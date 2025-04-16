https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rus-buyukelci-yakovenko-abnin-yeniden-silahlanmayi-hayata-gecirmesi-sorunlu-olacak-1095424946.html

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: AB'nin yeniden silahlanmayı hayata geçirmesi sorunlu olacak

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: AB'nin yeniden silahlanmayı hayata geçirmesi sorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Avrupa Birliği’nin (AB) yeniden silahlanma... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T09:48+0300

2025-04-16T09:48+0300

2025-04-16T13:06+0300

dünya

rusya

aleksandr yakovenko

avrupa

ab

batı

abd

rossiya segodnya

rusya güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095424612_0:244:3138:2009_1920x0_80_0_0_5c49ad3803a3336e374ab4789e8cc211.jpg

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Avrupa’nın ekonomik potansiyelini hafife aldığını ve bunun da Batı'nın “Rusya’yla doğrudan çatışmaya” hazır olmadığını gösterdiğini kaydetti.AB'nin yeniden silahlanma planının, “en geç 2030'a kadar güçlü bir savunma pozisyonuna sahip olmak” amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde askeri-endüstriyel kompleksini güçlendirmeyi ve silah alımları için 800 milyar euro harcanmasını öngördüğünü anımsatan Rus diplomat, “Bu miktarın büyük bir kısmı, 650 milyar euro, üye ülkeler tarafından borç piyasalarından bireysel olarak borçlanılacak. Kalan 150 milyar euro da AB tarafından ortak projeler için toplu olarak borçlanılabilecek” dedi.Yakovenko, “Borçlanarak yeniden silahlanmak, başta sosyal ihtiyaçlar olmak üzere diğer ihtiyaçlara yönelik harcamaları kısmaktan kaçınmak anlamına gelir ki bu da Avrupa'da savaş sonrası ‘sosyal sözleşmeyi’ tamamen bozacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bazı ülkeler için zorunlu askerlik uygulaması daha kolay olabilirken diğerleri için durumun tam tersi olabileceğini belirten Büyükelçi, “NATO bünyesinde ABD silahlarının satın alınmasına yönelik taahhütler de dahil olmak üzere bir dizi başka konu da gündeme gelecek. Bloğun savunması ile AB'nin savunması arasındaki ilişkinin nasıl olacağı henüz belli değil” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/trump-abd-vergiler-sayesinde-rekor-paralar-kazaniyor-enflasyon-ve-fiyatlar-dustu-1095422651.html

rusya

batı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr yakovenko, avrupa, ab, batı, abd, rossiya segodnya, rusya güvenlik konseyi