https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tbmm-calismalarina-sirri-sureyya-onder-arasi-1095438232.html

TBMM çalışmalarına Sırrı Süreyya Önder arası

TBMM çalışmalarına Sırrı Süreyya Önder arası

Sputnik Türkiye

DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, , bugün ve yarın Meclis Genel Kurulu'nun toplanmayacağı... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T14:46+0300

2025-04-16T14:46+0300

2025-04-16T14:46+0300

türki̇ye

tbmm

dem parti

meclis genel kurulu

sırrı süreyya önder

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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle TBMM'de oturumlara iki gün ara verildi. Yapılan açıklamada bugün ve yarın Meclis Genel Kurulu'nun toplanmayacağı kaydedildi. Oturumlara iki gün ara verildiDEM Parti milletvekili ve aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ana aort damarındaki yırtılma nedeniyle 11 saat süren bir ameliyat geçiren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bu gelişmeler sonrasında TBMM'den de bir açıklama geldi. TBMM, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle oturumlara 2 gün ara verildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html

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tbmm, dem parti, meclis genel kurulu, sırrı süreyya önder