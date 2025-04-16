https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-200-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1095436403.html

Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 200 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 200 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 185 Ukraynalı askeri etkisiz hale... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T14:11+0300

2025-04-16T14:11+0300

2025-04-16T14:10+0300

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rusya savunma bakanlığı

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kalinovo köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 185 asker, üç tank ve on zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız botların üretildiği bir atölye, mühimmatın üretildiği ve teçhizatın onarıldığı bir tesis ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 11 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, dört adet HIMARS füzesi ve 223 uçak tipi İHA imha etti.Rus enerji tesislerine 6 saldırı yapıldıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Rus enerji tesislerine yönelik 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.Ukrayna ordusunun Belgorod, Bryansk, Kursk ve Herson bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ukrayna-parlamentosu-sikiyonetim-ve-genel-seferberligi-6-agustosa-kadar-uzatti-1095433292.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat