https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rusya-zelenskiyin-ab-liderlerini-9-mayista-kieve-davet-etme-niyeti-absurt-tiyatro-1095425979.html
Rusya: Zelenskiy’in AB liderlerini 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etme niyeti absürt tiyatro
Rusya: Zelenskiy’in AB liderlerini 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etme niyeti absürt tiyatro
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Avrupa Birliği (AB) liderlerini 9 Mayıs’ta Kiev’e davet etme planını ‘absürt... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T10:13+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in AB liderlerini 9 Mayıs’ta Kiev’e davet etme planını değerlendirdi.Sputnik’e konuşan Zaharova, Zelenskiy’in bu planıyla ilgili şu ifadeyi kullandı:Politico gazetesinin aktardığına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Rusya'ya karşı bir denge unsuru oluşturmak ve dikkatleri Moskova’daki kutlamalardan başka yöne çekmek amacıyla Avrupalı liderleri ve üst düzey yetkilileri 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye davet etti.Zelenskiy, 2023’te imzaladığı kararla, Zafer Günü kutlamalarını 9 Mayıs’tan 8 Mayıs’a taşıyarak Nazizme Karşı Anma ve Zafer Günü olarak adlandırmıştı. 9 Mayıs da Ukrayna’da Avrupa Günü olarak kutlanıyor.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, ab, zafer günü
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, ab, zafer günü
Rusya: Zelenskiy’in AB liderlerini 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etme niyeti absürt tiyatro
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Avrupa Birliği (AB) liderlerini 9 Mayıs’ta Kiev’e davet etme planını ‘absürt tiyatro’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in AB liderlerini 9 Mayıs’ta Kiev’e davet etme planını değerlendirdi.
Sputnik’e konuşan Zaharova, Zelenskiy’in bu planıyla ilgili şu ifadeyi kullandı:
Bu, aşağı yukarı 2013’ten itibaren kullanmaya başladığımız bir ifade ile karakterize edilebilecek bir şey. Bu ifade ilk kez o zaman kullanıldı ve sistematik olarak kullanılmaya başlandı. Bu ifade absürt tiyatro. Bu iki kelime 10 yılı aşkın bir süredir sözde kolektif Batı'dan duyduğumuz ve gördüğümüz faaliyetlerin, adımların ve açıklamaların çoğunu karakterize ediyor.”
Politico gazetesinin aktardığına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Rusya'ya karşı bir denge unsuru oluşturmak ve dikkatleri Moskova’daki kutlamalardan başka yöne çekmek amacıyla Avrupalı liderleri ve üst düzey yetkilileri 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye davet etti.
Zelenskiy, 2023’te imzaladığı kararla, Zafer Günü kutlamalarını 9 Mayıs’tan 8 Mayıs’a taşıyarak Nazizme Karşı Anma ve Zafer Günü olarak adlandırmıştı. 9 Mayıs da Ukrayna’da Avrupa Günü olarak kutlanıyor.