https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/gagavuzlardan-agit-ve-bmye-bolgedeki-durumu-kontrol-altina-alma-cagrisi-1095451552.html

Gagavuzlardan AGİT ve BM'ye bölgedeki durumu kontrol altına alma çağrısı

Gagavuzlardan AGİT ve BM'ye bölgedeki durumu kontrol altına alma çağrısı

Sputnik Türkiye

Gagavuzya’nın başkenti Komrat'ta düzenlenen bir mitingde, bölge sakinlerinin haklarına yönelik ihlallere son verilmesi amacıyla Avrupa Güvenlik İşbirliği... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T07:29+0300

2025-04-17T07:29+0300

2025-04-17T07:39+0300

dünya

moldova

gagavuzya

yevgeniya gutsul

birleşmiş milletler (bm)

agi̇t

avrupa konseyi

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Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, bölge sakinleri, ev hapsinde tutulan Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul'a destek vermek için 16 Nisan Çarşamba günü Komrat’taki İcra Komitesi binası önünde toplandı. Yerel parlamento ve bölge hükümeti üyeleri, kamu kuruluşları temsilcileri ve sıradan vatandaşlar, Kişinev'in uyguladığı baskıları protesto etmek amacıyla Komrat'ın merkezindeki meydanda toplandı. Etkinlik bir kararın kabul edilmesiyle sona erdi.Mitingde okunan karar metninde şu ifadelere yer verildi:Moldovalı yetkililerin Gagavuz halkının meşru taleplerini görmezden gelmeye devam etmesi halinde, bölge sakinlerinin protestoları yoğunlaştırmaya, uluslararası mahkemelere başvurmaya ve diğer yasal tedbirleri uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.Ayrıca, Gagavuzya Savunma Komitesi'nin kurulmasına ilişkin karar da oybirliğiyle onaylandı. Bölgenin yürütme ve yasama organlarının üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer alacağı Komite’nin görevleri arasında diplomatlarla görüşmeler de bulunacak.Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkiler, 2023 yılında muhalefet temsilcisi Yevgeniya Gutsul tarafından kazanılan Gagavuzya başkanlığı seçiminden sonra önemli ölçüde kötüleşmişti. Gutsul, Gagavuzya'nın Rusya ile dostane ilişkilerini güçlendirme niyetini beyan etmiş ve Batı yanlısı Moldova hükümeti tarafından izlenen Moskova ile çatışma politikasını eleştirmişti. Kişinev seçimi yasadışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek bölgede Gutsul lehine birçok kitlesel eylem düzenlenmişti. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yasalara aykırı olarak Gutsul'u Moldova hükümetinin bir üyesi olarak onaylayan bir kararnameyi imzalamayı reddetmişti.Gagavuzya, Moldova'nın güneyinde yer alan ve geleneksel olarak Rusya ile yakınlaşmayı tercih eden bir özerklikken, resmi Kişinev Avrupa ile bütünleşme politikasını uyguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-medyasinda-buyuk-ofke-trump-rt-ve-sputnikin-sik-sik-konugu-olan-ismi-gecici-bassavci-olarak-1095450203.html

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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, birleşmiş milletler (bm), agi̇t, avrupa konseyi