https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onder-bir-ay-once-yasadigi-hastaligi-anlatmisti-agir-bir-tedavi-goruyorum-bunlarla-1095426633.html

Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'

Sırrı Süreyya Önder, bir ay önce yaşadığı hastalığı anlatmıştı: 'Ağır bir tedavi görüyorum, bunlarla boğuşuyorum'

Sputnik Türkiye

Hastanede tedavisi devam eden DEM Parti Milletvekili Önder'in yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı bir programda ağır hastalığını anlatmış, üç dört ayrı merkezde... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T10:47+0300

2025-04-16T10:47+0300

2025-04-16T10:47+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

dem parti

dem parti i̇mralı heyeti

aort yırtığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095423522_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b9430ef89b093fdb73caa6f9a3115cfc.jpg

Geçirdiği ameliyat sonrasında hayati tehlikesi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 1.5 ay önce katıldığı programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı. Önder, "Üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek' ifadelerini kullanmıştı. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır"'Ufak ufak menzil gözüküyor'Önder, 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk kanalındaki röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. "Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kimdir-hangi-hastanede-tedavi-goruyor-aort-yirtilmasi-nedir-1095422781.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, aort yırtığı