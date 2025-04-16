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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ukrayna-parlamentosu-sikiyonetim-ve-genel-seferberligi-6-agustosa-kadar-uzatti-1095433292.html
Ukrayna parlamentosu, sıkıyönetim ve genel seferberliği 6 Ağustos'a kadar uzattı
Ukrayna parlamentosu, sıkıyönetim ve genel seferberliği 6 Ağustos'a kadar uzattı
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin çözümü için Rusya ve ABD'nin attığı adımlara karşılık vermeyen ve enerji tesislerine yönelik saldırmazlık mutabakatını sürekli ihlal eden... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T13:12+0300
2025-04-16T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna devlet başkanı pyotr poroşenko
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Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, parlaemntonun ülkedeki sıkıyönetim ve genel seferberliği 90 gün süreyle, yani 9 Mayıs'tan 6 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da yapılan oylamaya ilişkin mesaj paylaşan Gonçarenko, "Parlamento, genel seferberliğin uzatılmasından yana oy kullandı. Ben yine genel seferberliğin uzatılması aleyhinde oy verdim. Aleyhteki tek oy benimki" dedi.Bir diğer milletvekili Mariana Bezuglaya da, sıkıyönetim ve genel seferberliğin uzatılmasını öngören tasarının 357 milletvekilinin oylarıyla kabul edildiğini belirtti.Böylece, Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberlik 15. kez uzatılmış oldu.Tasarı, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından parlamentoya sunulmuştu.Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, dün yaptığı açıklamada, sıkıyönetimi kötüye kullanan Devlet Başkanı Zelenskiy'in iktidarı gasp ettiğini söylemişti.Ukrayna'daki seferberlik düzenlemeleri, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemekle yükümlü kılıyor. Bunun için bireylerin ya şahsen askerlik şubesine gelmesi ya da 'elektronik askerlik şubesine' kayıt yaptırması gerekiyor.Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor.Düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/zaharova-bm-genel-sekreteri-ukraynada-ortodokslugun-yikimini-gormezden-geliyor-1095428613.html
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haberler, abd, aleksey gonçarenko, ukrayna devlet başkanı pyotr poroşenko, ukrayna, rusya, abd, yüksek rada, seferberlik, sıkıyönetim
haberler, abd, aleksey gonçarenko, ukrayna devlet başkanı pyotr poroşenko, ukrayna, rusya, abd, yüksek rada, seferberlik, sıkıyönetim

Ukrayna parlamentosu, sıkıyönetim ve genel seferberliği 6 Ağustos'a kadar uzattı

13:12 16.04.2025
© AP Photo / LibkosUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Libkos
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Ukrayna krizinin çözümü için Rusya ve ABD'nin attığı adımlara karşılık vermeyen ve enerji tesislerine yönelik saldırmazlık mutabakatını sürekli ihlal eden Kiev, sıkıyönetim ve genel seferberliği 15. kez uzattı.
Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, parlaemntonun ülkedeki sıkıyönetim ve genel seferberliği 90 gün süreyle, yani 9 Mayıs'tan 6 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da yapılan oylamaya ilişkin mesaj paylaşan Gonçarenko, "Parlamento, genel seferberliğin uzatılmasından yana oy kullandı. Ben yine genel seferberliğin uzatılması aleyhinde oy verdim. Aleyhteki tek oy benimki" dedi.

Bir diğer milletvekili Mariana Bezuglaya da, sıkıyönetim ve genel seferberliğin uzatılmasını öngören tasarının 357 milletvekilinin oylarıyla kabul edildiğini belirtti.

Böylece, Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberlik 15. kez uzatılmış oldu.

Tasarı, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından parlamentoya sunulmuştu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, dün yaptığı açıklamada, sıkıyönetimi kötüye kullanan Devlet Başkanı Zelenskiy'in iktidarı gasp ettiğini söylemişti.

Ukrayna'daki seferberlik düzenlemeleri, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemekle yükümlü kılıyor. Bunun için bireylerin ya şahsen askerlik şubesine gelmesi ya da 'elektronik askerlik şubesine' kayıt yaptırması gerekiyor.

Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor.

Düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor.
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