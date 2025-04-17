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ABD medyasında büyük öfke: Trump, RT ve Sputnik’in sık sık konuğu olan ismi geçici başsavcı olarak atadı
ABD medyasında büyük öfke: Trump, RT ve Sputnik’in sık sık konuğu olan ismi geçici başsavcı olarak atadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Edward Martin'i geçici başsavcı olarak ataması üzerine ABD medyası Martin'in, RT ve Sputnik'te 150'den fazla kez yer aldığını... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T05:08+0300
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The Washington Post öfkesini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, RT ve Sputnik’in sık sık konuğu olan bir ismi geçici başsavcı olarak atamasını ele alan gazete, Edward Martin'in, RT ve Sputnik'te 150'den fazla kez yer aldığını yazdı.Haberde öne çıkan başlıklar şunlar: Edward Martin, muhafazakâr bir aktivist ve Cumhuriyetçi bir siyasetçi olarak, Ağustos 2016 ile Nisan 2024 arasında Rus medyasında (RT ve Sputnik) davetli yorumcu olarak birçok kez yer aldı. Washington Post, Martin’in bu süre zarfında RT ve Sputnik’te, herhangi bir büyük Amerikan kablolu yayın ağından daha sık göründüğünü belirtiyor. Ukrayna’daki çatışmadan önce Martin, ABD yönetimini Rusya’ya karşı askeri histeriyi körüklemekle ve Moskova’nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelmekle eleştiriyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı, RT ve Sputnik’i “Moskova’nın propaganda çabalarının kritik unsurları” olarak tanımladığında, Martin, RT ve Sputnik’in konuğu olmaya devam etti. Martin, Rus televizyonlarında Amerikan karşıtı propagandayı güçlendirmekle suçlandı. RT ve Sputnik’teki görünüşlerini beyan etmemesi, onun yargılarının ve dürüstlüğünün sorgulanmasına yol açtı. The Washington Post, bu konuda bazı eski ABD ulusal güvenlik yetkililerinin görüşlerine yer verdi. ABD’li siyaset bilimci John Mearsheimer, ABD’nin Rusya politikasını sıkça eleştiren bir isim olarak, Amerikalıların RT’de yer almasının yasak olmadığını, hükümetlerin bu kanallarla olan mücadelesine rağmen bunun bireysel bir tercih olduğunu vurguladı. Mearsheimer, tartışma Martin’in nerede konuştuğu değil, ne söylediğine odaklanılması gerektiğini ifade etti. The Washington Post, son olarak Martin’in Rusya’dan doğrudan bir talimat aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını, yalnızca Moskova’nın dış politika ve jeopolitik görüşlerine katıldığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/vucic-moskovaya-gitme-kararimi-degistirmedim-1095450057.html
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abd, donald trump, abd, moskova, rusya, russia today (rt), sputnik, washington post
abd, donald trump, abd, moskova, rusya, russia today (rt), sputnik, washington post

ABD medyasında büyük öfke: Trump, RT ve Sputnik’in sık sık konuğu olan ismi geçici başsavcı olarak atadı

05:08 17.04.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Edward Martin'i geçici başsavcı olarak ataması üzerine ABD medyası Martin'in, RT ve Sputnik'te 150'den fazla kez yer aldığını yazdı.
The Washington Post öfkesini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, RT ve Sputnik’in sık sık konuğu olan bir ismi geçici başsavcı olarak atamasını ele alan gazete, Edward Martin'in, RT ve Sputnik'te 150'den fazla kez yer aldığını yazdı.
Haberde öne çıkan başlıklar şunlar:
Edward Martin, muhafazakâr bir aktivist ve Cumhuriyetçi bir siyasetçi olarak, Ağustos 2016 ile Nisan 2024 arasında Rus medyasında (RT ve Sputnik) davetli yorumcu olarak birçok kez yer aldı.
Washington Post, Martin’in bu süre zarfında RT ve Sputnik’te, herhangi bir büyük Amerikan kablolu yayın ağından daha sık göründüğünü belirtiyor.
Ukrayna’daki çatışmadan önce Martin, ABD yönetimini Rusya’ya karşı askeri histeriyi körüklemekle ve Moskova’nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelmekle eleştiriyordu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, RT ve Sputnik’i “Moskova’nın propaganda çabalarının kritik unsurları” olarak tanımladığında, Martin, RT ve Sputnik’in konuğu olmaya devam etti.
Martin, Rus televizyonlarında Amerikan karşıtı propagandayı güçlendirmekle suçlandı. RT ve Sputnik’teki görünüşlerini beyan etmemesi, onun yargılarının ve dürüstlüğünün sorgulanmasına yol açtı. The Washington Post, bu konuda bazı eski ABD ulusal güvenlik yetkililerinin görüşlerine yer verdi.
ABD’li siyaset bilimci John Mearsheimer, ABD’nin Rusya politikasını sıkça eleştiren bir isim olarak, Amerikalıların RT’de yer almasının yasak olmadığını, hükümetlerin bu kanallarla olan mücadelesine rağmen bunun bireysel bir tercih olduğunu vurguladı. Mearsheimer, tartışma Martin’in nerede konuştuğu değil, ne söylediğine odaklanılması gerektiğini ifade etti.
The Washington Post, son olarak Martin’in Rusya’dan doğrudan bir talimat aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını, yalnızca Moskova’nın dış politika ve jeopolitik görüşlerine katıldığını ifade ediyor.
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