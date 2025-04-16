https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rusya-bolgelerinde-gece-26-ukrayna-ihasi-engellendi-1095420959.html

Rusya bölgelerinde gece 26 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 26 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin altı bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 26 insansız hava aracını (İHA) düşürüldüğü belirtildi 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T07:23+0300

2025-04-16T07:23+0300

2025-04-16T07:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

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hava savunma

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, 26 Ukrayna uçak tipi İHA, görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin dokuzu Voronej Bölgesinde vurulurken Belgorod Bölgesinde 8, Kursk Bölgesinde 4, Lipetsk Bölgesinde 2, Kırım’da 2 ve Moskova Bölgesinde 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ingiltere-yemen-aciklarinda-silahli-gemi-saldirisi-bildirdi-1095420281.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), voronej, belgorod, kırım, moskova, kursk