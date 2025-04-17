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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-medyasi-rus-ordusunun-saldirisi-sirasinda-sumide-askerlere-odul-takdim-toreni-yapiliyordu-1095479911.html
ABD medyası: Rus ordusunun saldırısı sırasında Sumi’de askerlere ödül takdim töreni yapılıyordu
ABD medyası: Rus ordusunun saldırısı sırasında Sumi’de askerlere ödül takdim töreni yapılıyordu
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Sumi şehrindeki Ukrayna askeri hedefine yönelik füzeli saldırısı sırasında şehrin merkezinde Ukrayna askerlerine ödül takdim töreni... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
abd
abd medyası
washington post
sumi bölgesi
saldırı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
haberler
rusya savunma bakanlığı
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Washington Post gazetesinin 13 Nisan’da yapılan törene katılan Ukraynalı bir askerinin ifadesine dayandırdığı haberinde Rus ordusunun füzeli saldırısı, askerlere ödül takdim töreninin yapıldığı zamana denk geldiği kaydedildi.Habere göre Aleksandr adındaki Ukraynalı asker, saldırının Sumi’deki üniversite binasında askeri personele ödül takdim töreninin yapıldığı zamana denk geldiğini ifade etti.Makalede, “O (Aleksandr) Pazar günü 117. Tugay’dan silah arkadaşları ile birlikte üniversitenin bodrum katında bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.Asker aynı zamanda, askeri bir toplantının şüphesiz Rus ordusunun dikkatini çekeceği için organizatörlerin etkinlik için böyle bir yeri seçtiklerinden duyduğu öfkeyi dile getirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.İki İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/abd-rus-ordusunun-sumi-bombardimanini-kinayan-g7-bildirgesini-imzalamayi-reddetti-1095407653.html
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abd, abd medyası, washington post, sumi bölgesi, saldırı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, haberler, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna silahlı kuvvetleri
abd, abd medyası, washington post, sumi bölgesi, saldırı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, haberler, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna silahlı kuvvetleri

ABD medyası: Rus ordusunun saldırısı sırasında Sumi’de askerlere ödül takdim töreni yapılıyordu

20:00 17.04.2025
© SputnikSumi saldırı
Sumi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Sumi şehrindeki Ukrayna askeri hedefine yönelik füzeli saldırısı sırasında şehrin merkezinde Ukrayna askerlerine ödül takdim töreni yapıldığı öğrenildi.
Washington Post gazetesinin 13 Nisan’da yapılan törene katılan Ukraynalı bir askerinin ifadesine dayandırdığı haberinde Rus ordusunun füzeli saldırısı, askerlere ödül takdim töreninin yapıldığı zamana denk geldiği kaydedildi.
Habere göre Aleksandr adındaki Ukraynalı asker, saldırının Sumi’deki üniversite binasında askeri personele ödül takdim töreninin yapıldığı zamana denk geldiğini ifade etti.
Makalede, “O (Aleksandr) Pazar günü 117. Tugay’dan silah arkadaşları ile birlikte üniversitenin bodrum katında bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.
Asker aynı zamanda, askeri bir toplantının şüphesiz Rus ordusunun dikkatini çekeceği için organizatörlerin etkinlik için böyle bir yeri seçtiklerinden duyduğu öfkeyi dile getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.
İki İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
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