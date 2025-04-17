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ABD'de kampüse silahlı saldırı: En az dört kişi yaralı

ABD'de kampüse silahlı saldırı: En az dört kişi yaralı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi’nde (FSU) silahlı saldırı paniği yaşandı. Öğrenci Birliği binasında yaşanan olayda en az dört... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T20:55+0300

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Florida Eyalet Üniversitesi (FSU) kampüsünde bir kişi silahlı saldırı düzenledi.Tallahassee Memorial Hastanesi yetkilileri, olayla ilgili gelen 4 yaralıya müdahale ettiklerini ve durumun ciddiyetle takip edildiğini açıkladı. FSU polisi ile birlikte Florida Emniyet Müdürlüğü’nün de olay yerinde müdahaleye devam ettiği bildirildi.Görgü tanıkları, genç yaşlarda bir saldırganın Öğrenci Birliği’nden silahla çıktığını, içeride 15-20 el silah sesi duyulduğunu ve insanların panikle kaçtığını belirtti. Bazı öğrenciler yakındaki bir kiliseye sığınırken, olay sırasında kampüste bulunan ziyaretçilerden biri yaşadıkları paniği “İnanamadım, herkes koşuyordu, kızım yere düştü” sözleriyle anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/isvecte-okula-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1093349972.html

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abd, florida, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, öğrenci, öğrenci yurdu, yabancı öğrenci, öğrenci vizesi