https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/abd-rus-ordusunun-sumi-bombardimanini-kinayan-g7-bildirgesini-imzalamayi-reddetti-1095407653.html

'ABD, Rus ordusunun Sumi bombardımanını kınayan G7 bildirgesini imzalamayı reddetti'

'ABD, Rus ordusunun Sumi bombardımanını kınayan G7 bildirgesini imzalamayı reddetti'

Sputnik Türkiye

Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisin vurulması nedeniyle G7'de söz konusu bombardımanın kınandığı bir belge kabul edilmesi... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T16:18+0300

2025-04-15T16:18+0300

2025-04-15T16:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

haberler

moskova

g7

bloomberg

rusya savunma bakanlığı

rusya

sumi bölgesi

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094379558_0:144:2569:1589_1920x0_80_0_0_c341550ba568799e0fa378cec8fd3bc6.jpg

Beyaz Saray'ın, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ne düzenlenen saldırıyı kınayan bir bildirgeyi imzalamayacağını ve Moskova'yla müzakereleri sürdürme niyetinde olduğunu G7'deki partnerlerine bildirdiği ifade edildi.Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin G7'deki ortaklarıyla Rus ordusunun Sumi Bölgesi'ne düzenlediği bombardıman konusunda aynı tutumu sergilemeyeceğini yazdı.Kaynaklar, "ABD, müttefiklerine söz konusu bildirgeyi desteklemeyeceğini, zira Moskova'yla müzakerelere devam etmek istediğini söyledi" dedi.Kaynaklar, G7 dönem başkanı Kanada'nın ABD'nin desteği olmadan bildirgenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kabul ettiğini aktardı.Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü Sumi şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Seversk taktik grubu komutanlarının toplandığı yerin vurulduğunu açıklamıştı.2 İskender balistik füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda en az 60 Ukraynalı asker öldürüldüğü kaydedilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde Rus İskender füzesiyle vurulan Ukraynalı askeri liderler ile Batılı meslektaşları arasında toplantı yapıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ritter-rusya-batinin-sumi-bombardimanini-propaganda-savasi-icin-kullanmasina-izin-vermemeli-1095406467.html

moskova

rusya

sumi bölgesi

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, moskova, g7, bloomberg, rusya savunma bakanlığı, rusya, sumi bölgesi, ukrayna