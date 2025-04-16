Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömer Fethi Gürer: 'Stoklar tükendiğinde fiyatlar daha da artacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş’ın kavgalı kongresi
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Batmaz' denilen Titanic’in ardından 113 yıl geçti
17:46
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
18:15
13 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:43
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:33
20 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
20:06
2 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
20:16
11 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
20:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İktidardan iklim kanununda geri adım
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-bir-ay-once-yasadigi-hastaligi-anlatmisti-agir-bir-tedavi-goruyorum-bunlarla-1095426633.html
Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'
Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'
Sputnik Türkiye
Hastanede tedavisi devam eden DEM Parti Milletvekili Önder'in yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı bir programda ağır hastalığını anlatmış, üç dört ayrı merkezde... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T10:47+0300
2025-04-16T10:47+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
dem parti i̇mralı heyeti
aort yırtığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095423522_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b9430ef89b093fdb73caa6f9a3115cfc.jpg
Geçirdiği ameliyat sonrasında hayati tehlikesi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı. Önder, "Üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek' ifadelerini kullanmıştı. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır"'Ufak ufak menzil gözüküyor'Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk kanalındaki röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. "Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kimdir-hangi-hastanede-tedavi-goruyor-aort-yirtilmasi-nedir-1095422781.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095423522_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5714a075de4b9c785f40d5f521f00742.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, aort yırtığı
sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, aort yırtığı

Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'

10:47 16.04.2025
© AASırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
Abone ol
Hastanede tedavisi devam eden DEM Parti Milletvekili Önder'in yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı bir programda ağır hastalığını anlatmış, üç dört ayrı merkezde tedavi gördüğünü söylemişti.
Geçirdiği ameliyat sonrasında hayati tehlikesi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı. Önder, "Üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek' ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır"

'Ufak ufak menzil gözüküyor'

Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk kanalındaki röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. "Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.'

Ağır da bir tedavi görüyorum

Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te de hastalığından bahsetmişti. Meclis Genel Kurulu yönetirken beyninde pıhtı attığını söyleyen DEM Partili Önder "Söylemek istemezdim ama benim beynime Genel Kurulu yönetirken pıhtı attı. İşte her şer, bir hayra gebedir. Pankreasta tümör çıktı. Aort anevrizması, beyine pıhtı atmasıyla yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum" diye konuşmuştu.

Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
TÜRKİYE
Sırrı Süreyya Önder kimdir? Hangi hastanede tedavi görüyor, aort yırtılması nedir?
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала