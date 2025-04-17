https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/avrupa-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-25-baz-puan-dusurdu-1095473830.html
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürdü
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürdü
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T15:43+0300
2025-04-17T15:43+0300
2025-04-17T15:43+0300
ekonomi̇
avrupa merkez bankası (ecb)
politika faizi
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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.Banka 25 baz puan indirimle ana refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini yüzde 2,65'e, mevduat faizini yüzde 2,25'e düşürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyordu.Büyüme görünümü kötüleşti vurgusuKarar metninde sıkılaştırıcı ifadesine yer vermeyen ECB, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasindan-surpriz-faiz-karari-politika-faizini-yuzde-46ya-cikardi-1095470258.html
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avrupa merkez bankası (ecb), politika faizi
avrupa merkez bankası (ecb), politika faizi
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürdü
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.
Banka 25 baz puan indirimle ana refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini yüzde 2,65'e, mevduat faizini yüzde 2,25'e düşürdü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyordu.
Büyüme görünümü kötüleşti vurgusu
Karar metninde sıkılaştırıcı ifadesine yer vermeyen ECB, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiğini belirtti.