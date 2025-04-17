https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/besiktas-sandiga-gidiyor-11-mayista-yeni-baskan-secilecek-1095471667.html

Beşiktaş sandığa gidiyor: 11 Mayıs'ta yeni başkan seçilecek

Beşiktaş sandığa gidiyor: 11 Mayıs'ta yeni başkan seçilecek

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu. Siyah beyazlı takım yeni başkanını 11 Mayıs'ta seçecek. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T14:25+0300

2025-04-17T14:25+0300

2025-04-17T14:25+0300

spor

serdal adalı

beşiktaş

başkanlık seçimleri

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Mayıs ayında olağan genel kurula gidecek olan Beşiktaş, 11 Mayıs 2025'te yeni başkanını seçecek. Şu anda başkanlık görevini sürdüren Serdal Adalı'nın aday olması bekleniyor. Şu anda tek aday varSiyah beyazlı takımda, mevcut başkan Serdal Adalı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Şu anda başka bir aday başvurusu da bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/besiktasta-yeni-yonetim-kurulunun-ilk-karari-bir-hafta-icinde-nihayete-erdirecek-sekilde-1092402647.html

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Sputnik Türkiye

serdal adalı, beşiktaş, başkanlık seçimleri