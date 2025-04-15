https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sivassporlu-manaj-kadinlardan-ozur-diledi-pankartta-ne-yazdigini-bilmiyordum-1095413243.html
Sivassporlu Manaj kadınlardan özür diledi: 'Pankartta ne yazdığını bilmiyordum'
Sivassporlu Manaj kadınlardan özür diledi: 'Pankartta ne yazdığını bilmiyordum'
Sputnik Türkiye
Sivasspor’un Fenerbahçe maçı öncesi taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart sosyal medyada gündem olmuştu. Kadın örgütleri ve birçok sağlık uzmanı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T18:47+0300
2025-04-15T18:47+0300
2025-04-15T18:47+0300
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Rey Manaj, Fenerbahçe maçı öncesi taşıdığı pankart nedeniyle tüm kadınlardan özür diledi.Sivasspor’un Fenerbahçe maçında taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Pankart bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tepkilerin anlamsız olduğunu açıklamıştı.Sivassporlu futbolcu Rey Manaj ise pankartın içeriğinden habersiz olduğunu belirterek tüm kadınlardan özür diledi. Sosyal medya hesabından Manaj “Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim. Sizin bedeniniz, sizin kararınız” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/bakanliktan-normal-dogum-eylem-planinina-iliskin-aciklama-anne-bebek-sagliginin-korunmasi-amaciyla-1095412882.html
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sivasspor, hamile, hamile kadın, hamilelik, hamilelik testi, sağlık bakanlığı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Sivassporlu Manaj kadınlardan özür diledi: 'Pankartta ne yazdığını bilmiyordum'
Sivasspor’un Fenerbahçe maçı öncesi taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart sosyal medyada gündem olmuştu. Kadın örgütleri ve birçok sağlık uzmanı mesajı eleştirirken, futbolcu Rey Manaj pankarttan dolayı özür diledi. Manaj, pankartın içeriğinden habersiz olduğunu açıkladı.
Rey Manaj, Fenerbahçe maçı öncesi taşıdığı pankart nedeniyle tüm kadınlardan özür diledi.
Sivasspor’un Fenerbahçe maçında taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Pankart bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tepkilerin anlamsız olduğunu açıklamıştı.
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj ise pankartın içeriğinden habersiz olduğunu belirterek tüm kadınlardan özür diledi. Sosyal medya hesabından Manaj “Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim. Sizin bedeniniz, sizin kararınız” açıklamasında bulundu.