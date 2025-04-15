https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cine-karsi-uygulanan-vergiler-abdnin-nadir-toprak-metallerine-erisimini-sinirlayacak-1095414112.html

‘Çin'e karşı uygulanan vergiler ABD’nin nadir toprak metallerine erişimini sınırlayacak’

‘Çin'e karşı uygulanan vergiler ABD’nin nadir toprak metallerine erişimini sınırlayacak’

Sputnik Türkiye

ABD’nin istatistiki verilerine göre, Çin'e karşı uygulanan vergiler Amerika'nın nadir toprak metallerine erişimini sınırlayacak. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T20:10+0300

2025-04-15T20:10+0300

2025-04-15T20:09+0300

dünya

abd

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

donald trump

çin

amerika

nadir toprak elementleri

i̇thalat

gümrük vergisi

malezya

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Sputnik’in ABD istatistiki verileri üzerinden yaptığı analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, ABD'nin birçok nadir toprak metaline ve kritik elementlere erişimini aynı anda sınırlayacak.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’na göre, ABD, 2024 yılında ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nadir toprak metallerinin yaklaşık yüzde 80'ini ithal etti. ABD’nin bu elementleri doğrudan ithal ettiği ana kaynak Çin. Geçen yıl Çinli şirketler ABD pazarına 117.3 milyon dolar tutarında nadir toprak metalleri tedarik etti ve bu da tüm ithalatın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.Aynı zamanda, bazı elementlerde Çinli şirketlerin ABD'nin ithalatındaki payı önemli ölçüde daha yüksek oldu. Örneğin Çin, pil ve katalizör üretimi için gerekli olan saf lantanın yüzde 100'ünü, metalürji ve lazer üretimi için gerekli olan skandiyum ve itriyumun yaklaşık yüzde 80'ini tedarik etti.ABD ayrıca, Malezya, Japonya ve Estonya'dan da az miktarda nadir toprak metalleri satın alsa da, bu ülkeler yalnızca nadir toprak metallerini işliyor ve hammaddeleri Çin, Avustralya ve diğer ülkelerden geliyor.Çin geçen yıl ABD'nin çelik üretimi için gerekli olan manganez tedarikinde de yüzde 70'lik bir ağırlığa sahipti. Buna ek olarak, Çinli şirketler refrakter malzeme yapımında kullanılan doğal grafit ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini ve yapay grafit ithalatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştirdi.Pekin ayrıca otomotiv parçaları ve havacılık bileşenlerinin üretiminde kullanılan molibdenin yaklaşık yüzde 60'ını tedarik etti. Tantal (yüzde 47), manyezit (yüzde 46) ve elektromıknatısların (yüzde 44) yarısına yakını yine Çin tarafından tedarik edildi. Çinli şirketler ayrıca ABD'ye ithal edilen bizmutun yaklaşık üçte birini sağladı.

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malezya

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abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), donald trump, çin, amerika, nadir toprak elementleri, i̇thalat, gümrük vergisi, malezya, japonya, avustralya