https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/rubio-ve-witkoff-pariste-avrupali-yetkililerle-bulusacak-ana-gundem-maddesi-ukrayna-1095442488.html

Rubio ve Witkoff, Paris'te Avrupalı yetkililerle buluşacak: Ana gündem maddesi Ukrayna

Rubio ve Witkoff, Paris'te Avrupalı yetkililerle buluşacak: Ana gündem maddesi Ukrayna

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Ortadoğu'daki meselelerin çözümü için yoğun diplomasi uygulayan Rubio ve Witkoff'un bu kez Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya geleceği açıklandı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T17:13+0300

2025-04-16T17:13+0300

2025-04-16T17:13+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 16-18 Nisan tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa ülkelerinden meslektaşlarıyla Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili istişarelerde bulunacak.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio ve Witkoff'un Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalar kapsamında Avrupa'ya gideceğini duyurdu.Bruce, "Rubio ve Witkoff, Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme ve akan kanı durdurma amacına ulaşmak için 16-18 Nisan tarihlerinde Avrupalı meslektaşlarıyla görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek" dedi.Bruce, Rubio'nun Paris'teki temasları sırasında bölgedeki ortak çıkarların öne çıkarılmasının yollarını da ele alacağını bildirdi.Fransa hükümetinden doğrulama geldiFransa Hükümet Sözcüsü Sophie Prima, Rubio ve Witkoff'un Paris ziyaretine ilişkin haberleri doğruladı. Primas, Ortadoğu'yla ilgili bütün konuların gündemde olacağının altını çizdi.İran, tarife savaşı ve Gazze de gündemde olacakPolitico, daha önce kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rubio ve Witkoff'un Ukrayna'daki çatışma, İran'la işbirliği ve Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri konularını görüşmek üzere bu hafta Paris'i ziyaret etmeyi planladığını yazmıştı. Politico'ya göre Witkoff'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, Rubio'nun ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüşmesi bekleniyor. Gazetenin haberine göre Ukrayna, İran ve gümrük vergilerinin yanı sıra Gazze Şeridi çevresindeki durum da gündemde olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kremlinden-kieve-sikiyonetim-ve-seferberlik-tepkisi-istikrarsiz-yapiyi-koruma-girisimi-1095436871.html

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haberler, avrupa, marco rubio, steve witkoff, tammy bruce, i̇ran, abd, ukrayna, politico, donald trump