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Sırrı Süreyya Önder kimdir? Hangi hastanede tedavi görüyor, aort yırtılması nedir?
Sırrı Süreyya Önder kimdir? Hangi hastanede tedavi görüyor, aort yırtılması nedir?
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp krizi sonrası acil ameliyata alındı. Aort damarı... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T09:30+0300
2025-04-16T09:47+0300
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı gecesi İstanbul’daki konutunda rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Önder, saat 23.00’te ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde aort damarı yırtılması tespit edildi ve derhal ameliyata alındı. Yaklaşık 8-9 saat sürmesi beklenen operasyonun ardından yoğun bakıma alınması planlanıyor.Sırrı Süreyya Önder hangi hastanede?Önder’in tedavisi, Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde sürdürülüyor. Ameliyatın devam ettiği saatlerde hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın uzun sürmesinin beklenen bir durum olduğunu ve umutlarının yüksek olduğunu belirtti.Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi liderin ve parti temsilcisinin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Doğan, “Zor bir vakayla karşı karşıyayız ama zor olması, başarılı olunamayacağı anlamına gelmez” diyerek süreci umutla takip ettiklerini ifade etti.Sırrı Süreyya Önder kimdir?Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. Lise mezunu olan Önder, sinema yönetmenliği, senaristlik ve köşe yazarlığı yaptı. Siyasi kariyerine 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak adım atan Önder, 25. ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olarak görevini sürdürüyor.Kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşındadır. Adıyamanlıdır ve 1 çocuk babasıdır. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Önder, siyaset sahnesindeki etkili duruşuyla dikkat çekmiştir. Aynı zamanda DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer almış bir isimdir.Aort damarı yırtılması nedir?Aort yırtılması, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun duvarlarında meydana gelen yırtılmadır. Genellikle yüksek tansiyon, damar zayıflığı ya da travma sonucu oluşur. Hayati risk taşıyan bu durum acil müdahale gerektirir. Aort yırtılması; ya damar içi yırtılmayla (diseksiyon) ya da damar dışı patlamayla gerçekleşir. İkinci tür genellikle ölümcüldür.DEM Parti Sözcüsü Doğan, "Ameliyatın uzun sürmesi işlerin kötü gittiği anlamına gelmiyor. Hekimlerin de başta belirttiği gibi zorlu ama öngörülen bir süreç yaşanıyor" açıklamasında bulundu. Yoğun bakım sonrası yapılacak kontrollerle, Önder’in sağlık durumunun netleşmesi bekleniyor.Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci başarıyla atlatılırsa, Sırrı Süreyya Önder’in hastanede kalış süresinin birkaç haftayı bulabileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-kalp-ameliyati-gecirdi-aort-yirtilmasi-nedeniyle-7-saat-suren-operasyon-sona-1095420611.html
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sırrı süreyya önder kimdir, sırrı süreyya önder hangi hastanede,sırrı süreyya önder kaç yaşında, sırrı süreyya önder nereli, sırrı süreyya önder kaç çocuğu var, sırrı süreyya önder son dakika, sırrı süreyya önder'e ne oldu, sırrı süreyya önder sağlık durumu

Sırrı Süreyya Önder kimdir? Hangi hastanede tedavi görüyor, aort yırtılması nedir?

09:30 16.04.2025 (güncellendi: 09:47 16.04.2025)
© AASırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp krizi sonrası acil ameliyata alındı. Aort damarı yırtılması teşhisiyle 23.00'te başlayan operasyonun ardından durumu halen ciddiyetini koruyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli? Aort damarı yırtılması nedir?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı gecesi İstanbul’daki konutunda rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Önder, saat 23.00’te ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde aort damarı yırtılması tespit edildi ve derhal ameliyata alındı. Yaklaşık 8-9 saat sürmesi beklenen operasyonun ardından yoğun bakıma alınması planlanıyor.

Sırrı Süreyya Önder hangi hastanede?

Önder’in tedavisi, Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde sürdürülüyor. Ameliyatın devam ettiği saatlerde hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın uzun sürmesinin beklenen bir durum olduğunu ve umutlarının yüksek olduğunu belirtti.
Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi liderin ve parti temsilcisinin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Doğan, “Zor bir vakayla karşı karşıyayız ama zor olması, başarılı olunamayacağı anlamına gelmez” diyerek süreci umutla takip ettiklerini ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. Lise mezunu olan Önder, sinema yönetmenliği, senaristlik ve köşe yazarlığı yaptı. Siyasi kariyerine 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak adım atan Önder, 25. ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olarak görevini sürdürüyor.

Kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşındadır. Adıyamanlıdır ve 1 çocuk babasıdır. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Önder, siyaset sahnesindeki etkili duruşuyla dikkat çekmiştir. Aynı zamanda DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer almış bir isimdir.

Aort damarı yırtılması nedir?

Aort yırtılması, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun duvarlarında meydana gelen yırtılmadır. Genellikle yüksek tansiyon, damar zayıflığı ya da travma sonucu oluşur. Hayati risk taşıyan bu durum acil müdahale gerektirir. Aort yırtılması; ya damar içi yırtılmayla (diseksiyon) ya da damar dışı patlamayla gerçekleşir. İkinci tür genellikle ölümcüldür.
DEM Parti Sözcüsü Doğan, "Ameliyatın uzun sürmesi işlerin kötü gittiği anlamına gelmiyor. Hekimlerin de başta belirttiği gibi zorlu ama öngörülen bir süreç yaşanıyor" açıklamasında bulundu. Yoğun bakım sonrası yapılacak kontrollerle, Önder’in sağlık durumunun netleşmesi bekleniyor.
Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci başarıyla atlatılırsa, Sırrı Süreyya Önder’in hastanede kalış süresinin birkaç haftayı bulabileceği öngörülüyor.
Sırrı Süreyya Önder HDP'nin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
POLİTİKA
Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı: Hayati tehlikesi devam ediyor
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