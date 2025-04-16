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Sosyal medyada gündem oldu: Tavuk yiyen erkek dişileşir mi?
Sosyal medyada gündem oldu: Tavuk yiyen erkek dişileşir mi?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyanın gündemine oturan 'tavuk yiyen erkek dişileşir' iddialarını uzmanlar yanıtladı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T12:07+0300
2025-04-16T12:07+0300
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Sosyal medya üzerinden bir diyetisyenin 'tavuk yiyen erkek dişileşir. Hormonal denge bozulur, erkeklerde testosteronu düşürdü östrojeni artırdı' sözleri en çok konuşulan konulardan biri oldu. Uzmanlar ise bu iddiaların 'bilimsel bir karşılığı'olmadığını' söylerken, tavuk etinin erkeklerde ve kadınlarda hormon düzeylerini değiştirmesinin mümkün olmadığını vurguladılar. Tavukta hormon söylentileri gerçekçi değilHabertürk'ün haberine göre, tavukta hormon söylentilerinin teknik, ekonomik ve bilimsel açılardan gerçekçi olmadığını söyleyen Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvanlarda hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmadığını ve yetkili kurumlar tarafından tek bir vaka dahi rapor edilmediğini anlattı. Kümes hayvanı eti üretiminde büyüme hormonları kullanımının yasak olduğunun altını çizen Akdağ, şu bilgileri paylaştı: 'Her tavuğu tek tek yakalayıp enjeksiyon yapmak imkansız'Kümes hayvanlarında hormon kullanımının bir hurafe olmaktan öteye gitmediğini dile getiren Akdağ, "Dünyada tavuklarda hormon kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar, hormonlardan beklenen sonuç alınmasının pek de mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Şöyle ki, büyüme hormonlarında yemlere karıştırarak bir etki elde etmek mümkün değil; çünkü bunlar mideye ulaştıklarında parçalanarak etkisiz hale geliyor. Bu nedenle etkisini görebilmek için bunların hayvana enjekte edilmesi gerekir. Hem de her gün ve günde bir defadan fazla. Binlerce tavuğun olduğu üretim hanelerinde her gün, birer defa dahi olsa her bir tavuğu yakalayıp enjeksiyon yapmak imkansız.” diye konuştu. Böyle bir şey mümkün değil Tavuk etinde östrojen bulunmadığını ve dolayısıyla da kadınlarda ya da erkeklerde hormon düzeylerini değiştirmesinin mümkün olmadığını belirten Üroloji uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Adayener de, “Bazı korsan işletmeler yasak olmasına rağmen hızlı büyüme için hormon kullanabiliyor. Ancak tavukta yüksek doz östrojen hormonu kullanılsa bile bu durumun ne kadınlarda ne de erkeklerde hormon seviyesi değişikliğine yol açması mümkün değil" dedi. Bu konuyla ilgili yapılmış çelişkili sonuçlar bildiren çalışmalar olduğuna değinen Adayener, “Şimdilik bilimsel olarak; yasaklı üretilmiş hormonlu tavuk bile ereksiyon problemleri gibi cinsel sağlık bozukluklarına ya da meme büyümesine neden olabilecek seviyede bir östrojen artışına yol açmıyor. Ancak sağlıklı beslenmek adına özellikle de tavuk söz konusu olduğunda güvenilir ve iyi denetlenen markalardan alışveriş yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.
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tavuk, tavuk eti, hormon, testosteron hormonu, östrojen
tavuk, tavuk eti, hormon, testosteron hormonu, östrojen

Sosyal medyada gündem oldu: Tavuk yiyen erkek dişileşir mi?

12:07 16.04.2025
© AAKanatlı - tavuk
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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Sosyal medyanın gündemine oturan 'tavuk yiyen erkek dişileşir' iddialarını uzmanlar yanıtladı.
Sosyal medya üzerinden bir diyetisyenin 'tavuk yiyen erkek dişileşir. Hormonal denge bozulur, erkeklerde testosteronu düşürdü östrojeni artırdı' sözleri en çok konuşulan konulardan biri oldu. Uzmanlar ise bu iddiaların 'bilimsel bir karşılığı'olmadığını' söylerken, tavuk etinin erkeklerde ve kadınlarda hormon düzeylerini değiştirmesinin mümkün olmadığını vurguladılar.

Tavukta hormon söylentileri gerçekçi değil

Habertürk'ün haberine göre, tavukta hormon söylentilerinin teknik, ekonomik ve bilimsel açılardan gerçekçi olmadığını söyleyen Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvanlarda hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmadığını ve yetkili kurumlar tarafından tek bir vaka dahi rapor edilmediğini anlattı. Kümes hayvanı eti üretiminde büyüme hormonları kullanımının yasak olduğunun altını çizen Akdağ, şu bilgileri paylaştı:
“Kanatlıların büyümesi amacıyla ne dünyada ne ülkemizde kullanılan bir hormon ve uygulaması yok. Türkiye’de de dünyada olduğu gibi kümes hayvanlarında büyüme amaçlı hormon ve antibiyotik kullanımı yasaktır. Ayrıca modern kanatlı endüstrisinin küreselleşmiş yapısı nedeniyle, ticari firmalar sadece ulusal değil, uluslararası gıda güvenliği standartlarını da yerine getirmek zorunda."

'Her tavuğu tek tek yakalayıp enjeksiyon yapmak imkansız'

Kümes hayvanlarında hormon kullanımının bir hurafe olmaktan öteye gitmediğini dile getiren Akdağ, "Dünyada tavuklarda hormon kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar, hormonlardan beklenen sonuç alınmasının pek de mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Şöyle ki, büyüme hormonlarında yemlere karıştırarak bir etki elde etmek mümkün değil; çünkü bunlar mideye ulaştıklarında parçalanarak etkisiz hale geliyor. Bu nedenle etkisini görebilmek için bunların hayvana enjekte edilmesi gerekir. Hem de her gün ve günde bir defadan fazla. Binlerce tavuğun olduğu üretim hanelerinde her gün, birer defa dahi olsa her bir tavuğu yakalayıp enjeksiyon yapmak imkansız.” diye konuştu.

Böyle bir şey mümkün değil

Tavuk etinde östrojen bulunmadığını ve dolayısıyla da kadınlarda ya da erkeklerde hormon düzeylerini değiştirmesinin mümkün olmadığını belirten Üroloji uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Adayener de, “Bazı korsan işletmeler yasak olmasına rağmen hızlı büyüme için hormon kullanabiliyor. Ancak tavukta yüksek doz östrojen hormonu kullanılsa bile bu durumun ne kadınlarda ne de erkeklerde hormon seviyesi değişikliğine yol açması mümkün değil" dedi.
Bu konuyla ilgili yapılmış çelişkili sonuçlar bildiren çalışmalar olduğuna değinen Adayener, “Şimdilik bilimsel olarak; yasaklı üretilmiş hormonlu tavuk bile ereksiyon problemleri gibi cinsel sağlık bozukluklarına ya da meme büyümesine neden olabilecek seviyede bir östrojen artışına yol açmıyor. Ancak sağlıklı beslenmek adına özellikle de tavuk söz konusu olduğunda güvenilir ve iyi denetlenen markalardan alışveriş yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.
Tavuk eti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
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