https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/zaharova-bm-genel-sekreteri-ukraynada-ortodokslugun-yikimini-gormezden-geliyor-1095428613.html
Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor
Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Ukrayna'da Ortodoksluğa yönelik tutumu konusunda Moskova'dan yapılan çağrıların BM'de karşılıksız kaldığına dikkat çeken Zaharova, Guterres'in... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:26+0300
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2025-04-16T11:26+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden gelmekle suçladı.Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, Guterres'in Rus ordusunun Palmiye Pazarı Bayramı'nın kutlandığı gün Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisi vurmasını kutsal gün vurgusu yaparak kınamasını eleştirdi.Zaharova, "Ay ne tatlı, din konusuna yönelik ne kadar fantastik, şefkatli, saygılı bir tutum. İnsanın, "Ortodoks mu oldunuz yoksa?" diye sorası geliyor. Aslında, BM Sekreterliği'nden herhangi birinin, Ortodoksluğun ana, geleneksel din olduğu ülkelerin daimi misyonlarını Palmiye Pazarı Bayramı'nda tebrik ettiğini hiç hatırlamıyorum. Keşke birileri tebrik etse!" dedi.BM Genel Sekreteri'nin, Kiev rejiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'da Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan, bulgularla dolu iki raporu görmezden geldiğini vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna'da Ortodoks Kilisesi'ni yok etmeye yönelik girişimler hız kesmeden sürüyor. Son olarak Mart sonunda başkent Kiev'de polis, Kiev Peçersk Manastırı'nın Yakın Mağaraları'na baskın düzenlemişti.Ağustos 2024 sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne 'Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi' için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, casusluk karşıtı etkinlikler bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ankara-valiliginden-polis-izinleri-iddialarina-karsi-aciklama-rutin-uygulama-baska-anlam-cikarmak-1095426106.html
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kiev, ukrayna, moskova, bm genel sekreteri, radyo sputnik, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortodoks, ortodoks kilisesi
kiev, ukrayna, moskova, bm genel sekreteri, radyo sputnik, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortodoks, ortodoks kilisesi
Zaharova: BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden geliyor
Kiev rejiminin Ukrayna'da Ortodoksluğa yönelik tutumu konusunda Moskova'dan yapılan çağrıların BM'de karşılıksız kaldığına dikkat çeken Zaharova, Guterres'in kutsal günü öne çıkarak yaptığı 'Sumi kınamasına' tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna'da Ortodoksluğun yıkımını görmezden gelmekle suçladı.
Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, Guterres'in Rus ordusunun Palmiye Pazarı Bayramı'nın kutlandığı gün Sumi Bölgesi'nde Ukraynalı komutanlar ile Batılı meslektaşlarının toplantı yaptığı tesisi vurmasını kutsal gün vurgusu yaparak kınamasını eleştirdi.
Zaharova, "Ay ne tatlı, din konusuna yönelik ne kadar fantastik, şefkatli, saygılı bir tutum. İnsanın, "Ortodoks mu oldunuz yoksa?" diye sorası geliyor. Aslında, BM Sekreterliği'nden herhangi birinin, Ortodoksluğun ana, geleneksel din olduğu ülkelerin daimi misyonlarını Palmiye Pazarı Bayramı'nda tebrik ettiğini hiç hatırlamıyorum. Keşke birileri tebrik etse!" dedi.
BM Genel Sekreteri'nin, Kiev rejiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'da Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan, bulgularla dolu iki raporu görmezden geldiğini vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Batı'nın mutlak himayesi, desteği ve kolektif işbirliğiyle Ukrayna topraklarında Ortodoksluk dinini ve Ortodoksluğu yok ettiğine ilişkin iki rapor yayınladı. Ukrayna'da Ortodoks mabetlerinin, kiliselerinin ve manastırlarının nasıl tahrip edildiğine ve düşmanca ele geçirmelerin nasıl gerçekleştiğine dair iki rapor. Söylemek istediğim, bulgularla, hatta resimlerle, hatta bu bilgiyi sadece yazılı olarak, metin aracılığıyla kabul etmeye hazır olmayanlar için resimlerle dolu iki rapor. Açıklamasından anlaşıldığı üzere Palmiye Pazarı Bayramı'nı bilen BM Genel Sekreteri, bu iki raporu, Ukrayna'daki Ortodoksların yok edildiğini ve farklı bir kiliseye kaydedildiğini nedense bilmiyor. Tıpkı Moldova'da Moldovalıların Rumen olarak yeniden kaydedildiği gibi, Moldova dilinin de Rumence olarak yeniden kaydedildiği, tıpkı Ukrayna topraklarındaki Ortodoksların kendi kiliselerinden bilinmeyen başka bir kiliseye yeniden yazıldığı gibi."
Ukrayna'da Ortodoks Kilisesi'ni yok etmeye yönelik girişimler hız kesmeden sürüyor. Son olarak Mart sonunda başkent Kiev'de polis, Kiev Peçersk Manastırı'nın Yakın Mağaraları'na baskın düzenlemişti.
Ağustos 2024 sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne 'Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi' için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.
Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, casusluk karşıtı etkinlikler bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.