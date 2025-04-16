https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/uluslararasi-rusya-sempozyumu-emperyalizm-golgesinde-tarih-yeniden-tartisilacak-1095430024.html
Uluslararası Rusya sempozyumu: 'Emperyalizm gölgesinde' tarih yeniden tartışılacak
Uluslararası Rusya sempozyumu: 'Emperyalizm gölgesinde' tarih yeniden tartışılacak
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Üçüncü Uluslararası Rusya Araştırmaları Sempozyumu: Emperyalizmin Kıskacında... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:49+0300
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Tarih Kurumu iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Rusya Araştırmaları Sempozyumu, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek.Etkinliğin bu yılki ana teması: “Emperyalizmin Kıskacında İmparatorluklar.”Sempozyumun açılış konuşmaları Prof. Dr. Sevtap Demirci, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Doç. Dr. Yunus Pustu tarafından yapılacak. Açılışta emperyalizmin tarihsel etkileri, Osmanlı-Rus ilişkilerinin dönüşümü ve Rusya'nın entelektüel geçmişi üzerine dikkat çekici konuşmalar gerçekleştirilecek.Dört oturumda zengin akademik içerikİki gün boyunca sürecek etkinlikte; Rusya’nın Ortadoğu politikalarından Sovyet sonrası döneme, “Ruskiy Mir” kavramından Osmanlı-Rus diplomatik rekabetine kadar pek çok başlık tartışılacak. Etkinliğe Saint Petersburg, Columbia, Bilkent, Koç, Galatasaray, Moskova ve Boğaziçi gibi prestijli üniversitelerden akademisyenler bildirileriyle katkı sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-ticaret-savaslarinda-yeni-sayfa-acti-yeni-ticaret-elcisi-atandi-1095427049.html
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i̇stanbul, rusya, columbia, türk tarih kurumu (ttk), tarih, tarih, i̇lber ortaylı
i̇stanbul, rusya, columbia, türk tarih kurumu (ttk), tarih, tarih, i̇lber ortaylı
Uluslararası Rusya sempozyumu: 'Emperyalizm gölgesinde' tarih yeniden tartışılacak
Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Üçüncü Uluslararası Rusya Araştırmaları Sempozyumu: Emperyalizmin Kıskacında İmparatorluklar” başlıklı bilimsel etkinlik, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Sempozyuma çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katılacak.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Tarih Kurumu iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Rusya Araştırmaları Sempozyumu, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek.
Etkinliğin bu yılki ana teması: “Emperyalizmin Kıskacında İmparatorluklar.”
Sempozyumun açılış konuşmaları Prof. Dr. Sevtap Demirci, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Doç. Dr. Yunus Pustu tarafından yapılacak. Açılışta emperyalizmin tarihsel etkileri, Osmanlı-Rus ilişkilerinin dönüşümü ve Rusya'nın entelektüel geçmişi üzerine dikkat çekici konuşmalar gerçekleştirilecek.
Dört oturumda zengin akademik içerik
İki gün boyunca sürecek etkinlikte; Rusya’nın Ortadoğu politikalarından Sovyet sonrası döneme, “Ruskiy Mir” kavramından Osmanlı-Rus diplomatik rekabetine kadar pek çok başlık tartışılacak. Etkinliğe Saint Petersburg, Columbia, Bilkent, Koç, Galatasaray, Moskova ve Boğaziçi gibi prestijli üniversitelerden akademisyenler bildirileriyle katkı sağlanacak.