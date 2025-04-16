https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-kalp-ameliyati-gecirdi-aort-yirtilmasi-nedeniyle-7-saat-suren-operasyon-sona-1095420611.html
Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması nedeniyle 7 saat süren 'ana operasyonu' sona erdi fakat ameliyat devam ediyor
Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması nedeniyle 7 saat süren 'ana operasyonu' sona erdi fakat ameliyat devam ediyor
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarında yırtık nedeniyle kalp ameliyatına alındı. 7 saat süren operasyon sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. İşte son durumu...
2025-04-16T07:25+0300
2025-04-16T07:25+0300
2025-04-16T08:55+0300
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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.Aort damarında yırtık tespit edildiHastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci başladı. Yaklaşık 7 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklandı.Açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan:Siyasi çevrelerden geçmiş olsun mesajlarıAmeliyat haberinin duyulmasının ardından başta DEM Parti olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi ve milletvekili, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı. Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.Aort yırtılması nedir? (Tıbbi adıyla: Aort diseksiyonu)Aort yırtılması, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılması sonucu oluşan son derece ciddi ve hayati risk taşıyan bir tıbbi durumdur. Aortun iç katmanında başlayan bu yırtılma, kanın damar duvarının katmanları arasında ilerlemesine neden olur ve bu da damar duvarında ikinci bir kanal (yalancı lümen) oluşmasına yol açar.📌 Belirtileri nelerdir?Aort yırtılmasının belirtileri aniden başlar ve çok şiddetlidir:⚠️ Nedenleri nelerdir?🏥 Tedavi süreci nasıldır?Aort yırtılması, acil cerrahi müdahale gerektirir. Zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabilir.Tedavi genellikle şu şekilde yapılır:
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sırrı süreyya önder kalp ameliyatı, aort yırtılması nedir, dem parti milletvekili sağlık durumu, sırrı süreyya önder yoğun bakımda, tbmm başkanvekili rahatsızlandı, kalp krizi belirtileri, şişli özel hastane sağlık haberi, beşiktaş acil ambulans müdahalesi
sırrı süreyya önder kalp ameliyatı, aort yırtılması nedir, dem parti milletvekili sağlık durumu, sırrı süreyya önder yoğun bakımda, tbmm başkanvekili rahatsızlandı, kalp krizi belirtileri, şişli özel hastane sağlık haberi, beşiktaş acil ambulans müdahalesi
Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması nedeniyle 7 saat süren 'ana operasyonu' sona erdi fakat ameliyat devam ediyor
07:25 16.04.2025 (güncellendi: 08:55 16.04.2025)
Beşiktaş’taki evinde rahatsızlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde aort damarında yırtık tespit edilen Önder, yaklaşık 7 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklandı.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Aort damarında yırtık tespit edildi
Hastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci başladı. Yaklaşık 7 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklandı.
Açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan:
Yeni bir bilgimiz yok. Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Henüz operasyonun tamamlanmaması herhangi bir olumsuzluğun olduğu anlamına gelmez. Ön görülen bir süreç içinde devam ediliyor
Siyasi çevrelerden geçmiş olsun mesajları
Ameliyat haberinin duyulmasının ardından başta DEM Parti olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi ve milletvekili, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı. Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.
Aort yırtılması nedir? (Tıbbi adıyla: Aort diseksiyonu)
Aort yırtılması, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılması sonucu oluşan son derece ciddi ve hayati risk taşıyan bir tıbbi durumdur. Aortun iç katmanında başlayan bu yırtılma, kanın damar duvarının katmanları arasında ilerlemesine neden olur ve bu da damar duvarında ikinci bir kanal (yalancı lümen) oluşmasına yol açar.
Aort yırtılmasının belirtileri aniden başlar ve çok şiddetlidir:
Göğüste yırtılır tarzda ani, keskin bir ağrı
Ağrının sırt, omuz veya boyna yayılması
Bayılma veya bilinç kaybı
Nefes darlığı, terleme, mide bulantısı
Düşük tansiyon ve hızlı nabız
Yüksek tansiyon
(en sık neden)
Genetik damar hastalıkları (örneğin Marfan sendromu
)
Ateroskleroz (damar sertliği)
🏥 Tedavi süreci nasıldır?
Aort yırtılması, acil cerrahi müdahale gerektirir. Zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabilir.
Tedavi genellikle şu şekilde yapılır:
Aortun yırtılan kısmının çıkarılması ve yerine yapay damar takılması
Yoğun bakımda yakın takip ve destek tedavisi