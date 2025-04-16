https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-bir-ay-once-yasadigi-hastaligi-anlatmisti-agir-bir-tedavi-goruyorum-bunlarla-1095426633.html
Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'
Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'
Sputnik Türkiye
Hastanede tedavisi devam eden DEM Parti Milletvekili Önder'in yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı bir programda ağır hastalığını anlatmış, üç dört ayrı merkezde... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T10:47+0300
2025-04-16T10:47+0300
2025-04-16T10:47+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
dem parti i̇mralı heyeti
aort yırtığı
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Geçirdiği ameliyat sonrasında hayati tehlikesi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı. Önder, "Üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek' ifadelerini kullanmıştı. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır"'Ufak ufak menzil gözüküyor'Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk kanalındaki röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. "Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kimdir-hangi-hastanede-tedavi-goruyor-aort-yirtilmasi-nedir-1095422781.html
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sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, aort yırtığı
sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, aort yırtığı
Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'
Hastanede tedavisi devam eden DEM Parti Milletvekili Önder'in yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı bir programda ağır hastalığını anlatmış, üç dört ayrı merkezde tedavi gördüğünü söylemişti.
Geçirdiği ameliyat sonrasında hayati tehlikesi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı. Önder, "Üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek' ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır"
'Ufak ufak menzil gözüküyor'
Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk kanalındaki röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. "Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.'
Ağır da bir tedavi görüyorum
Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te de hastalığından bahsetmişti. Meclis Genel Kurulu yönetirken beyninde pıhtı attığını söyleyen DEM Partili Önder "Söylemek istemezdim ama benim beynime Genel Kurulu yönetirken pıhtı attı. İşte her şer, bir hayra gebedir. Pankreasta tümör çıktı. Aort anevrizması, beyine pıhtı atmasıyla yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum" diye konuşmuştu.