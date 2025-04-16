https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atmlerden-para-cekme-limiti-degisti-yeni-rakamlar-aciklandi-1095421083.html

ATM’lerden para çekme limiti değişti: Yeni rakamlar açıklandı

ATM’lerden para çekme limiti değişti: Yeni rakamlar açıklandı

Sputnik Türkiye

Bankalar, ATM’lerden günlük para çekme limitlerini artırmaya başladı. 10 bin TL olan limit bazı bankalarda 20 bin TL’ye yükseltildi. Üst limit üzerindeki çekimlere komisyon uygulanıyor. İşte detaylı bilgiler…

2025-04-16T07:37+0300

2025-04-16T07:37+0300

2025-04-16T07:39+0300

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Kamuoyunda bir süredir konuşulan ATM para çekme limit artışı gerçekleşti. Bankalar, özellikle Kurban Bayramı’nda artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ATM'lerdeki günlük çekim limitlerini güncelledi. Bazı özel bankalar 10 bin TL olan limiti 20 bin TL’ye kadar çıkardı.Yeni üst limit 20 bin TL’ye yükseldiBir özel bankadan yapılan açıklamada, “Tüm segmentlerdeki müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 - 30.000 TL arası çekimlerde ise ücretli işlem uygulanacaktır” denildi. Bu limit artışı diğer bankalar tarafından da kısa sürede uygulanmaya başlanabilir.Komisyon ücretleri tartışma yarattıATM'den yüksek miktarda nakit çekmek isteyenler, limit üzeri işlemlerde ekstra komisyon ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu uygulamanın yasal olup olmadığı vatandaşlar arasında soru işaretine neden oldu.Uzman: “Komisyon yasal olabilir ama iade şansı da var”Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Bankalar sözleşmelerinde bu durumu açıkça belirttiyse komisyon yasal sayılır. Ancak bu belirtilmediyse vatandaşlar komisyon iadelerini talep edebilir ve gerekirse Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir” dedi.Limit artışı yaygınlaşacak mı?Kurtuluş, “Henüz tüm bankalar limit artırımına gitmedi. Ancak piyasa koşulları ve müşteri talepleri, diğer bankaları da benzer kararlar almaya zorlayacaktır. Kurban Bayramı’na kadar ATM limitlerinde yeni artışlar görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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