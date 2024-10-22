https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/odebrecht-skandalinda-mahkumiyet-perunun-eski-devlet-baskani-20-yil-hapis-cezasi-aldi-1089513753.html
Odebrecht Skandalı'nda mahkumiyet: Eski Peru Devlet Başkanı 20 yıl hapis cezası aldı
Odebrecht Skandalı'nda mahkumiyet: Eski Peru Devlet Başkanı 20 yıl hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Peru'da 2001-06 döneminde Devlet Başkanı olan Alejandro Toledo, rüşvet suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Latin Amerika tarihine geçen 'Odebrecht Rüşvet... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Perulu savcılar, Toledo'nun Peru'nun güneyinde bir yol inşaatı ihalesini alan Brezilyalı bir inşaat şirketinden 35 milyon dolar rüşvet almakla suçlamıştı. Uzun yıllar yaşadığı California'da beş yıl önce gözaltına alınan ve geçen yıl Peru'ya iade edilen 78 yaşındaki Toledo, dün çıktığı mahkemede 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Brezilyalı şirket mahkemede rüşvet verdiği kabul ettiBrezilyalı inşaat şirketi Odebrecht, Latin Amerika'da inşaat ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verdiğini kabul etti ancak Toledo, suçlamaları reddetti. Bir başka eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, 2019 yılında Odebrecht Skandalı kapsamında polis gözaltına almak üzere evine geldiğinde kendini vurarak hayatına son vermişti. Peru'nun diğer iki eski Devlet Başkanları Pedro Pablo Kuczynski ve Ollanta Humala da Odebrecht yolsuzluk ve rüşvet davası kapsamında soruşturulmuştu. Odebrecht SkandalıLatin Amerika'nın inşaat devi Odebrecht, yıllarca bölgenin en önemli altyapı projelerinden bazılarını inşa etti. Brezilya merkezli grup, 2016 yılında ABD ve İsviçreli yetkililerle, yolsuzluğu kabul ederek 2.6 milyar dolar ceza ödediği, dünyanın en büyük pişmanlık anlaşması olarak nitelendirilen anlaşmayı imzaladı. 77 şirket yöneticisi Brezilyalı yetkililerle yapılan savunma anlaşmalarını kabul etti ve verdikleri ifadeler kamuoyuna açıklandı. İfşaatların Latin Amerika genelinde güçlü siyasi ve ekonomik yansımaları oldu.
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odebrecht, peru, alejandro toledo, odebrecht rüşvet skandalı, eski peru devlet başkanı alan garcia
odebrecht, peru, alejandro toledo, odebrecht rüşvet skandalı, eski peru devlet başkanı alan garcia
Odebrecht Skandalı'nda mahkumiyet: Eski Peru Devlet Başkanı 20 yıl hapis cezası aldı
11:09 22.10.2024 (güncellendi: 11:10 22.10.2024)
Peru'da 2001-06 döneminde Devlet Başkanı olan Alejandro Toledo, rüşvet suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Latin Amerika tarihine geçen 'Odebrecht Rüşvet Skandalı' olarak geçen olayda, 4 eski Devlet Başkanı soruşturulmuş, bir tanesi intihar etmişti.
Perulu savcılar, Toledo'nun Peru'nun güneyinde bir yol inşaatı ihalesini alan Brezilyalı bir inşaat şirketinden 35 milyon dolar rüşvet almakla suçlamıştı. Uzun yıllar yaşadığı California'da beş yıl önce gözaltına alınan ve geçen yıl Peru'ya iade edilen 78 yaşındaki Toledo, dün çıktığı mahkemede 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Brezilyalı şirket mahkemede rüşvet verdiği kabul etti
Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht, Latin Amerika'da inşaat ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verdiğini kabul etti ancak Toledo, suçlamaları reddetti. Bir başka eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, 2019 yılında Odebrecht Skandalı kapsamında polis gözaltına almak üzere evine geldiğinde kendini vurarak hayatına son vermişti.
Peru'nun diğer iki eski Devlet Başkanları Pedro Pablo Kuczynski ve Ollanta Humala da Odebrecht yolsuzluk ve rüşvet davası kapsamında soruşturulmuştu.
Latin Amerika'nın inşaat devi Odebrecht, yıllarca bölgenin en önemli altyapı projelerinden bazılarını inşa etti. Brezilya merkezli grup, 2016 yılında ABD ve İsviçreli yetkililerle, yolsuzluğu kabul ederek 2.6 milyar dolar ceza ödediği, dünyanın en büyük pişmanlık anlaşması olarak nitelendirilen anlaşmayı imzaladı. 77 şirket yöneticisi Brezilyalı yetkililerle yapılan savunma anlaşmalarını kabul etti ve verdikleri ifadeler kamuoyuna açıklandı. İfşaatların Latin Amerika genelinde güçlü siyasi ve ekonomik yansımaları oldu.