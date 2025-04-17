https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/besiktas-baskani-adali-duyurdu-immobilenin-ayrilacagini-dusunuyoruz--1095482243.html
Beşiktaş Başkanı Adalı duyurdu: 'İmmobile'nin ayrılacağını düşünüyoruz'
Beşiktaş Başkanı Adalı duyurdu: 'İmmobile'nin ayrılacağını düşünüyoruz'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, transfer döneminde büyük ses getiren Ciro Immobile'nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, İtalyan... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T22:38+0300
2025-04-17T22:38+0300
2025-04-17T22:45+0300
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ciro Immobile'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini açıkladı.TRT Spor'un konuğu olan Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı "Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz. 1.5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'a 4.6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Ciro Immobile, 2025 yılına istediği gibi başlayamadı. İtalyan yıldız, bu yılın ilk dört ayında ligde sadece 2 gol atarak beklenen performansı sergileyemedi. Oysa 2024'te siyah-beyazlı formayla etkili bir grafik çizen Immobile, geçen yıl 9 gol kaydetmiş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ciro-immobile-besiktas-icin-istanbulda--1085816551.html
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serdar adalı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer, transfermarkt
Beşiktaş Başkanı Adalı duyurdu: 'İmmobile'nin ayrılacağını düşünüyoruz'
22:38 17.04.2025 (güncellendi: 22:45 17.04.2025)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, transfer döneminde büyük ses getiren Ciro Immobile'nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, İtalyan golcünün sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini belirterek taraftarı şaşırttı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ciro Immobile'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini açıkladı.
TRT Spor'un konuğu olan Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı "Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz. 1.5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'a 4.6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Ciro Immobile, 2025 yılına istediği gibi başlayamadı. İtalyan yıldız, bu yılın ilk dört ayında ligde sadece 2 gol atarak beklenen performansı sergileyemedi. Oysa 2024'te siyah-beyazlı formayla etkili bir grafik çizen Immobile, geçen yıl 9 gol kaydetmiş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı.