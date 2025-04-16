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ATM’lerden para çekme limiti değişti: Yeni rakamlar açıklandı
ATM’lerden para çekme limiti değişti: Yeni rakamlar açıklandı
Sputnik Türkiye
Bankalar, ATM’lerden günlük para çekme limitlerini artırmaya başladı. 10 bin TL olan limit bazı bankalarda 20 bin TL’ye yükseltildi. Üst limit üzerindeki çekimlere komisyon uygulanıyor. İşte detaylı bilgiler…
2025-04-16T07:37+0300
2025-04-16T07:37+0300
2025-04-16T07:39+0300
ekonomi̇
atm
tl
tüketici hakem heyeti
para
para çekme
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Kamuoyunda bir süredir konuşulan ATM para çekme limit artışı gerçekleşti. Bankalar, özellikle Kurban Bayramı’nda artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ATM'lerdeki günlük çekim limitlerini güncelledi. Bazı özel bankalar 10 bin TL olan limiti 20 bin TL’ye kadar çıkardı.Yeni üst limit 20 bin TL’ye yükseldiBir özel bankadan yapılan açıklamada, “Tüm segmentlerdeki müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 - 30.000 TL arası çekimlerde ise ücretli işlem uygulanacaktır” denildi. Bu limit artışı diğer bankalar tarafından da kısa sürede uygulanmaya başlanabilir.Komisyon ücretleri tartışma yarattıATM'den yüksek miktarda nakit çekmek isteyenler, limit üzeri işlemlerde ekstra komisyon ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu uygulamanın yasal olup olmadığı vatandaşlar arasında soru işaretine neden oldu.Uzman: “Komisyon yasal olabilir ama iade şansı da var”Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Bankalar sözleşmelerinde bu durumu açıkça belirttiyse komisyon yasal sayılır. Ancak bu belirtilmediyse vatandaşlar komisyon iadelerini talep edebilir ve gerekirse Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir” dedi.Limit artışı yaygınlaşacak mı?Kurtuluş, “Henüz tüm bankalar limit artırımına gitmedi. Ancak piyasa koşulları ve müşteri talepleri, diğer bankaları da benzer kararlar almaya zorlayacaktır. Kurban Bayramı’na kadar ATM limitlerinde yeni artışlar görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
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atm para çekme limiti, günlük para çekme limiti artışı, bankalardan yeni limit, kurban bayramı nakit ihtiyacı, atm komisyon ücreti, bankaların nakit çekim politikası, 20 bin tl atm limiti, atm’den para çekme güncellemesi, komisyon iadesi tüketici hakem heyeti, banka sözleşmesi komisyon şartı
atm para çekme limiti, günlük para çekme limiti artışı, bankalardan yeni limit, kurban bayramı nakit ihtiyacı, atm komisyon ücreti, bankaların nakit çekim politikası, 20 bin tl atm limiti, atm’den para çekme güncellemesi, komisyon iadesi tüketici hakem heyeti, banka sözleşmesi komisyon şartı
ATM’lerden para çekme limiti değişti: Yeni rakamlar açıklandı
07:37 16.04.2025 (güncellendi: 07:39 16.04.2025)
Kurban Bayramı öncesi vatandaşların artan nakit ihtiyacına çözüm arayan bankalar, ATM para çekme limitlerini güncelledi. Bazı özel bankalar limiti 20 bin TL’ye çıkardı. Üst limitin aşılması durumunda ise komisyon uygulanıyor. Diğer bankaların da benzer adımlar atması bekleniyor.
Kamuoyunda bir süredir konuşulan ATM para çekme limit artışı gerçekleşti. Bankalar, özellikle Kurban Bayramı’nda artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ATM'lerdeki günlük çekim limitlerini güncelledi. Bazı özel bankalar 10 bin TL olan limiti 20 bin TL’ye kadar çıkardı.
Yeni üst limit 20 bin TL’ye yükseldi
Bir özel bankadan yapılan açıklamada, “Tüm segmentlerdeki müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz
, 20.000 - 30.000 TL arası çekimlerde ise ücretli işlem uygulanacaktır”
denildi. Bu limit artışı diğer bankalar tarafından da kısa sürede uygulanmaya başlanabilir.
Komisyon ücretleri tartışma yarattı
ATM'den yüksek miktarda nakit çekmek isteyenler, limit üzeri işlemlerde ekstra komisyon ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu uygulamanın yasal olup olmadığı vatandaşlar arasında soru işaretine neden oldu.
Uzman: “Komisyon yasal olabilir ama iade şansı da var”
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Bankalar sözleşmelerinde bu durumu açıkça belirttiyse komisyon yasal sayılır. Ancak bu belirtilmediyse vatandaşlar komisyon iadelerini talep edebilir
ve gerekirse Tüketici Hakem Heyeti’ne
başvurabilir” dedi.
Limit artışı yaygınlaşacak mı?
Kurtuluş, “Henüz tüm bankalar limit artırımına gitmedi. Ancak piyasa koşulları ve müşteri talepleri, diğer bankaları da benzer kararlar almaya zorlayacaktır. Kurban Bayramı’na kadar ATM limitlerinde yeni artışlar görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.