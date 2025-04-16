https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trump-abd-vergiler-sayesinde-rekor-paralar-kazaniyor-enflasyon-ve-fiyatlar-dustu-1095422651.html

Trump: ABD vergiler sayesinde rekor paralar kazanıyor, enflasyon ve fiyatlar düştü

Trump: ABD vergiler sayesinde rekor paralar kazanıyor, enflasyon ve fiyatlar düştü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ithal mallara uygulanan vergilerin artırılması sayesinde ülkesinin çok büyük yarar elde ettiğini belirtti. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T09:02+0300

2025-04-16T09:02+0300

2025-04-16T09:12+0300

dünya

abd

donald trump

scott bessent

çin

japonya

truth social

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094246580_0:213:2884:1835_1920x0_80_0_0_2f74ab3735a47b5a77a4c74f50dc161f.jpg

ABD lideri Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin ülkeye büyük yarar getirdiğini savundu.Trump, “ABD, gümrük vergileri sayesinde rekor miktarda para kazanıyor. Aynı zamanda, benzin, gıda ve hemen hemen her şey dahil olmak üzere neredeyse tüm malların maliyeti düşüyor. Enflasyon da düşüyor. Sözler verildi, sözler tutuldu” diye yazdı.‘ABD’den ortaklarına Çin'i izole etme karşılığında vergilerde indirim teklifi’Wall Street Journal dergisi, ABD yönetiminin, diğer ülkelerle yaptığı görüşmeler sırasında, vergilerin azaltılması karşılığında ticaret ortaklarından Çin'i ekonomik olarak izole etme taahhüdü almayı planladığını yazdı.Derginin haberinde, “Beyaz Saray, 70'ten fazla ülkeyle görüşmeler yaparak bu ülkeleri, topraklarından Çin mallarının taşımasını yasaklamaya ikna etmeyi planlıyor. Beyaz Saray ayrıca Çinli şirketlerin ABD gümrük vergilerini aşmak için bu ülkelerde yer almasının yasaklamasını ve ucuz Çin mallarının bu ülkelerin ekonomilerine girmesinin engellenmesini sağlamak istiyor” ifadesi kullanıldı.Bu stratejinin kilit isimlerinden birinin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent olduğu öne sürüldü. Bessent’a göre bu konuda ilk etapta Japonya, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan ile anlaşmaya varılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rusya-bolgelerinde-gece-26-ukrayna-ihasi-engellendi-1095420959.html

çin

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, scott bessent, çin, japonya, truth social