https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/abd-medyasi-rus-ordusunun-saldirisi-sirasinda-sumide-askerlere-odul-takdim-toreni-yapiliyordu-1095479911.html

ABD medyası: Rus ordusunun saldırısı sırasında Sumi’de askerlere ödül takdim töreni yapılıyordu

ABD medyası: Rus ordusunun saldırısı sırasında Sumi’de askerlere ödül takdim töreni yapılıyordu

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Sumi şehrindeki Ukrayna askeri hedefine yönelik füzeli saldırısı sırasında şehrin merkezinde Ukrayna askerlerine ödül takdim töreni... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T20:00+0300

2025-04-17T20:00+0300

2025-04-17T20:00+0300

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Washington Post gazetesinin 13 Nisan’da yapılan törene katılan Ukraynalı bir askerinin ifadesine dayandırdığı haberinde Rus ordusunun füzeli saldırısı, askerlere ödül takdim töreninin yapıldığı zamana denk geldiği kaydedildi.Habere göre Aleksandr adındaki Ukraynalı asker, saldırının Sumi’deki üniversite binasında askeri personele ödül takdim töreninin yapıldığı zamana denk geldiğini ifade etti.Makalede, “O (Aleksandr) Pazar günü 117. Tugay’dan silah arkadaşları ile birlikte üniversitenin bodrum katında bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.Asker aynı zamanda, askeri bir toplantının şüphesiz Rus ordusunun dikkatini çekeceği için organizatörlerin etkinlik için böyle bir yeri seçtiklerinden duyduğu öfkeyi dile getirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.İki İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.

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