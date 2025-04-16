https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ingiltere-yemen-aciklarinda-silahli-gemi-saldirisi-bildirdi-1095420281.html
İngiltere, Yemen açıklarında silahlı gemi saldırısı bildirdi
İngiltere, Yemen açıklarında silahlı gemi saldırısı bildirdi
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticari Operasyonları Merkezi, Yemen’in Aden kenti açıklarında bir geminin silahlı tekneler tarafından takip edildiğini ve ateş açıldığını... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T05:05+0300
2025-04-16T05:05+0300
2025-04-16T05:05+0300
dünya
yemen
basra körfezi
aden
aden körfezi
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080456137_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b87987502df312223f46479c1ea43553.jpg
İngiltere Deniz Ticari Operasyonları Merkezi (UKMTO), Ocak ayından bu yana ilk kez Yemen açıklarında bir gemi saldırısı yaşandığını duyurdu.UKMTO'nun yaptığı paylaşımda, gemi kaptanının, birkaç küçük teknede bulunan silahlı kişilerin gemiyi yaklaşık iki saat boyunca takip ettiğini ve ateş açıldığını bildirdiği ifade edildi. Tehlikeyi fark eden kaptanın rotasını Yemen kıyılarına doğru değiştirmesinin ardından küçük teknelerin bölgeden uzaklaştığı belirtildi.UKMTO, en son Ocak ayında Basra Körfezi’nde bir olayı kayıtlara geçirmiş, Aralık 2024’te ise Yemen’in Aden Limanı açıklarında bir gemiye yönelik saldırı rapor etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/husiler-trumpin-gazze-ziyareti-ancak-ateskes-olursa-guvenli-olur-1095420008.html
yemen
basra körfezi
aden
aden körfezi
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080456137_221:0:2000:1334_1920x0_80_0_0_0d6f7a5c86a84a35f437e1627ee9a68f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yemen, basra körfezi, aden, aden körfezi, i̇ngiltere
yemen, basra körfezi, aden, aden körfezi, i̇ngiltere
İngiltere, Yemen açıklarında silahlı gemi saldırısı bildirdi
İngiltere Deniz Ticari Operasyonları Merkezi, Yemen’in Aden kenti açıklarında bir geminin silahlı tekneler tarafından takip edildiğini ve ateş açıldığını duyurdu.
İngiltere Deniz Ticari Operasyonları Merkezi (UKMTO), Ocak ayından bu yana ilk kez Yemen açıklarında bir gemi saldırısı yaşandığını duyurdu.
UKMTO'nun yaptığı paylaşımda, gemi kaptanının, birkaç küçük teknede bulunan silahlı kişilerin gemiyi yaklaşık iki saat boyunca takip ettiğini ve ateş açıldığını bildirdiği ifade edildi. Tehlikeyi fark eden kaptanın rotasını Yemen kıyılarına doğru değiştirmesinin ardından küçük teknelerin bölgeden uzaklaştığı belirtildi.
UKMTO, en son Ocak ayında Basra Körfezi’nde bir olayı kayıtlara geçirmiş, Aralık 2024’te ise Yemen’in Aden Limanı açıklarında bir gemiye yönelik saldırı rapor etmişti.