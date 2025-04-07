https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-33-yillik-hastane-konkordato-ilan-etti-uc-ay-muhlet-verildi-1095200543.html
İstanbul'da 33 yıllık hastane konkordato ilan etti: Üç ay mühlet verildi
İstanbul'da 33 yıllık hastane konkordato ilan etti: Üç ay mühlet verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un en eski özel hastanelerinden biri olan ve geçen yıl el değiştiren Özel Göztepe Hastanesi, konkordato ilan etti. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:38+0300
2025-04-07T15:38+0300
2025-04-07T15:38+0300
ekonomi̇
konkordato
özel göztepe hastanesi
özel aksu göztepe hastanesi
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33 yıl önce Kadıköy'de kurulan ve geçen yıl Aksu Holding tarafından satın alınan Özel Göztepe Hastanesi mali krizde. Satış sonrası adı değiştirilen ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi olan kurum, konkordato ilan etti.Patronlardünyası'nın haberine göre, Kadıköy'ün Merdivenaltı mahallesinde bulunan Özel Göztepe Hastanesi, 2024 yılında Aksu Holding'e satıldı ve adı 'Özel Aksu Göztepe Hastanesi' oldu. Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) konkordato başvurusunda bulundu.İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilen başvuru sonucunda iki şirket ve şirketlerin patronu Ali Asker Aksu hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi Mahkeme, ayrıca geçici mühlet süresince görev yapmak üzere geçici komiser olarak iflas hukukçusu Serdar Kale, Ferhat Koç ve mali müşavir Mustafa Dağüstü’yü görevlendirdi. Ayrıca duruşmanın 27 Haziran 2025 günü saat 14.10’da görülmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/konkordato-basvurulari-yilin-ilk-ceyreginde-yuzde-172-artti-1095188866.html
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konkordato, özel göztepe hastanesi , özel aksu göztepe hastanesi
konkordato, özel göztepe hastanesi , özel aksu göztepe hastanesi
İstanbul'da 33 yıllık hastane konkordato ilan etti: Üç ay mühlet verildi
İstanbul'un en eski özel hastanelerinden biri olan ve geçen yıl el değiştiren Özel Göztepe Hastanesi, konkordato ilan etti.
33 yıl önce Kadıköy'de kurulan ve geçen yıl Aksu Holding tarafından satın alınan Özel Göztepe Hastanesi mali krizde. Satış sonrası adı değiştirilen ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi olan kurum, konkordato ilan etti.
Patronlardünyası'nın haberine göre, Kadıköy'ün Merdivenaltı mahallesinde bulunan Özel Göztepe Hastanesi, 2024 yılında Aksu Holding'e satıldı ve adı 'Özel Aksu Göztepe Hastanesi' oldu. Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) konkordato başvurusunda bulundu.
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilen başvuru sonucunda iki şirket ve şirketlerin patronu Ali Asker Aksu hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi Mahkeme, ayrıca geçici mühlet süresince görev yapmak üzere geçici komiser olarak iflas hukukçusu Serdar Kale, Ferhat Koç ve mali müşavir Mustafa Dağüstü’yü görevlendirdi. Ayrıca duruşmanın 27 Haziran 2025 günü saat 14.10’da görülmesine karar verildi.