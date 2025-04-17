https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/donbasstaki-harekat-tam-hiz-suruyor-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1095472410.html
Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Preobrajenka yerleşim merkezinin kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ukrayna ordusunun son bir... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T14:38+0300
2025-04-17T14:38+0300
2025-04-17T14:38+0300
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donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preobrajenka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 230 asker, iki tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir hava üsü altyapısı, İHA atölyesi ve insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun beş adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS füzesi ve 204 uçak tipi İHA imha etti.Bakanlık ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya'daki enerji tesislerine yönelik 10 saldırı gerçekleştirerek bu yöndeki mutabakatı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-avrupa-ve-ukraynadan-cozume-odaklanmasini-bekliyoruz-1095468651.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti
Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Preobrajenka yerleşim merkezinin kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 270 asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preobrajenka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 230 asker, iki tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir hava üsü altyapısı, İHA atölyesi ve insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun beş adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS füzesi ve 204 uçak tipi İHA imha etti.
Bakanlık ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya'daki enerji tesislerine yönelik 10 saldırı gerçekleştirerek bu yöndeki mutabakatı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi.