https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tbmm-calismalarina-sirri-sureyya-onder-arasi-1095438232.html
TBMM çalışmalarına Sırrı Süreyya Önder arası
TBMM çalışmalarına Sırrı Süreyya Önder arası
Sputnik Türkiye
DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, , bugün ve yarın Meclis Genel Kurulu'nun toplanmayacağı... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T14:46+0300
2025-04-16T14:46+0300
2025-04-16T14:46+0300
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dem parti
meclis genel kurulu
sırrı süreyya önder
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle TBMM'de oturumlara iki gün ara verildi. Yapılan açıklamada bugün ve yarın Meclis Genel Kurulu'nun toplanmayacağı kaydedildi. Oturumlara iki gün ara verildiDEM Parti milletvekili ve aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ana aort damarındaki yırtılma nedeniyle 11 saat süren bir ameliyat geçiren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bu gelişmeler sonrasında TBMM'den de bir açıklama geldi. TBMM, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle oturumlara 2 gün ara verildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/teomandan-sirri-sureyya-onder-paylasimi-olme-sirri-abi-1095433499.html
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tbmm, dem parti, meclis genel kurulu, sırrı süreyya önder
tbmm, dem parti, meclis genel kurulu, sırrı süreyya önder
TBMM çalışmalarına Sırrı Süreyya Önder arası
DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, , bugün ve yarın Meclis Genel Kurulu'nun toplanmayacağı açıklandı.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle TBMM'de oturumlara iki gün ara verildi. Yapılan açıklamada bugün ve yarın Meclis Genel Kurulu'nun toplanmayacağı kaydedildi.
Oturumlara iki gün ara verildi
DEM Parti milletvekili ve aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ana aort damarındaki yırtılma nedeniyle 11 saat süren bir ameliyat geçiren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bu gelişmeler sonrasında TBMM'den de bir açıklama geldi. TBMM, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle oturumlara 2 gün ara verildiğini açıkladı.