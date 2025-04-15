'ABD, Rus ordusunun Sumi bombardımanını kınayan G7 bildirgesini imzalamayı reddetti'
© AP Photo / Jonathan ErnstLos países de G7
© AP Photo / Jonathan Ernst
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Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisin vurulması nedeniyle G7'de söz konusu bombardımanın kınandığı bir belge kabul edilmesi önerilirken müttefiklerin bu konuda aynı görüşte olmadığı ortaya çıktı.
Beyaz Saray'ın, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne düzenlenen saldırıyı kınayan bir bildirgeyi imzalamayacağını ve Moskova'yla müzakereleri sürdürme niyetinde olduğunu G7'deki partnerlerine bildirdiği ifade edildi.
Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin G7'deki ortaklarıyla Rus ordusunun Sumi Bölgesi'ne düzenlediği bombardıman konusunda aynı tutumu sergilemeyeceğini yazdı.
Kaynaklar, "ABD, müttefiklerine söz konusu bildirgeyi desteklemeyeceğini, zira Moskova'yla müzakerelere devam etmek istediğini söyledi" dedi.
Kaynaklar, G7 dönem başkanı Kanada'nın ABD'nin desteği olmadan bildirgenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kabul ettiğini aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.
Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin G7'deki ortaklarıyla Rus ordusunun Sumi Bölgesi'ne düzenlediği bombardıman konusunda aynı tutumu sergilemeyeceğini yazdı.
Kaynaklar, "ABD, müttefiklerine söz konusu bildirgeyi desteklemeyeceğini, zira Moskova'yla müzakerelere devam etmek istediğini söyledi" dedi.
Kaynaklar, G7 dönem başkanı Kanada'nın ABD'nin desteği olmadan bildirgenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kabul ettiğini aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.
2 İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.