https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rus-hava-savunma-gucleri-melitopole-yonelik-fuze-saldirisini-onledi-1095448059.html
Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi
Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Melitopol kentine yönelik füze saldırısını önlediği bildirildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T23:34+0300
2025-04-16T23:34+0300
2025-04-16T23:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
zaporojye bölgesi
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ukrayna ordusu
füze saldırısı
ukrayna
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Melitopol kent idaresi tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun kente yönelik füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, “Operasyonel servislerden alınan teyitli bilgilere göre, Rus hava savunması Melitopol'e yönelik düşman saldırısını püskürttü, füzeler havada imha edildi” denildi.İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-200-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1095436403.html
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zaporojye bölgesi, melitopol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, ukrayna, telegram
zaporojye bölgesi, melitopol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, ukrayna, telegram
Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi
Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Melitopol kentine yönelik füze saldırısını önlediği bildirildi.
Melitopol kent idaresi tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun kente yönelik füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, “Operasyonel servislerden alınan teyitli bilgilere göre, Rus hava savunması Melitopol'e yönelik düşman saldırısını püskürttü, füzeler havada imha edildi” denildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.