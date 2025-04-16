Rusya: Zelenskiy’in AB liderlerini 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etme niyeti absürt tiyatro

Bu, aşağı yukarı 2013’ten itibaren kullanmaya başladığımız bir ifade ile karakterize edilebilecek bir şey. Bu ifade ilk kez o zaman kullanıldı ve sistematik olarak kullanılmaya başlandı. Bu ifade absürt tiyatro. Bu iki kelime 10 yılı aşkın bir süredir sözde kolektif Batı'dan duyduğumuz ve gördüğümüz faaliyetlerin, adımların ve açıklamaların çoğunu karakterize ediyor.”