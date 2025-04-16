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Çin 'ticaret savaşlarında' yeni sayfa açtı: Yeni ticaret elçisi atandı
Çin 'ticaret savaşlarında' yeni sayfa açtı: Yeni ticaret elçisi atandı
Sputnik Türkiye
Çin, ABD ile yaşadığı 'gümrük vergileri' misillemeleri devam ederken eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve DTÖ elçisi olan Li Chenggang'ın, Çin'in 'yeni ticaret... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:23+0300
2025-04-16T11:30+0300
dünya
çin
abd
dünya ticaret örgütü (dtö)
pekin üniversitesi
ticaret bakanlığı
li chenggang
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ABD ile tırmanan ticaret gerilimi sürmeye devam ederken, Çin yönetimi uluslararası ticaretin başına yeni bir isim getirdi. Tecrübeli bürokrat Li Chenggang, Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen'in yerini alarak, Çin'in yeni ticaret temsilcisi olarak atandı. Uzmanlar bu yeni atamanın amacının, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve Çin'in misillemeleriyle şekillenen süreçte yeni bir yön verme olduğunu belirtiyor.Li Chenggang, Pekin Üniversitesi ve Almanya’daki Hamburg Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerin ardından uzun yıllar Çin’in ticaret diplomasisinde önemli görevlerde bulundu. Daha önce Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki temsilciliğini üstlenen Li, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.Son aylarda ABD'nin Çin mallarına yönelik yüzde 145'e kadar çıkan gümrük vergileri, küresel ekonomide dalgalanmaya neden olmuştu. Çin, bu adımlara karşılık vererek yüzde 125 oranında gümrük vergisi uygulamaya karar verdiğini duyurmuştu.Uzmanlar, Li Chenggang'ın göreve gelişinin yalnızca bir kadro değişikliği değil; aynı zamanda Pekin'in ticaret politikalarında stratejik bir yeniden yapılanmaya gittiğinin göstergesi olabileceğini söylüyor. Çin'in Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini derinleştirmesi ve nadir toprak elementleri ihracatında yeni düzenlemeler getirmesi, bu değişimin dikkat çekici örnekleri arasında görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cinden-kritik-hamle-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-durdurdu-abd-sanayisi-alarmda-1095400032.html
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çin, abd, dünya ticaret örgütü (dtö), pekin üniversitesi, ticaret bakanlığı, li chenggang
çin, abd, dünya ticaret örgütü (dtö), pekin üniversitesi, ticaret bakanlığı, li chenggang

Çin 'ticaret savaşlarında' yeni sayfa açtı: Yeni ticaret elçisi atandı

11:23 16.04.2025 (güncellendi: 11:30 16.04.2025)
© AA / Emin MengüarslanLi Chenggang
Li Chenggang - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA / Emin Mengüarslan
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Çin, ABD ile yaşadığı 'gümrük vergileri' misillemeleri devam ederken eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve DTÖ elçisi olan Li Chenggang'ın, Çin'in 'yeni ticaret temsilcisi ve ticaret bakan yardımcısı' olarak atandığı duyuruldu.
ABD ile tırmanan ticaret gerilimi sürmeye devam ederken, Çin yönetimi uluslararası ticaretin başına yeni bir isim getirdi. Tecrübeli bürokrat Li Chenggang, Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen'in yerini alarak, Çin'in yeni ticaret temsilcisi olarak atandı. Uzmanlar bu yeni atamanın amacının, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve Çin'in misillemeleriyle şekillenen süreçte yeni bir yön verme olduğunu belirtiyor.
Li Chenggang, Pekin Üniversitesi ve Almanya’daki Hamburg Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerin ardından uzun yıllar Çin’in ticaret diplomasisinde önemli görevlerde bulundu. Daha önce Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki temsilciliğini üstlenen Li, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.
Son aylarda ABD'nin Çin mallarına yönelik yüzde 145'e kadar çıkan gümrük vergileri, küresel ekonomide dalgalanmaya neden olmuştu. Çin, bu adımlara karşılık vererek yüzde 125 oranında gümrük vergisi uygulamaya karar verdiğini duyurmuştu.
Uzmanlar, Li Chenggang'ın göreve gelişinin yalnızca bir kadro değişikliği değil; aynı zamanda Pekin'in ticaret politikalarında stratejik bir yeniden yapılanmaya gittiğinin göstergesi olabileceğini söylüyor. Çin'in Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini derinleştirmesi ve nadir toprak elementleri ihracatında yeni düzenlemeler getirmesi, bu değişimin dikkat çekici örnekleri arasında görülüyor.
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
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