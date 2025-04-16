https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sampiyonlar-liginde-tarihi-hata-seremonide-yanlis-mars-calindi-futbolcular-ne-yapacagini-sasirdi-1095421808.html
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi hata: Seremonide yanlış marş çalındı, futbolcular ne yapacağını şaşırdı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi hata: Seremonide yanlış marş çalındı, futbolcular ne yapacağını şaşırdı
Sputnik Türkiye
Aston Villa ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında tarihi bir skandala imza atıldı. Seremoni sırasında Şampiyonlar Ligi marşı yerine... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T08:43+0300
2025-04-16T08:43+0300
2025-04-16T08:44+0300
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlarken maç öncesi yaşanan bir hata sosyal medyada gündeme oturdu. Stat hoparlörlerinden UEFA Avrupa Ligi marşı çalındı. Tribünler ve futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı.Futbolcular gülmemek için kendini zor tuttuSahada dizilen iki takım da seremoni sırasında yanlış marşın çalındığını fark etti. Özellikle Aston Villa futbolcularının yüz ifadeleri sosyal medyada viral oldu. Bazı oyuncular gülümsemeden kendini alamadı, bazıları ise ciddi kalmaya çalıştı.Stat yönetimi hatayı fark etmedi, müzik sonuna kadar çaldıO anlarda stat yönetimi hatanın farkına varmadı ve müzik seremoni boyunca kesilmeden çaldı. Marşın bitiminde futbolcular yarı sahalarına geçtiği anda gerçek Şampiyonlar Ligi müziği hoparlörlerden yükseldi. Ancak artık çok geçti…Sosyal medyada gündem oldu: “Yanlış lig, doğru ruh!”Söz konusu olay, başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. “Yanlış ligde çaldılar ama doğru mücadeleyi verdiler”, “Finale giden yolda küçük bir sapma” gibi esprili yorumlar dikkat çekti.UEFA’dan açıklama bekleniyorHenüz UEFA’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, organizasyonun hatayı nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi tarihine geçen bu olay, futbol seremonilerinin en büyük teknik hatalarından biri olarak şimdiden kayda geçti.
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paris saint-germain (psg), uefa avrupa ligi, aston villa, marş, avrupa ligi, uefa, uefa şampiyonlar ligi
paris saint-germain (psg), uefa avrupa ligi, aston villa, marş, avrupa ligi, uefa, uefa şampiyonlar ligi
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi hata: Seremonide yanlış marş çalındı, futbolcular ne yapacağını şaşırdı
08:43 16.04.2025 (güncellendi: 08:44 16.04.2025)
Aston Villa ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında tarihi bir skandala imza atıldı. Seremoni sırasında Şampiyonlar Ligi marşı yerine UEFA Avrupa Ligi marşı çalındı. Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, sosyal medyada olay büyük yankı uyandırdı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlarken maç öncesi yaşanan bir hata sosyal medyada gündeme oturdu. Stat hoparlörlerinden UEFA Avrupa Ligi marşı çalındı. Tribünler ve futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı.
Futbolcular gülmemek için kendini zor tuttu
Sahada dizilen iki takım da seremoni sırasında yanlış marşın çalındığını fark etti. Özellikle Aston Villa futbolcularının yüz ifadeleri sosyal medyada viral oldu. Bazı oyuncular gülümsemeden kendini alamadı, bazıları ise ciddi kalmaya çalıştı.
Stat yönetimi hatayı fark etmedi, müzik sonuna kadar çaldı
O anlarda stat yönetimi hatanın farkına varmadı ve müzik seremoni boyunca kesilmeden çaldı. Marşın bitiminde futbolcular yarı sahalarına geçtiği anda gerçek Şampiyonlar Ligi müziği hoparlörlerden yükseldi. Ancak artık çok geçti…
Sosyal medyada gündem oldu: “Yanlış lig, doğru ruh!”
Söz konusu olay, başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. “Yanlış ligde çaldılar ama doğru mücadeleyi verdiler”, “Finale giden yolda küçük bir sapma” gibi esprili yorumlar dikkat çekti.
UEFA’dan açıklama bekleniyor
Henüz UEFA’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, organizasyonun hatayı nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi tarihine geçen bu olay, futbol seremonilerinin en büyük teknik hatalarından biri olarak şimdiden kayda geçti.