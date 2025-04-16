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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/abd-yardimlara-karsilik-ukraynadan-talep-ettigi-miktari-100-milyara-indirdi-1095427969.html
ABD, yardımlara karşılık Ukrayna’dan talep ettiği miktarı 100 milyara indirdi
ABD, yardımlara karşılık Ukrayna’dan talep ettiği miktarı 100 milyara indirdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Kiev rejimi temsilcileriyle görüşmelerin ardından, Ukrayna’ya yapılan yardımın tahminini 300 milyardan yaklaşık 100 milyar dolara indirdiği... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:06+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
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Bloomberg haber ajansı, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna'nın yaptığı yardımların geri ödenmesine ilişkin taleplerini yumuşattığını bildirdi.Haberde, “Geçtiğimiz hafta Washington'da yapılan görüşmelerin ardından Başkan Donald Trump yönetimi, &lt;…&gt; yardımlara ilişkin tahminini 300 milyar dolardan yaklaşık 100 milyar dolara indirdi” ifadesine yer verildi.Ajansa konuşan kaynaklar, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yönelik talebini muhtemelen yumuşattığını dile getirdi. Söz konusu miktarın, Kiev’in diler getirdiği yaklaşık 90 milyar dolara yaklaştırıldığı belirtildi.Washington ve Kiev temsilcileri arasında maden anlaşmasına ilişkin müzakereler geçen hafta gerçekleşmişti. ABD medyası, görüşmelerin “mücadele havasında” geçtiğini ve bir ilerleme kaydedilmesi ihtimalinin zayıf olarak değerlendirildiğini bildirmişti.Ukraynalı yetkililer, bazı anlaşmalara varılmış olmakla birlikte, bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ek müzakere turlarına ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rusya-zelenskiyin-ab-liderlerini-9-mayista-kieve-davet-etme-niyeti-absurt-tiyatro-1095425979.html
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abd, ukrayna, yardım, donald trump, bloomberg

ABD, yardımlara karşılık Ukrayna’dan talep ettiği miktarı 100 milyara indirdi

11:06 16.04.2025 (güncellendi: 11:22 16.04.2025)
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD’nin, Kiev rejimi temsilcileriyle görüşmelerin ardından, Ukrayna’ya yapılan yardımın tahminini 300 milyardan yaklaşık 100 milyar dolara indirdiği belirtildi.
Bloomberg haber ajansı, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna'nın yaptığı yardımların geri ödenmesine ilişkin taleplerini yumuşattığını bildirdi.
Haberde, “Geçtiğimiz hafta Washington'da yapılan görüşmelerin ardından Başkan Donald Trump yönetimi, <…> yardımlara ilişkin tahminini 300 milyar dolardan yaklaşık 100 milyar dolara indirdi” ifadesine yer verildi.
Ajansa konuşan kaynaklar, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yönelik talebini muhtemelen yumuşattığını dile getirdi. Söz konusu miktarın, Kiev’in diler getirdiği yaklaşık 90 milyar dolara yaklaştırıldığı belirtildi.
Washington ve Kiev temsilcileri arasında maden anlaşmasına ilişkin müzakereler geçen hafta gerçekleşmişti. ABD medyası, görüşmelerin “mücadele havasında” geçtiğini ve bir ilerleme kaydedilmesi ihtimalinin zayıf olarak değerlendirildiğini bildirmişti.
Ukraynalı yetkililer, bazı anlaşmalara varılmış olmakla birlikte, bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ek müzakere turlarına ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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