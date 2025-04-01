https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/internetten-alisveriste-yeni-donem-artik-zorunlu-oldu-1095024157.html

İnternetten alışverişte yeni dönem: Artık zorunlu oldu

İnternetten alışverişte yeni dönem: Artık zorunlu oldu

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı’nın yürürlüğe soktuğu yeni yönetmelikle birlikte internet üzerinden satılan ürünlerde net fotoğraf, satıcı ve güvenlik bilgisi zorunluluğu... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T07:35+0300

2025-04-01T07:35+0300

2025-04-01T07:35+0300

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", internet alışverişlerinde şeffaflığı ve ürün güvenliğini artırmayı amaçlıyor.Yeni düzenlemeye göre; internet, mobil uygulamalar ve televizyon gibi platformlarda satışa sunulan tüm ürünler, satıcı bilgileri, net ürün fotoğrafı, Türkçe uyarılar ve güvenlik detaylarıyla birlikte listelenecek.Zorunlu bilgiler artık standartMilliyet'in haberine göre, her satış ilanında şu bilgiler zorunlu olacak:Bu bilgilerin eksik veya yanıltıcı olması durumunda satıcıdan düzeltme istenecek; düzenleme yapılmazsa ürünün ilanı erişime kapatılabilecek.Sanal pazaryerlerine yeni görevlerSanal pazaryerleri, ilan edilen ürünlere ait güvenlik bilgilerini kendi sistemlerinde bulundurmak zorunda olacak. Uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak.Ayrıca pazaryerleri, tüketicilerin ürün güvenliğiyle ilgili şikayet ve taleplerini iletebileceği bir temas noktası oluşturacak.Yurt dışı satıcılar i̇çin temsilci şartıYurt dışından Türkiye’ye ürün gönderen firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği listelerde yer alıyorsa, Türkiye’de yerel bir temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye pazarına erişimi mümkün olmayacak.Ciddi risk varsa erişim engeli gelecekİlanlarda yer alan bilgilerde ciddi eksiklik ya da ürünün insan sağlığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu tespit edilirse, satıcıdan düzeltme istenecek. Eğer bu çağrıya uyulmazsa, ilgili ürüne geçici erişim engeli uygulanabilecek.

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