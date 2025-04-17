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ABD'de kampüse silahlı saldırı: En az dört kişi yaralı
ABD'de kampüse silahlı saldırı: En az dört kişi yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi’nde (FSU) silahlı saldırı paniği yaşandı. Öğrenci Birliği binasında yaşanan olayda en az dört... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T20:55+0300
2025-04-17T20:55+0300
2025-04-17T20:55+0300
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Florida Eyalet Üniversitesi (FSU) kampüsünde bir kişi silahlı saldırı düzenledi.Tallahassee Memorial Hastanesi yetkilileri, olayla ilgili gelen 4 yaralıya müdahale ettiklerini ve durumun ciddiyetle takip edildiğini açıkladı. FSU polisi ile birlikte Florida Emniyet Müdürlüğü’nün de olay yerinde müdahaleye devam ettiği bildirildi.Görgü tanıkları, genç yaşlarda bir saldırganın Öğrenci Birliği’nden silahla çıktığını, içeride 15-20 el silah sesi duyulduğunu ve insanların panikle kaçtığını belirtti. Bazı öğrenciler yakındaki bir kiliseye sığınırken, olay sırasında kampüste bulunan ziyaretçilerden biri yaşadıkları paniği “İnanamadım, herkes koşuyordu, kızım yere düştü” sözleriyle anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/isvecte-okula-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1093349972.html
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abd, florida, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, öğrenci, öğrenci yurdu, yabancı öğrenci, öğrenci vizesi
abd, florida, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, öğrenci, öğrenci yurdu, yabancı öğrenci, öğrenci vizesi
ABD'de kampüse silahlı saldırı: En az dört kişi yaralı
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi’nde (FSU) silahlı saldırı paniği yaşandı. Öğrenci Birliği binasında yaşanan olayda en az dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kampüs genelinde halktan sığınaklarına çekilmeleri istendi, tüm dersler ve etkinlikler iptal edildi.
Florida Eyalet Üniversitesi (FSU) kampüsünde bir kişi silahlı saldırı düzenledi.
Tallahassee Memorial Hastanesi yetkilileri, olayla ilgili gelen 4 yaralıya müdahale ettiklerini ve durumun ciddiyetle takip edildiğini açıkladı. FSU polisi ile birlikte Florida Emniyet Müdürlüğü’nün de olay yerinde müdahaleye devam ettiği bildirildi.
Görgü tanıkları, genç yaşlarda bir saldırganın Öğrenci Birliği’nden silahla çıktığını, içeride 15-20 el silah sesi duyulduğunu ve insanların panikle kaçtığını belirtti. Bazı öğrenciler yakındaki bir kiliseye sığınırken, olay sırasında kampüste bulunan ziyaretçilerden biri yaşadıkları paniği “İnanamadım, herkes koşuyordu, kızım yere düştü” sözleriyle anlattı.