https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rus-hava-savunma-gucleri-melitopole-yonelik-fuze-saldirisini-onledi-1095448059.html

Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi

Rus hava savunma güçleri Melitopol'e yönelik füze saldırısını önledi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Melitopol kentine yönelik füze saldırısını önlediği bildirildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T23:34+0300

2025-04-16T23:34+0300

2025-04-16T23:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

telegram

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Melitopol kent idaresi tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun kente yönelik füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, “Operasyonel servislerden alınan teyitli bilgilere göre, Rus hava savunması Melitopol'e yönelik düşman saldırısını püskürttü, füzeler havada imha edildi” denildi.İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı kaydedildi.

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zaporojye bölgesi

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zaporojye bölgesi, melitopol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, ukrayna, telegram