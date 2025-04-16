https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cin-ticaret-savaslarinda-yeni-sayfa-acti-yeni-ticaret-elcisi-atandi-1095427049.html

Çin 'ticaret savaşlarında' yeni sayfa açtı: Yeni ticaret elçisi atandı

Çin 'ticaret savaşlarında' yeni sayfa açtı: Yeni ticaret elçisi atandı

Sputnik Türkiye

Çin, ABD ile yaşadığı 'gümrük vergileri' misillemeleri devam ederken eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve DTÖ elçisi olan Li Chenggang'ın, Çin'in 'yeni ticaret... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T11:23+0300

2025-04-16T11:23+0300

2025-04-16T11:30+0300

dünya

çin

abd

dünya ticaret örgütü (dtö)

pekin üniversitesi

ticaret bakanlığı

li chenggang

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ABD ile tırmanan ticaret gerilimi sürmeye devam ederken, Çin yönetimi uluslararası ticaretin başına yeni bir isim getirdi. Tecrübeli bürokrat Li Chenggang, Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen'in yerini alarak, Çin'in yeni ticaret temsilcisi olarak atandı. Uzmanlar bu yeni atamanın amacının, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve Çin'in misillemeleriyle şekillenen süreçte yeni bir yön verme olduğunu belirtiyor.Li Chenggang, Pekin Üniversitesi ve Almanya’daki Hamburg Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerin ardından uzun yıllar Çin’in ticaret diplomasisinde önemli görevlerde bulundu. Daha önce Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki temsilciliğini üstlenen Li, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.Son aylarda ABD'nin Çin mallarına yönelik yüzde 145'e kadar çıkan gümrük vergileri, küresel ekonomide dalgalanmaya neden olmuştu. Çin, bu adımlara karşılık vererek yüzde 125 oranında gümrük vergisi uygulamaya karar verdiğini duyurmuştu.Uzmanlar, Li Chenggang'ın göreve gelişinin yalnızca bir kadro değişikliği değil; aynı zamanda Pekin'in ticaret politikalarında stratejik bir yeniden yapılanmaya gittiğinin göstergesi olabileceğini söylüyor. Çin'in Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini derinleştirmesi ve nadir toprak elementleri ihracatında yeni düzenlemeler getirmesi, bu değişimin dikkat çekici örnekleri arasında görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cinden-kritik-hamle-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-durdurdu-abd-sanayisi-alarmda-1095400032.html

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çin, abd, dünya ticaret örgütü (dtö), pekin üniversitesi, ticaret bakanlığı, li chenggang