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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rus-hava-savunma-gucleri-melitopole-yonelik-fuze-saldirisini-onledi-1095448059.html
Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi
Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Melitopol kentine yönelik füze saldırısını önlediği bildirildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T23:34+0300
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ukrayna kri̇zi̇
zaporojye bölgesi
melitopol
ukrayna ordusu
füze saldırısı
ukrayna
telegram
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Melitopol kent idaresi tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun kente yönelik füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, “Operasyonel servislerden alınan teyitli bilgilere göre, Rus hava savunması Melitopol'e yönelik düşman saldırısını püskürttü, füzeler havada imha edildi” denildi.İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-200-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1095436403.html
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zaporojye bölgesi, melitopol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, ukrayna, telegram
zaporojye bölgesi, melitopol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, ukrayna, telegram

Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi

23:34 16.04.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Melitopol kentine yönelik füze saldırısını önlediği bildirildi.
Melitopol kent idaresi tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun kente yönelik füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, “Operasyonel servislerden alınan teyitli bilgilere göre, Rus hava savunması Melitopol'e yönelik düşman saldırısını püskürttü, füzeler havada imha edildi” denildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.
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