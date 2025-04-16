https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-kalp-ameliyati-gecirdi-aort-yirtilmasi-nedeniyle-7-saat-suren-operasyon-sona-1095420611.html

Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması nedeniyle 7 saat süren 'ana operasyonu' sona erdi fakat ameliyat devam ediyor

Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması nedeniyle 7 saat süren 'ana operasyonu' sona erdi fakat ameliyat devam ediyor

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarında yırtık nedeniyle kalp ameliyatına alındı. 7 saat süren operasyon sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. İşte son durumu...

2025-04-16T07:25+0300

2025-04-16T07:25+0300

2025-04-16T08:55+0300

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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Beşiktaş’taki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.Aort damarında yırtık tespit edildiHastanede yapılan detaylı kontroller sonucunda Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Kalp cerrahlarının müdahalesiyle hemen ameliyata alınan Önder için kritik bir operasyon süreci başladı. Yaklaşık 7 saat süren zorlu bir kalp ameliyatının ardından ana operasyonun bittiği ama henüz göğüs kafesinin kapatılmadığı açıklandı.Açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan:Siyasi çevrelerden geçmiş olsun mesajlarıAmeliyat haberinin duyulmasının ardından başta DEM Parti olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi ve milletvekili, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı. Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.Aort yırtılması nedir? (Tıbbi adıyla: Aort diseksiyonu)Aort yırtılması, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılması sonucu oluşan son derece ciddi ve hayati risk taşıyan bir tıbbi durumdur. Aortun iç katmanında başlayan bu yırtılma, kanın damar duvarının katmanları arasında ilerlemesine neden olur ve bu da damar duvarında ikinci bir kanal (yalancı lümen) oluşmasına yol açar.📌 Belirtileri nelerdir?Aort yırtılmasının belirtileri aniden başlar ve çok şiddetlidir:⚠️ Nedenleri nelerdir?🏥 Tedavi süreci nasıldır?Aort yırtılması, acil cerrahi müdahale gerektirir. Zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabilir.Tedavi genellikle şu şekilde yapılır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cumhurbaskanligi-saglik-politikalari-kurulu-baskanvekilligine-yeniden-prof-dr-topaloglu-atandi-1095419666.html

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