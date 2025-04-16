https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cumhurbaskani-erdogandan-sirri-sureyya-ondere-gecmis-olsun-telefonu--1095431830.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan'a arayarak hastanede tedavi altında olan milletvekili Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T12:17+0300

2025-04-16T12:17+0300

2025-04-16T12:19+0300

türki̇ye

pervin buldan

dem parti

sırrı süreyya önder

recep tayyip erdoğan

kalp krizi

kalp hastalıkları

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DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle milletvekili Pervin Buldan'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'i ameliyat eden ekipte Türkiye'nin en iyi doktorları olduğunu söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan ve kritik durumu süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Buldan’a Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-bir-ay-once-yasadigi-hastaligi-anlatmisti-agir-bir-tedavi-goruyorum-bunlarla-1095426633.html

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Sputnik Türkiye

pervin buldan, dem parti, sırrı süreyya önder, recep tayyip erdoğan, kalp krizi, kalp hastalıkları