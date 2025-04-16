https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/uluslararasi-rusya-sempozyumu-emperyalizm-golgesinde-tarih-yeniden-tartisilacak-1095430024.html

Uluslararası Rusya sempozyumu: 'Emperyalizm gölgesinde' tarih yeniden tartışılacak

Uluslararası Rusya sempozyumu: 'Emperyalizm gölgesinde' tarih yeniden tartışılacak

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Üçüncü Uluslararası Rusya Araştırmaları Sempozyumu: Emperyalizmin Kıskacında... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T11:49+0300

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Tarih Kurumu iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Rusya Araştırmaları Sempozyumu, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek.Etkinliğin bu yılki ana teması: “Emperyalizmin Kıskacında İmparatorluklar.”Sempozyumun açılış konuşmaları Prof. Dr. Sevtap Demirci, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Doç. Dr. Yunus Pustu tarafından yapılacak. Açılışta emperyalizmin tarihsel etkileri, Osmanlı-Rus ilişkilerinin dönüşümü ve Rusya'nın entelektüel geçmişi üzerine dikkat çekici konuşmalar gerçekleştirilecek.Dört oturumda zengin akademik içerikİki gün boyunca sürecek etkinlikte; Rusya’nın Ortadoğu politikalarından Sovyet sonrası döneme, “Ruskiy Mir” kavramından Osmanlı-Rus diplomatik rekabetine kadar pek çok başlık tartışılacak. Etkinliğe Saint Petersburg, Columbia, Bilkent, Koç, Galatasaray, Moskova ve Boğaziçi gibi prestijli üniversitelerden akademisyenler bildirileriyle katkı sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-ticaret-savaslarinda-yeni-sayfa-acti-yeni-ticaret-elcisi-atandi-1095427049.html

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i̇stanbul, rusya, columbia, türk tarih kurumu (ttk), tarih, tarih, i̇lber ortaylı