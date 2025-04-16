https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/cumhurbaskanligi-saglik-politikalari-kurulu-baskanvekilligine-yeniden-prof-dr-topaloglu-atandi-1095419666.html
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne yeniden Prof. Dr. Topaloğlu atandı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne yeniden Prof. Dr. Topaloğlu atandı
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yeniden Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T02:42+0300
2025-04-16T02:42+0300
2025-04-16T02:42+0300
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Aynı zamanda Sağlık Politikalarından Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, yeniden Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne atanmasına karar verildi.Serkan Topaloğlu kimdir?Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1996'da mezun olan Serkan Topaloğlu, 2001'de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.Topaloğlu, 2007'de doçent, 2013'te ise profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Topaoğlu, 3 yıl süre ile TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kalp Damar Hastanesinde Türkiye'nin ilk akredite olmuş mükemmeliyet merkezi Aritmi Kliniği Başkanlığı görevini yürüten Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne atanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sirri-sureyya-onder-hastaneye-kaldirildi-1095418763.html
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serkan topaloğlu , ankara, türkiye
serkan topaloğlu , ankara, türkiye
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne yeniden Prof. Dr. Topaloğlu atandı
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yeniden Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı.
Aynı zamanda Sağlık Politikalarından Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, yeniden Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne atanmasına karar verildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1996'da mezun olan Serkan Topaloğlu, 2001'de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.
Topaloğlu, 2007'de doçent, 2013'te ise profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Topaoğlu, 3 yıl süre ile TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.
Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kalp Damar Hastanesinde Türkiye'nin ilk akredite olmuş mükemmeliyet merkezi Aritmi Kliniği Başkanlığı görevini yürüten Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliği'ne atanmıştı.