri ve sıradan vatandaşlar, Kişinev'in uyguladığı baskıları protesto etmek amacıyla Komrat'ın merkezindeki meydanda toplandı. Etkinlik bir kararın kabul edilmesiyle sona erdi.Mitingde okunan karar metninde şu ifadelere yer verildi:Moldovalı yetkililerin Gagavuz halkının meşru taleplerini görmezden gelmeye devam etmesi halinde, bölge sakinlerinin protestoları yoğunlaştırmaya, uluslararası mahkemelere başvurmaya ve diğer yasal tedbirleri uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.Ayrıca, Gagavuzya Savunma Komitesi'nin kurulmasına ilişkin karar da oybirliğiyle onaylandı. Bölgenin yürütme ve yasama organlarının üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer alacağı Komite’nin görevleri arasında diplomatlarla görüşmeler de bulunacak.Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkiler, 2023 yılında muhalefet temsilcisi Yevgeniya Gutsul tarafından kazanılan Gagavuzya başkanlığı seçiminden sonra önemli ölçüde kötüleşmişti. Gutsul, Gagavuzya'nın Rusya ile dostane ilişkilerini güçlendirme niyetini beyan etmiş ve Batı yanlısı Moldova hükümeti tarafından izlenen Moskova ile çatışma politikasını eleştirmişti. Kişinev seçimi yasadışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek bölgede Gutsul lehine birçok kitlesel eylem düzenlenmişti. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yasalara aykırı olarak Gutsul'u Moldova hükümetinin bir üyesi olarak onaylayan bir kararnameyi imzalamayı reddetmişti.Gagavuzya, Moldova'nın güneyinde yer alan ve geleneksel olarak Rusya ile yakınlaşmayı tercih eden bir özerklikken, resmi Kişinev Avrupa ile bütünleşme politikasını uyguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-medyasinda-buyuk-ofke-trump-rt-ve-sputnikin-sik-sik-konugu-olan-ismi-gecici-bassavci-olarak-1095450203.html
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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, birleşmiş milletler (bm), agi̇t, avrupa konseyi
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, birleşmiş milletler (bm), agi̇t, avrupa konseyi
Gagavuzlardan AGİT ve BM'ye bölgedeki durumu kontrol altına alma çağrısı
07:29 17.04.2025 (güncellendi: 07:39 17.04.2025)
Gagavuzya’nın başkenti Komrat'ta düzenlenen bir mitingde, bölge sakinlerinin haklarına yönelik ihlallere son verilmesi amacıyla Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi'nden durumu kontrol altına almalarını talep etmek üzere Özerkliği Savunma Komitesi’nin kurulması kararı alındı.
Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, bölge sakinleri, ev hapsinde tutulan Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul'a destek vermek için 16 Nisan Çarşamba günü Komrat’taki İcra Komitesi binası önünde toplandı. Yerel parlamento ve bölge hükümeti üyeleri, kamu kuruluşları temsilcileri ve sıradan vatandaşlar, Kişinev'in uyguladığı baskıları protesto etmek amacıyla Komrat'ın merkezindeki meydanda toplandı. Etkinlik bir kararın kabul edilmesiyle sona erdi.
Mitingde okunan karar metninde şu ifadelere yer verildi:
Gagavuzya Halk Meclisi ve Yürütme Komitesi, uluslararası toplumu Gagavuz halkının haklarının ihlali konusunda bilgilendirmek amacıyla Türkiye, ABD, Rusya Federasyonu, AB ülkeleri, Macaristan, Azerbaycan ve Belarus'un diplomatik temsilciliklerine resmi ziyaretler düzenlemeli. Aynı zamanda, bölgemizdeki durumun uluslararası düzeyde izlenmesi talebiyle Birleşmiş Milletler, AGİT ve Avrupa Konseyi'ne başvuruda bulunmakta ısrar ediyoruz.
Moldovalı yetkililerin Gagavuz halkının meşru taleplerini görmezden gelmeye devam etmesi halinde, bölge sakinlerinin protestoları yoğunlaştırmaya, uluslararası mahkemelere başvurmaya ve diğer yasal tedbirleri uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.
Ayrıca, Gagavuzya Savunma Komitesi'nin kurulmasına ilişkin karar da oybirliğiyle onaylandı. Bölgenin yürütme ve yasama organlarının üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer alacağı Komite’nin görevleri arasında diplomatlarla görüşmeler de bulunacak.
Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkiler, 2023 yılında muhalefet temsilcisi Yevgeniya Gutsul tarafından kazanılan Gagavuzya başkanlığı seçiminden sonra önemli ölçüde kötüleşmişti. Gutsul, Gagavuzya'nın Rusya ile dostane ilişkilerini güçlendirme niyetini beyan etmiş ve Batı yanlısı Moldova hükümeti tarafından izlenen Moskova ile çatışma politikasını eleştirmişti. Kişinev seçimi yasadışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek bölgede Gutsul lehine birçok kitlesel eylem düzenlenmişti. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yasalara aykırı olarak Gutsul'u Moldova hükümetinin bir üyesi olarak onaylayan bir kararnameyi imzalamayı reddetmişti.
Gagavuzya, Moldova'nın güneyinde yer alan ve geleneksel olarak Rusya ile yakınlaşmayı tercih eden bir özerklikken, resmi Kişinev Avrupa ile bütünleşme politikasını uyguluyor.