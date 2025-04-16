https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/pentagondan-suriyedeki-abd-varligina-iliskin-aciklama-guclerimizi-yeniden-konuslandiriyoruz-1095419098.html

Pentagon’dan Suriye’deki ABD varlığına ilişkin açıklama: Güçlerimizi yeniden konuşlandırıyoruz

Pentagon’dan Suriye’deki ABD varlığına ilişkin açıklama: Güçlerimizi yeniden konuşlandırıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD’nin operasyonel gereklilikler nedeniyle düzenli olarak güçlerini yeniden konuşlandırdığı... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T00:32+0300

2025-04-16T00:32+0300

2025-04-16T00:48+0300

dünya

abd savunma bakanlığı

pentagon

suriye

askeri varlık

abd

cbs news

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg

Pentagon’dan ‘ABD'nin Suriye'deki varlığını azaltacağı’ iddialarına ilişkin Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonel gereklilikler nedeniyle düzenli olarak kuvvetlerini yeniden konuşlandırdığı belirtildi.Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, operasyonel gereklilikler ve öngörülemeyen koşullara bağlı olarak kuvvetlerini düzenli olarak yeniden konuşlandırıyor. Bu yeniden konuşlandırmalar, ABD'nin küresel savunma politikasının esnek yapısını ve ABD'nin değişen güvenlik tehditlerine yanıt vermek için kısa sürede dünyanın dört bir yanına konuşlanma yeteneğini ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.Daha önce CBS News televizyonu, ABD’nin Suriye'deki yaklaşık 2 bin askerinin bir kısmını çekmeyi ve kalan birliklerini ülkedeki daha az üste yoğunlaştırarak askeri varlığını azaltmayı planladığını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/abd-disisleri-nato-ulkelerinden-savunma-harcamalarini-artirma-talebimiz-hakli-nedenlere-dayaniyor-1095418080.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd savunma bakanlığı, pentagon, suriye, askeri varlık, abd, cbs news