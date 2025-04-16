https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ingiltere-yemen-aciklarinda-silahli-gemi-saldirisi-bildirdi-1095420281.html

İngiltere, Yemen açıklarında silahlı gemi saldırısı bildirdi

İngiltere, Yemen açıklarında silahlı gemi saldırısı bildirdi

Sputnik Türkiye

İngiltere Deniz Ticari Operasyonları Merkezi, Yemen’in Aden kenti açıklarında bir geminin silahlı tekneler tarafından takip edildiğini ve ateş açıldığını... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T05:05+0300

2025-04-16T05:05+0300

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yemen

basra körfezi

aden

aden körfezi

i̇ngiltere

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İngiltere Deniz Ticari Operasyonları Merkezi (UKMTO), Ocak ayından bu yana ilk kez Yemen açıklarında bir gemi saldırısı yaşandığını duyurdu.UKMTO'nun yaptığı paylaşımda, gemi kaptanının, birkaç küçük teknede bulunan silahlı kişilerin gemiyi yaklaşık iki saat boyunca takip ettiğini ve ateş açıldığını bildirdiği ifade edildi. Tehlikeyi fark eden kaptanın rotasını Yemen kıyılarına doğru değiştirmesinin ardından küçük teknelerin bölgeden uzaklaştığı belirtildi.UKMTO, en son Ocak ayında Basra Körfezi’nde bir olayı kayıtlara geçirmiş, Aralık 2024’te ise Yemen’in Aden Limanı açıklarında bir gemiye yönelik saldırı rapor etmişti.

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yemen

basra körfezi

aden

aden körfezi

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