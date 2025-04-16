https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/zaharova-bm-genel-sekreteri-ukraynada-ortodokslugun-yikimini-gormezden-geliyor-1095428613.html

Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor

Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin Ukrayna'da Ortodoksluğa yönelik tutumu konusunda Moskova'dan yapılan çağrıların BM'de karşılıksız kaldığına dikkat çeken Zaharova, Guterres'in... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T11:26+0300

2025-04-16T11:26+0300

2025-04-16T11:26+0300

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bm genel sekreteri antonio guterres

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden gelmekle suçladı.Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, Guterres'in Rus ordusunun Palmiye Pazarı Bayramı'nın kutlandığı gün Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisi vurmasını kutsal gün vurgusu yaparak kınamasını eleştirdi.Zaharova, "Ay ne tatlı, din konusuna yönelik ne kadar fantastik, şefkatli, saygılı bir tutum. İnsanın, "Ortodoks mu oldunuz yoksa?" diye sorası geliyor. Aslında, BM Sekreterliği'nden herhangi birinin, Ortodoksluğun ana, geleneksel din olduğu ülkelerin daimi misyonlarını Palmiye Pazarı Bayramı'nda tebrik ettiğini hiç hatırlamıyorum. Keşke birileri tebrik etse!" dedi.BM Genel Sekreteri'nin, Kiev rejiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'da Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan, bulgularla dolu iki raporu görmezden geldiğini vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna'da Ortodoks Kilisesi'ni yok etmeye yönelik girişimler hız kesmeden sürüyor. Son olarak Mart sonunda başkent Kiev'de polis, Kiev Peçersk Manastırı'nın Yakın Mağaraları'na baskın düzenlemişti.Ağustos 2024 sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne 'Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi' için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, casusluk karşıtı etkinlikler bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ankara-valiliginden-polis-izinleri-iddialarina-karsi-aciklama-rutin-uygulama-baska-anlam-cikarmak-1095426106.html

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