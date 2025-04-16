https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/abd-yardimlara-karsilik-ukraynadan-talep-ettigi-miktari-100-milyara-indirdi-1095427969.html

ABD, yardımlara karşılık Ukrayna’dan talep ettiği miktarı 100 milyara indirdi

ABD, yardımlara karşılık Ukrayna’dan talep ettiği miktarı 100 milyara indirdi

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Kiev rejimi temsilcileriyle görüşmelerin ardından, Ukrayna’ya yapılan yardımın tahminini 300 milyardan yaklaşık 100 milyar dolara indirdiği... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T11:06+0300

2025-04-16T11:06+0300

2025-04-16T11:22+0300

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Bloomberg haber ajansı, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna'nın yaptığı yardımların geri ödenmesine ilişkin taleplerini yumuşattığını bildirdi.Haberde, “Geçtiğimiz hafta Washington'da yapılan görüşmelerin ardından Başkan Donald Trump yönetimi, <…> yardımlara ilişkin tahminini 300 milyar dolardan yaklaşık 100 milyar dolara indirdi” ifadesine yer verildi.Ajansa konuşan kaynaklar, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yönelik talebini muhtemelen yumuşattığını dile getirdi. Söz konusu miktarın, Kiev’in diler getirdiği yaklaşık 90 milyar dolara yaklaştırıldığı belirtildi.Washington ve Kiev temsilcileri arasında maden anlaşmasına ilişkin müzakereler geçen hafta gerçekleşmişti. ABD medyası, görüşmelerin “mücadele havasında” geçtiğini ve bir ilerleme kaydedilmesi ihtimalinin zayıf olarak değerlendirildiğini bildirmişti.Ukraynalı yetkililer, bazı anlaşmalara varılmış olmakla birlikte, bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ek müzakere turlarına ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rusya-zelenskiyin-ab-liderlerini-9-mayista-kieve-davet-etme-niyeti-absurt-tiyatro-1095425979.html

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abd, ukrayna, yardım, donald trump, bloomberg