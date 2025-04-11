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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/koftesinde-tehlikeli-bakteri-tespit-edilen-senpilicten-aciklama-geldi-piyasadan-toplatiliyor-1095309567.html
'Annemin Köftesi' ürününde tehlikeli bakteri tespit edilen Şenpiliç'ten açıklama geldi: Piyasadan toplatılıyor
'Annemin Köftesi' ürününde tehlikeli bakteri tespit edilen Şenpiliç'ten açıklama geldi: Piyasadan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şenpiliç'in “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı ürününde insan sağlığına zararlı L. monocytogenes bakterisi tespit... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:48+0300
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türki̇ye
şenpiliç
tavuk
bakteri
köfte
l. monocytogenes
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Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde büyük bir krizle karşılaştı. Denetim kapsamında alınan numunelerde, “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründe, insan sağlığına son derece zararlı olan L. monocytogenes bakterisi tespit edildi.Toplatma ve i̇mha kararı verildiResmi kontrolün ardından ilgili parti ürüne yönelik analiz sonucunda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edildi. Ürün, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca piyasadan toplatılarak imha edildi.Şirkete 210 bin 622 TL cezai işlem uygulanırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm illeri yazılı olarak uyardı.L. Monocytogenes nedir, neden tehlikeli?L. monocytogenes, gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında en ölümcüllerden biri olarak biliniyor. Hamileler, yaşlılar, yenidoğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu bakteriye bağlı yıllık ölümler 300’ü geçiyor.Listeriozis, genellikle toprak, su, süt ve et ürünlerinden bulaşır. Enfekte bireylerde yüksek ateş, kas ağrısı, ishal ve sindirim sistemi rahatsızlıkları görülür.Şenpiliç’ten resmi açıklamaŞenpiliç, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir......Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir..."Açıklamada, tüm üretim süreçlerinin yeniden gözden geçirildiği, ürün güvenliği için numune alma sıklığının artırıldığı ve söz konusu parti dışındaki hiçbir üründe olumsuz bulguya rastlanmadığı da belirtildi.
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şenpiliç annemin köftesi toplatıldı mı, şenpiliç köftede hangi bakteri çıktı, listeria monocytogenes insana ne yapar, gıdada listeria bakterisi neden tehlikeli, şenpiliç ürünleri neden toplatıldı, toplatılan ürünler hangileri, listeria bakterisi nasıl bulaşır, şenpiliç köfte neden geri çağrıldı, gıda güvenliği ihlali nedir, şenpiliç açıklama yaptı mı, şenpiliç ürünleri güvende mi
şenpiliç annemin köftesi toplatıldı mı, şenpiliç köftede hangi bakteri çıktı, listeria monocytogenes insana ne yapar, gıdada listeria bakterisi neden tehlikeli, şenpiliç ürünleri neden toplatıldı, toplatılan ürünler hangileri, listeria bakterisi nasıl bulaşır, şenpiliç köfte neden geri çağrıldı, gıda güvenliği ihlali nedir, şenpiliç açıklama yaptı mı, şenpiliç ürünleri güvende mi

'Annemin Köftesi' ürününde tehlikeli bakteri tespit edilen Şenpiliç'ten açıklama geldi: Piyasadan toplatılıyor

09:48 11.04.2025 (güncellendi: 10:41 11.04.2025)
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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şenpiliç'in “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı ürününde insan sağlığına zararlı L. monocytogenes bakterisi tespit etti. Ürünler piyasadan toplatılarak imha edilirken, 210 bin 622 TL ceza kesilen Şenpiliç'ten açıklama geldi.
Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde büyük bir krizle karşılaştı. Denetim kapsamında alınan numunelerde, “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründe, insan sağlığına son derece zararlı olan L. monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Toplatma ve i̇mha kararı verildi

Resmi kontrolün ardından ilgili parti ürüne yönelik analiz sonucunda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edildi. Ürün, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca piyasadan toplatılarak imha edildi.
Şirkete 210 bin 622 TL cezai işlem uygulanırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm illeri yazılı olarak uyardı.

L. Monocytogenes nedir, neden tehlikeli?

L. monocytogenes, gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında en ölümcüllerden biri olarak biliniyor. Hamileler, yaşlılar, yenidoğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu bakteriye bağlı yıllık ölümler 300’ü geçiyor.
Listeriozis, genellikle toprak, su, süt ve et ürünlerinden bulaşır. Enfekte bireylerde yüksek ateş, kas ağrısı, ishal ve sindirim sistemi rahatsızlıkları görülür.

Şenpiliç’ten resmi açıklama

Şenpiliç, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir...
...Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir..."
Açıklamada, tüm üretim süreçlerinin yeniden gözden geçirildiği, ürün güvenliği için numune alma sıklığının artırıldığı ve söz konusu parti dışındaki hiçbir üründe olumsuz bulguya rastlanmadığı da belirtildi.
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