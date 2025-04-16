https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tim-baskani-gultepe-uyardi-yurtdisi-alisveris-limiti-22-euroya-dusebilir-1095435095.html

TİM Başkanı Gültepe uyardı: Yurtdışı alışveriş limiti 22 Euro'ya düşebilir

TİM Başkanı Gültepe uyardı: Yurtdışı alışveriş limiti 22 Euro'ya düşebilir

Sputnik Türkiye

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş limitinin 30 Euro'dan 22 Euro'ya düşürülmesi gündeme geldi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T14:01+0300

2025-04-16T14:01+0300

2025-04-16T14:01+0300

ekonomi̇

mustafa gültepe

türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m)

yurtdışı

yurtdışı alışveriş limiti

yurtdışı alışveriş

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Yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirilen gümrüksüz alışveriş limitinin kargo ücreti dahil 30 Euro'dan 22 düşürülmesi gündemde. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çinli markaların Türkiye'ye gelmesinin piyasayı bozduğunu söylerken, "Belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler” dedi.Çin, piyasaları allak bullak ettiPerakende Zirvesi 2025'te konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Çin mallarının piyasalar üzerindeki etkisini anlattı. 'Çin piyasaları allak bullak etti' diyen Gültepe, "Çin7en 50 milyar dolar e-ihracatı var. Bu markaların Türkiye’ye gelmesi piyasayı bozuyor. Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen tavan fiyat kurtarmıyorsa düşebilir. Bu baremi aşağı düşürme noktasında karar alabileceklerini söylediler. 22-23 Euro seviyesine kadar. Öyle bir fiyat olma şansı yok. Biz üretici olarak oradan alıp satsak çok daha fazla satış yaparız. İnsanın şaşırmaması mümkün değil” diye konuştu. Yurtdışına gitmek zorunda kalıyorsunuzHammadde ve ara mal konusundaki ciddi vergiler sorununa dikkat çeken Gültepe, "Türkiye mamul satarak mı yoksa hammadde satarak mı büyümeliyiz? Buna karar verilmeli. Mamul satacaksak hammaddeye dünya fiyatları ile ulaşmamız lazım. Yüzde 10 problem değil ama fak açılırsa rekabetçi olma şansınız olmuyor. Mamul satamıyorsunuz ve bu nedenle de kg başına ihracatta 1,5 dolarda kalıyorsunuz. Bu formülasyonu iyi ortaya koymak lazım. Dünyada hammadde de yüzde 20 fark ile satın alıyoruz. Bu fark ile rekabetçiliğin azalır ve 2028 için 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefini tutturmak zorlaşır” diye anlattı. Yurtdışında üretim konusunda ise Gültepe şunları söyledi: 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü

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