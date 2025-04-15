https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/2024-yili-rekorlara-doymuyor-avrupa-en-sicak-yili-yasadi-1095394175.html
2024 yılı rekorlara doymuyor: Avrupa, en sıcak yılı yaşadı
2024 yılı rekorlara doymuyor: Avrupa, en sıcak yılı yaşadı
Sputnik Türkiye
Avrupa’da 2024 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Buna göre Avrupa, "en hızlı ısınan kıta" olma özelliğini korudu. Kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T09:21+0300
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Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus, 2024'ün Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu duyurdu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan 2024 Avrupa İklim Durumu (ESOTC 2024) raporu kamuoyuyla paylaşıldı.Avrupa'nın "en hızlı ısınan kıta" olma özelliği rapora yansırken 2024, Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Avrupa kıtasının doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandı.Deniz sıcaklığı ortalamanın üstündeYılın tamamı için, Avrupa bölgesinde deniz sıcaklığı, ortalamanın 0,7 derece üzerinde ölçüldü. Söz konusu sıcaklık Akdeniz için ise ortalamanın 1,2 derece üzerinde ölçüldü ve bu, kayıtlardaki en yüksek değere karşılık geldi.Yıl boyunca, iklim koşullarında doğu ve batı bölgelerde karşıtlıklar görüldü. Doğuda aşırı kuru ve genellikle rekor sıcaklıklar, batıda ise sıcak ancak yağışlı koşullarla karşılaşıldı.Batı Avrupa, 1950'den bu yana analiz edilen dönemde en yağışlı on yıldan birini gördü. Kıta genelinde fırtınalar ve sel felaketleri Avrupa'da tahmini 413 bin kişiyi etkiledi ve en az 335 can kaybı yaşandı.Eylül ayında, Portekiz'deki yangınlar bir haftada yaklaşık 1100 kilometrekarelik alanı tahrip etti ve bu, Avrupa'nın toplam yıllık yanmış alanının yaklaşık dörtte birine denk geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-akom-istanbula-baharin-gelisini-duyurdu-1095365700.html
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copernicus, avrupa birliği, ab, akdeniz, hava, hava durumu, sıcak hava, rekor, rekor sıcaklık
copernicus, avrupa birliği, ab, akdeniz, hava, hava durumu, sıcak hava, rekor, rekor sıcaklık
2024 yılı rekorlara doymuyor: Avrupa, en sıcak yılı yaşadı
Avrupa’da 2024 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Buna göre Avrupa, "en hızlı ısınan kıta" olma özelliğini korudu. Kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus, 2024'ün Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu duyurdu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan 2024 Avrupa İklim Durumu (ESOTC 2024) raporu kamuoyuyla paylaşıldı.
Avrupa'nın "en hızlı ısınan kıta" olma özelliği rapora yansırken 2024, Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Avrupa kıtasının doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandı.
Deniz sıcaklığı ortalamanın üstünde
Yılın tamamı için, Avrupa bölgesinde deniz sıcaklığı, ortalamanın 0,7 derece üzerinde ölçüldü. Söz konusu sıcaklık Akdeniz için ise ortalamanın 1,2 derece üzerinde ölçüldü ve bu, kayıtlardaki en yüksek değere karşılık geldi.
Yıl boyunca, iklim koşullarında doğu ve batı bölgelerde karşıtlıklar görüldü. Doğuda aşırı kuru ve genellikle rekor sıcaklıklar, batıda ise sıcak ancak yağışlı koşullarla karşılaşıldı.
Batı Avrupa, 1950'den bu yana analiz edilen dönemde en yağışlı on yıldan birini gördü. Kıta genelinde fırtınalar ve sel felaketleri Avrupa'da tahmini 413 bin kişiyi etkiledi ve en az 335 can kaybı yaşandı.
Eylül ayında, Portekiz'deki yangınlar bir haftada yaklaşık 1100 kilometrekarelik alanı tahrip etti ve bu, Avrupa'nın toplam yıllık yanmış alanının yaklaşık dörtte birine denk geldi.