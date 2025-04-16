Ankara Valiliği'nden polis izinleri iddialarına karşı açıklama: 'Rutin uygulama, başka anlam çıkarmak iyi niyetten uzak'
© AAAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, polis araması
© AA
Abone ol
Ankara Valiliği polislerin çalışma sistemine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada çıkan iddiaların amacının farklı olduğunu vurgulayan valilik, bu çalışma sisteminin 'belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgili, rutin bir uygulama' olduğunu ifade etti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, '17-21 Nisan tarihleri arası izinlerin kaldırıldığına yönelik iddialar' sonrası Ankara Valiliği açıklama yaptı.
Ankara Valiliği'nden polis açıklaması
Konu hakkında açıklama yapan Ankara Valiliği, söz konusu sistemin, "belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgili, rutin bir uygulama" olduğunu bildirerek, iddiaların iyi niyetten uzak" olduğunu kaydetti.
Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır.…— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 15, 2025
'Rutinleşen bir uygulama'
Ankara Valiliği, operasyon iddialarını reddettiği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."