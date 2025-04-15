https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sivassporlu-manaj-kadinlardan-ozur-diledi-pankartta-ne-yazdigini-bilmiyordum-1095413243.html

Sivassporlu Manaj kadınlardan özür diledi: 'Pankartta ne yazdığını bilmiyordum'

Sivassporlu Manaj kadınlardan özür diledi: 'Pankartta ne yazdığını bilmiyordum'

Sputnik Türkiye

Sivasspor’un Fenerbahçe maçı öncesi taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart sosyal medyada gündem olmuştu. Kadın örgütleri ve birçok sağlık uzmanı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T18:47+0300

2025-04-15T18:47+0300

2025-04-15T18:47+0300

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Rey Manaj, Fenerbahçe maçı öncesi taşıdığı pankart nedeniyle tüm kadınlardan özür diledi.Sivasspor’un Fenerbahçe maçında taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Pankart bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tepkilerin anlamsız olduğunu açıklamıştı.Sivassporlu futbolcu Rey Manaj ise pankartın içeriğinden habersiz olduğunu belirterek tüm kadınlardan özür diledi. Sosyal medya hesabından Manaj “Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim. Sizin bedeniniz, sizin kararınız” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/bakanliktan-normal-dogum-eylem-planinina-iliskin-aciklama-anne-bebek-sagliginin-korunmasi-amaciyla-1095412882.html

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