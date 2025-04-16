https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/selahattin-demirtastan-aort-damari-yirtilan--sirri-sureyya-onder-icin-mektup-son-cezaevi-1095430380.html

Selahattin Demirtaş'tan aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder için mektup: Son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Selahattin Demirtaş'tan aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder için mektup: Son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Sputnik Türkiye

Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılması sonrası ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder için, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş bir... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T12:01+0300

2025-04-16T12:01+0300

2025-04-16T12:01+0300

türki̇ye

selahattin demirtaş

sırrı süreyya önder

aort yırtığı

kalp krizi

yoğun bakım

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi. Yapılan tetkiklerde kalbe giden aort damarının yırtıldığı belirlendi. Ardından yaklaşık 12 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’in hayati tehlikesi halen devam ediyor.Hastaneden açıklama: Kalbin sağ yarısı kasılmıyorFlorence Nightingale Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Operasyon başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamıyor. Sol taraf ise çalışıyor” ifadelerine yer verildi. Hastane, tedavinin yoğun bakım ünitesinde ECMO destek cihazı ile sürdüğünü duyurdu.Demirtaş’tan mektup: Son ziyarette fenalaştıEdirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sağlık sorunları yaşayan ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi olan Sırrı Süreyya Önder için bir mektup kaleme aldı. Demirtaş, Önder’in cezaevindeki son görüşmelerinde fenalaştığını şu sözlerle anlattı:“Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbi tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.”Demirtaş mektubunun devamında Önder’in yaşadığı krize rağmen moralini korumaya çalıştığını şu ifadelerle paylaştı:“Sırrı Bey geri döndü, her zamanki neşesini takınmaya çalışarak, ‘Ahmet ağabey, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha’ dedi. Orada birbirimize söz verdik, ‘önce barış, ölümse Allah’ın emri.’”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kimdir-hangi-hastanede-tedavi-goruyor-aort-yirtilmasi-nedir-1095422781.html

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selahattin demirtaş, sırrı süreyya önder, aort yırtığı, kalp krizi, yoğun bakım