https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rusya-bolgelerinde-gece-26-ukrayna-ihasi-engellendi-1095420959.html
Rusya bölgelerinde gece 26 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 26 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin altı bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 26 insansız hava aracını (İHA) düşürüldüğü belirtildi 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T07:23+0300
2025-04-16T07:23+0300
2025-04-16T07:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
voronej
belgorod
kırım
moskova
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, 26 Ukrayna uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin dokuzu Voronej Bölgesinde vurulurken Belgorod Bölgesinde 8, Kursk Bölgesinde 4, Lipetsk Bölgesinde 2, Kırım’da 2 ve Moskova Bölgesinde 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ingiltere-yemen-aciklarinda-silahli-gemi-saldirisi-bildirdi-1095420281.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), voronej, belgorod, kırım, moskova, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), voronej, belgorod, kırım, moskova, kursk
Rusya bölgelerinde gece 26 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:23 16.04.2025 (güncellendi: 07:32 16.04.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin altı bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 26 insansız hava aracını (İHA) düşürüldüğü belirtildi
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, 26 Ukrayna uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin dokuzu Voronej Bölgesinde vurulurken Belgorod Bölgesinde 8, Kursk Bölgesinde 4, Lipetsk Bölgesinde 2, Kırım’da 2 ve Moskova Bölgesinde 1 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.