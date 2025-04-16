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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tim-baskani-gultepe-uyardi-yurtdisi-alisveris-limiti-22-euroya-dusebilir-1095435095.html
TİM Başkanı Gültepe uyardı: Yurtdışı alışveriş limiti 22 Euro'ya düşebilir
TİM Başkanı Gültepe uyardı: Yurtdışı alışveriş limiti 22 Euro'ya düşebilir
Sputnik Türkiye
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş limitinin 30 Euro'dan 22 Euro'ya düşürülmesi gündeme geldi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T14:01+0300
2025-04-16T14:01+0300
ekonomi̇
mustafa gültepe
türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m)
yurtdışı
yurtdışı alışveriş limiti
yurtdışı alışveriş
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Yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirilen gümrüksüz alışveriş limitinin kargo ücreti dahil 30 Euro'dan 22 düşürülmesi gündemde. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çinli markaların Türkiye'ye gelmesinin piyasayı bozduğunu söylerken, "Belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler” dedi.Çin, piyasaları allak bullak ettiPerakende Zirvesi 2025'te konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Çin mallarının piyasalar üzerindeki etkisini anlattı. 'Çin piyasaları allak bullak etti' diyen Gültepe, "Çin7en 50 milyar dolar e-ihracatı var. Bu markaların Türkiye’ye gelmesi piyasayı bozuyor. Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen tavan fiyat kurtarmıyorsa düşebilir. Bu baremi aşağı düşürme noktasında karar alabileceklerini söylediler. 22-23 Euro seviyesine kadar. Öyle bir fiyat olma şansı yok. Biz üretici olarak oradan alıp satsak çok daha fazla satış yaparız. İnsanın şaşırmaması mümkün değil” diye konuştu. Yurtdışına gitmek zorunda kalıyorsunuzHammadde ve ara mal konusundaki ciddi vergiler sorununa dikkat çeken Gültepe, "Türkiye mamul satarak mı yoksa hammadde satarak mı büyümeliyiz? Buna karar verilmeli. Mamul satacaksak hammaddeye dünya fiyatları ile ulaşmamız lazım. Yüzde 10 problem değil ama fak açılırsa rekabetçi olma şansınız olmuyor. Mamul satamıyorsunuz ve bu nedenle de kg başına ihracatta 1,5 dolarda kalıyorsunuz. Bu formülasyonu iyi ortaya koymak lazım. Dünyada hammadde de yüzde 20 fark ile satın alıyoruz. Bu fark ile rekabetçiliğin azalır ve 2028 için 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefini tutturmak zorlaşır” diye anlattı. Yurtdışında üretim konusunda ise Gültepe şunları söyledi: 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü
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mustafa gültepe, türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m), yurtdışı, yurtdışı alışveriş limiti, yurtdışı alışveriş
mustafa gültepe, türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m), yurtdışı, yurtdışı alışveriş limiti, yurtdışı alışveriş

TİM Başkanı Gültepe uyardı: Yurtdışı alışveriş limiti 22 Euro'ya düşebilir

14:01 16.04.2025
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Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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Yurt dışından gümrüksüz alışveriş limitinin 30 Euro'dan 22 Euro'ya düşürülmesi gündeme geldi.
Yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirilen gümrüksüz alışveriş limitinin kargo ücreti dahil 30 Euro'dan 22 düşürülmesi gündemde. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çinli markaların Türkiye'ye gelmesinin piyasayı bozduğunu söylerken, "Belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 Euro’ya düşürebilirler” dedi.

Çin, piyasaları allak bullak etti

Perakende Zirvesi 2025'te konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Çin mallarının piyasalar üzerindeki etkisini anlattı. 'Çin piyasaları allak bullak etti' diyen Gültepe, "Çin7en 50 milyar dolar e-ihracatı var. Bu markaların Türkiye’ye gelmesi piyasayı bozuyor. Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen tavan fiyat kurtarmıyorsa düşebilir. Bu baremi aşağı düşürme noktasında karar alabileceklerini söylediler. 22-23 Euro seviyesine kadar. Öyle bir fiyat olma şansı yok. Biz üretici olarak oradan alıp satsak çok daha fazla satış yaparız. İnsanın şaşırmaması mümkün değil” diye konuştu.

Yurtdışına gitmek zorunda kalıyorsunuz

Hammadde ve ara mal konusundaki ciddi vergiler sorununa dikkat çeken Gültepe, "Türkiye mamul satarak mı yoksa hammadde satarak mı büyümeliyiz? Buna karar verilmeli. Mamul satacaksak hammaddeye dünya fiyatları ile ulaşmamız lazım. Yüzde 10 problem değil ama fak açılırsa rekabetçi olma şansınız olmuyor. Mamul satamıyorsunuz ve bu nedenle de kg başına ihracatta 1,5 dolarda kalıyorsunuz. Bu formülasyonu iyi ortaya koymak lazım. Dünyada hammadde de yüzde 20 fark ile satın alıyoruz. Bu fark ile rekabetçiliğin azalır ve 2028 için 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefini tutturmak zorlaşır” diye anlattı.
Yurtdışında üretim konusunda ise Gültepe şunları söyledi:
Türkiye’de satın alma ve üretim maliyetlerinin doğru olması durumunda kimse yurtdışında üretime yönelmez. Burada fiyatlar rekabetçi olsa kimse gidip yurtdışı ile uğraşmaz. Arada fark var. Rakipleriniz daha ucuz üretim yapıyorsa gitmek zorunda kalıyorsunuz. Hazır giyim başta olmak üzere birçok sektör bu nedenle güç kaybetti."

150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü

Türkiye'de, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen eşya için gümrüksüz alışveriş limiti, ağustos 2024'te 150 Euro'dan kargo ücreti dahil halen 30 Euro olarak uygulanıyor. Bu tutarın üzerindeki alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltilmişti.

Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
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