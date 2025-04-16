https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trumptan-maden-ithalati-sorusturmasi--1095420158.html

Trump'tan 'maden ithalatı' soruşturması

Trump'tan 'maden ithalatı' soruşturması

Sputnik Türkiye

Trump, kritik madenlerin ithalatının ABD'nin ulusal güvenliğine etkilerini incelemek üzere soruşturma talimatı verdi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T04:53+0300

2025-04-16T04:53+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, uranyum gibi kritik öneme sahip işlenmiş minerallerin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Konuya ilişkin başkanlık kararnamesi Beyaz Saray tarafından yayımlandı.Kararnamede, "Yukarıdaki riskler ve gerçekler ışığında, işlenmiş kritik minerallerin ve türevlerinin ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bir soruşturma yapılması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.Beyaz Saray, bu kaynakları ABD'ye ihraç eden yabancı ülkeler tarafından uygulandığı iddia edilen yıkıcı ekonomik, fiyatlandırma ve piyasa manipülasyonu stratejileri ve uygulamalarının bozucu etkilerini analiz etmeyi planlıyor.Ayrıca kararnamede, ulusal güvenlik risklerini azaltmak ve bu minerallerin yerli üretimini artırmak için gümrük vergilerine başvurulabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cine-karsi-uygulanan-vergiler-abdnin-nadir-toprak-metallerine-erisimini-sinirlayacak-1095414112.html

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