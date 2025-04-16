Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömer Fethi Gürer: 'Stoklar tükendiğinde fiyatlar daha da artacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş’ın kavgalı kongresi
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen: ABD ‘kaybet-kaybet’ stratejisi izliyor
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Batmaz' denilen Titanic’in ardından 113 yıl geçti
17:46
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
18:15
13 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:43
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:33
20 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
20:06
2 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
20:16
11 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
20:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:19
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/zaharova-bm-genel-sekreteri-ukraynada-ortodokslugun-yikimini-gormezden-geliyor-1095428613.html
Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor
Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Ukrayna'da Ortodoksluğa yönelik tutumu konusunda Moskova'dan yapılan çağrıların BM'de karşılıksız kaldığına dikkat çeken Zaharova, Guterres'in... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:26+0300
2025-04-16T11:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
ukrayna
moskova
bm genel sekreteri
radyo sputnik
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
antonio guteres
bm genel sekreteri antonio guterres
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095428577_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_2db62de715205b081a964f1556ac002d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden gelmekle suçladı.Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, Guterres'in Rus ordusunun Palmiye Pazarı Bayramı'nın kutlandığı gün Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisi vurmasını kutsal gün vurgusu yaparak kınamasını eleştirdi.Zaharova, "Ay ne tatlı, din konusuna yönelik ne kadar fantastik, şefkatli, saygılı bir tutum. İnsanın, "Ortodoks mu oldunuz yoksa?" diye sorası geliyor. Aslında, BM Sekreterliği'nden herhangi birinin, Ortodoksluğun ana, geleneksel din olduğu ülkelerin daimi misyonlarını Palmiye Pazarı Bayramı'nda tebrik ettiğini hiç hatırlamıyorum. Keşke birileri tebrik etse!" dedi.BM Genel Sekreteri'nin, Kiev rejiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'da Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan, bulgularla dolu iki raporu görmezden geldiğini vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna'da Ortodoks Kilisesi'ni yok etmeye yönelik girişimler hız kesmeden sürüyor. Son olarak Mart sonunda başkent Kiev'de polis, Kiev Peçersk Manastırı'nın Yakın Mağaraları'na baskın düzenlemişti.Ağustos 2024 sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne 'Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi' için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, casusluk karşıtı etkinlikler bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ankara-valiliginden-polis-izinleri-iddialarina-karsi-aciklama-rutin-uygulama-baska-anlam-cikarmak-1095426106.html
kiev
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095428577_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_3114b9ee9bfd96c15cf1dd7976c57d3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiev, ukrayna, moskova, bm genel sekreteri, radyo sputnik, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortodoks, ortodoks kilisesi
kiev, ukrayna, moskova, bm genel sekreteri, radyo sputnik, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortodoks, ortodoks kilisesi

Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor

11:26 16.04.2025
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Multimedya arşivine gidinĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kiev rejiminin Ukrayna'da Ortodoksluğa yönelik tutumu konusunda Moskova'dan yapılan çağrıların BM'de karşılıksız kaldığına dikkat çeken Zaharova, Guterres'in kutsal günü öne çıkarak yaptığı 'Sumi kınamasına' tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden gelmekle suçladı.

Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, Guterres'in Rus ordusunun Palmiye Pazarı Bayramı'nın kutlandığı gün Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisi vurmasını kutsal gün vurgusu yaparak kınamasını eleştirdi.

Zaharova, "Ay ne tatlı, din konusuna yönelik ne kadar fantastik, şefkatli, saygılı bir tutum. İnsanın, "Ortodoks mu oldunuz yoksa?" diye sorası geliyor. Aslında, BM Sekreterliği'nden herhangi birinin, Ortodoksluğun ana, geleneksel din olduğu ülkelerin daimi misyonlarını Palmiye Pazarı Bayramı'nda tebrik ettiğini hiç hatırlamıyorum. Keşke birileri tebrik etse!" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin, Kiev rejiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'da Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan, bulgularla dolu iki raporu görmezden geldiğini vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Batı'nın mutlak himayesi, desteği ve kolektif işbirliğiyle Ukrayna topraklarında Ortodoksluk dinini ve Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin iki rapor yayınladı. Ukrayna'da Ortodoks mabetlerinin, kiliselerinin ve manastırlarının nasıl tahrip edildiğine ve düşmanca ele geçirmelerin nasıl gerçekleştiğine dair iki rapor. Söylemek istediğim, bulgularla, hatta resimlerle, hatta bu bilgiyi sadece yazılı olarak, metin aracılığıyla kabul etmeye hazır olmayanlar için resimlerle dolu iki rapor. Açıklamasından anlaşıldığı üzere Palmiye Pazarı Bayramı'nı bilen BM Genel Sekreteri, bu iki raporu, Ukrayna'daki Ortodoksların yok edildiğini ve farklı bir kiliseye kaydedildiğini nedense bilmiyor. Tıpkı Moldova'da Moldovalıların Rumen olarak yeniden kaydedildiği gibi, Moldova dilinin de Rumence olarak yeniden kaydedildiği, tıpkı Ukrayna topraklarındaki Ortodoksların kendi kiliselerinden bilinmeyen başka bir kiliseye yeniden yazıldığı gibi."

Ukrayna'da Ortodoks Kilisesi'ni yok etmeye yönelik girişimler hız kesmeden sürüyor. Son olarak Mart sonunda başkent Kiev'de polis, Kiev Peçersk Manastırı'nın Yakın Mağaraları'na baskın düzenlemişti.

Ağustos 2024 sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne 'Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi' için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.
Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, casusluk karşıtı etkinlikler bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, polis araması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
TÜRKİYE
Ankara Valiliği'nden polis izinleri iddialarına karşı açıklama: 'Rutin uygulama, başka anlam çıkarmak iyi niyetten uzak'
10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала