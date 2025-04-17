https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/besiktas-sandiga-gidiyor-11-mayista-yeni-baskan-secilecek-1095471667.html
Beşiktaş sandığa gidiyor: 11 Mayıs'ta yeni başkan seçilecek
Beşiktaş sandığa gidiyor: 11 Mayıs'ta yeni başkan seçilecek
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu. Siyah beyazlı takım yeni başkanını 11 Mayıs'ta seçecek. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T14:25+0300
2025-04-17T14:25+0300
2025-04-17T14:25+0300
spor
serdal adalı
beşiktaş
başkanlık seçimleri
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Mayıs ayında olağan genel kurula gidecek olan Beşiktaş, 11 Mayıs 2025'te yeni başkanını seçecek. Şu anda başkanlık görevini sürdüren Serdal Adalı'nın aday olması bekleniyor. Şu anda tek aday varSiyah beyazlı takımda, mevcut başkan Serdal Adalı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Şu anda başka bir aday başvurusu da bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/besiktasta-yeni-yonetim-kurulunun-ilk-karari-bir-hafta-icinde-nihayete-erdirecek-sekilde-1092402647.html
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serdal adalı, beşiktaş, başkanlık seçimleri
serdal adalı, beşiktaş, başkanlık seçimleri
Beşiktaş sandığa gidiyor: 11 Mayıs'ta yeni başkan seçilecek
Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu. Siyah beyazlı takım yeni başkanını 11 Mayıs'ta seçecek.
Mayıs ayında olağan genel kurula gidecek olan Beşiktaş, 11 Mayıs 2025'te yeni başkanını seçecek. Şu anda başkanlık görevini sürdüren Serdal Adalı'nın aday olması bekleniyor.
Siyah beyazlı takımda, mevcut başkan Serdal Adalı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Şu anda başka bir aday başvurusu da bulunmuyor.