https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cumhurbaskani-erdogandan-sirri-sureyya-ondere-gecmis-olsun-telefonu--1095431830.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan'a arayarak hastanede tedavi altında olan milletvekili Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T12:17+0300
2025-04-16T12:17+0300
2025-04-16T12:19+0300
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pervin buldan
dem parti
sırrı süreyya önder
recep tayyip erdoğan
kalp krizi
kalp hastalıkları
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DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle milletvekili Pervin Buldan'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'i ameliyat eden ekipte Türkiye'nin en iyi doktorları olduğunu söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan ve kritik durumu süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Buldan’a Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-bir-ay-once-yasadigi-hastaligi-anlatmisti-agir-bir-tedavi-goruyorum-bunlarla-1095426633.html
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pervin buldan, dem parti, sırrı süreyya önder, recep tayyip erdoğan, kalp krizi, kalp hastalıkları
pervin buldan, dem parti, sırrı süreyya önder, recep tayyip erdoğan, kalp krizi, kalp hastalıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu
12:17 16.04.2025 (güncellendi: 12:19 16.04.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan'a arayarak hastanede tedavi altında olan milletvekili Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle milletvekili Pervin Buldan'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'i ameliyat eden ekipte Türkiye'nin en iyi doktorları olduğunu söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan ve kritik durumu süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Buldan’a Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.