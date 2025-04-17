Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BAE, Ahmed eş-Şera ile İsrail’i barıştırma rolünü üstlenmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/donbasstaki-harekat-tam-hiz-suruyor-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1095472410.html
Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Preobrajenka yerleşim merkezinin kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ukrayna ordusunun son bir... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T14:38+0300
2025-04-17T14:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093668836_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_fb832f4d9c06d9556c741bdd29622926.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preobrajenka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 230 asker, iki tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir hava üsü altyapısı, İHA atölyesi ve insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun beş adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS füzesi ve 204 uçak tipi İHA imha etti.Bakanlık ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya'daki enerji tesislerine yönelik 10 saldırı gerçekleştirerek bu yöndeki mutabakatı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-avrupa-ve-ukraynadan-cozume-odaklanmasini-bekliyoruz-1095468651.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093668836_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_39a46bda1daa72730d1af1ad320ce877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti

Donbass'taki harekat tam hız sürüyor: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

14:38 17.04.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Preobrajenka yerleşim merkezinin kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 270 asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preobrajenka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 230 asker, iki tank ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir hava üsü altyapısı, İHA atölyesi ve insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun beş adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS füzesi ve 204 uçak tipi İHA imha etti.
Bakanlık ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya'daki enerji tesislerine yönelik 10 saldırı gerçekleştirerek bu yöndeki mutabakatı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
DÜNYA
Kremlin: Avrupa ve Ukrayna’dan çözüme odaklanmasını bekliyoruz
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала