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Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: AB'nin yeniden silahlanmayı hayata geçirmesi sorunlu olacak
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: AB'nin yeniden silahlanmayı hayata geçirmesi sorunlu olacak
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Avrupa Birliği’nin (AB) yeniden silahlanma... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T09:48+0300
2025-04-16T09:48+0300
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Avrupa’nın ekonomik potansiyelini hafife aldığını ve bunun da Batı'nın “Rusya’yla doğrudan çatışmaya” hazır olmadığını gösterdiğini kaydetti.AB'nin yeniden silahlanma planının, “en geç 2030'a kadar güçlü bir savunma pozisyonuna sahip olmak” amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde askeri-endüstriyel kompleksini güçlendirmeyi ve silah alımları için 800 milyar euro harcanmasını öngördüğünü anımsatan Rus diplomat, “Bu miktarın büyük bir kısmı, 650 milyar euro, üye ülkeler tarafından borç piyasalarından bireysel olarak borçlanılacak. Kalan 150 milyar euro da AB tarafından ortak projeler için toplu olarak borçlanılabilecek” dedi.Yakovenko, “Borçlanarak yeniden silahlanmak, başta sosyal ihtiyaçlar olmak üzere diğer ihtiyaçlara yönelik harcamaları kısmaktan kaçınmak anlamına gelir ki bu da Avrupa'da savaş sonrası ‘sosyal sözleşmeyi’ tamamen bozacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bazı ülkeler için zorunlu askerlik uygulaması daha kolay olabilirken diğerleri için durumun tam tersi olabileceğini belirten Büyükelçi, “NATO bünyesinde ABD silahlarının satın alınmasına yönelik taahhütler de dahil olmak üzere bir dizi başka konu da gündeme gelecek. Bloğun savunması ile AB'nin savunması arasındaki ilişkinin nasıl olacağı henüz belli değil” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trump-abd-vergiler-sayesinde-rekor-paralar-kazaniyor-enflasyon-ve-fiyatlar-dustu-1095422651.html
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rusya, aleksandr yakovenko, avrupa, ab, batı, abd, rossiya segodnya, rusya güvenlik konseyi
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: AB'nin yeniden silahlanmayı hayata geçirmesi sorunlu olacak
09:48 16.04.2025 (güncellendi: 13:06 16.04.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Avrupa Birliği’nin (AB) yeniden silahlanma kararını hayata geçirmesinin sorunlu olacağını belirtti.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Avrupa’nın ekonomik potansiyelini hafife aldığını ve bunun da Batı'nın “Rusya’yla doğrudan çatışmaya” hazır olmadığını gösterdiğini kaydetti.
AB'nin yeniden silahlanma planının, “en geç 2030'a kadar güçlü bir savunma pozisyonuna sahip olmak” amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde askeri-endüstriyel kompleksini güçlendirmeyi ve silah alımları için 800 milyar euro harcanmasını öngördüğünü anımsatan Rus diplomat, “Bu miktarın büyük bir kısmı, 650 milyar euro, üye ülkeler tarafından borç piyasalarından bireysel olarak borçlanılacak. Kalan 150 milyar euro da AB tarafından ortak projeler için toplu olarak borçlanılabilecek” dedi.
Yakovenko, “Borçlanarak yeniden silahlanmak, başta sosyal ihtiyaçlar olmak üzere diğer ihtiyaçlara yönelik harcamaları kısmaktan kaçınmak anlamına gelir ki bu da Avrupa'da savaş sonrası ‘sosyal sözleşmeyi’ tamamen bozacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Sonuç olarak, tüm bu planlar oldukça sorunlu, çünkü yanlış öncüllere dayanıyor... Bu durum, AB ve üyeleri üzerindeki borç yükünü arttıracak. Bireysel kararlar alınması gerekecek ve bu da her yerde kolay olmayacak.
Bazı ülkeler için zorunlu askerlik uygulaması daha kolay olabilirken diğerleri için durumun tam tersi olabileceğini belirten Büyükelçi, “NATO bünyesinde ABD silahlarının satın alınmasına yönelik taahhütler de dahil olmak üzere bir dizi başka konu da gündeme gelecek. Bloğun savunması ile AB'nin savunması arasındaki ilişkinin nasıl olacağı henüz belli değil” diye ekledi.