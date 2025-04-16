https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trumptan-maden-ithalati-sorusturmasi--1095420158.html
Trump'tan 'maden ithalatı' soruşturması
Trump'tan 'maden ithalatı' soruşturması
Sputnik Türkiye
Trump, kritik madenlerin ithalatının ABD'nin ulusal güvenliğine etkilerini incelemek üzere soruşturma talimatı verdi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T04:53+0300
2025-04-16T04:53+0300
2025-04-16T05:02+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, uranyum gibi kritik öneme sahip işlenmiş minerallerin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Konuya ilişkin başkanlık kararnamesi Beyaz Saray tarafından yayımlandı.Kararnamede, "Yukarıdaki riskler ve gerçekler ışığında, işlenmiş kritik minerallerin ve türevlerinin ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bir soruşturma yapılması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.Beyaz Saray, bu kaynakları ABD'ye ihraç eden yabancı ülkeler tarafından uygulandığı iddia edilen yıkıcı ekonomik, fiyatlandırma ve piyasa manipülasyonu stratejileri ve uygulamalarının bozucu etkilerini analiz etmeyi planlıyor.Ayrıca kararnamede, ulusal güvenlik risklerini azaltmak ve bu minerallerin yerli üretimini artırmak için gümrük vergilerine başvurulabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cine-karsi-uygulanan-vergiler-abdnin-nadir-toprak-metallerine-erisimini-sinirlayacak-1095414112.html
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abd, çin, vergi, maden
Trump'tan 'maden ithalatı' soruşturması
04:53 16.04.2025 (güncellendi: 05:02 16.04.2025)
Trump, kritik madenlerin ithalatının ABD'nin ulusal güvenliğine etkilerini incelemek üzere soruşturma talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, uranyum gibi kritik öneme sahip işlenmiş minerallerin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Konuya ilişkin başkanlık kararnamesi Beyaz Saray tarafından yayımlandı.
Kararnamede, "Yukarıdaki riskler ve gerçekler ışığında, işlenmiş kritik minerallerin ve türevlerinin ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bir soruşturma yapılması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray, bu kaynakları ABD'ye ihraç eden yabancı ülkeler tarafından uygulandığı iddia edilen yıkıcı ekonomik, fiyatlandırma ve piyasa manipülasyonu stratejileri ve uygulamalarının bozucu etkilerini analiz etmeyi planlıyor.
Ayrıca kararnamede, ulusal güvenlik risklerini azaltmak ve bu minerallerin yerli üretimini artırmak için gümrük vergilerine başvurulabileceği belirtildi.