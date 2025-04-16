https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/pentagondan-suriyedeki-abd-varligina-iliskin-aciklama-guclerimizi-yeniden-konuslandiriyoruz-1095419098.html
Pentagon’dan Suriye’deki ABD varlığına ilişkin açıklama: Güçlerimizi yeniden konuşlandırıyoruz
Pentagon’dan Suriye’deki ABD varlığına ilişkin açıklama: Güçlerimizi yeniden konuşlandırıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD’nin operasyonel gereklilikler nedeniyle düzenli olarak güçlerini yeniden konuşlandırdığı... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T00:32+0300
2025-04-16T00:32+0300
2025-04-16T00:48+0300
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Pentagon’dan ‘ABD'nin Suriye'deki varlığını azaltacağı’ iddialarına ilişkin Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonel gereklilikler nedeniyle düzenli olarak kuvvetlerini yeniden konuşlandırdığı belirtildi.Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, operasyonel gereklilikler ve öngörülemeyen koşullara bağlı olarak kuvvetlerini düzenli olarak yeniden konuşlandırıyor. Bu yeniden konuşlandırmalar, ABD'nin küresel savunma politikasının esnek yapısını ve ABD'nin değişen güvenlik tehditlerine yanıt vermek için kısa sürede dünyanın dört bir yanına konuşlanma yeteneğini ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.Daha önce CBS News televizyonu, ABD’nin Suriye'deki yaklaşık 2 bin askerinin bir kısmını çekmeyi ve kalan birliklerini ülkedeki daha az üste yoğunlaştırarak askeri varlığını azaltmayı planladığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/abd-disisleri-nato-ulkelerinden-savunma-harcamalarini-artirma-talebimiz-hakli-nedenlere-dayaniyor-1095418080.html
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abd savunma bakanlığı, pentagon, suriye, askeri varlık, abd, cbs news
abd savunma bakanlığı, pentagon, suriye, askeri varlık, abd, cbs news
Pentagon’dan Suriye’deki ABD varlığına ilişkin açıklama: Güçlerimizi yeniden konuşlandırıyoruz
00:32 16.04.2025 (güncellendi: 00:48 16.04.2025)
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD’nin operasyonel gereklilikler nedeniyle düzenli olarak güçlerini yeniden konuşlandırdığı belirtildi.
Pentagon’dan ‘ABD'nin Suriye'deki varlığını azaltacağı’ iddialarına ilişkin Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonel gereklilikler nedeniyle düzenli olarak kuvvetlerini yeniden konuşlandırdığı belirtildi.
Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, operasyonel gereklilikler ve öngörülemeyen koşullara bağlı olarak kuvvetlerini düzenli olarak yeniden konuşlandırıyor. Bu yeniden konuşlandırmalar, ABD'nin küresel savunma politikasının esnek yapısını ve ABD'nin değişen güvenlik tehditlerine yanıt vermek için kısa sürede dünyanın dört bir yanına konuşlanma yeteneğini ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce CBS News televizyonu, ABD’nin Suriye'deki yaklaşık 2 bin askerinin bir kısmını çekmeyi ve kalan birliklerini ülkedeki daha az üste yoğunlaştırarak askeri varlığını azaltmayı planladığını öne sürmüştü.